Творожный торт
Творожный торт
© freepik.com by stockking is licensed under public domain
Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:20

Шоколадный чизкейк без выпечки: когда холодильник шутит над плитой

Шоколадный чизкейк без выпечки готовится за 30 минут

Шоколадный чизкейк без выпечки — это идеальный десерт для тех, кто ценит вкус и простоту приготовления. Он получается нежным, воздушным и очень ароматным, а главное — не требует духовки. Такой десерт отлично подойдет как для праздничного стола, так и для уютного чаепития в кругу семьи или друзей.

Чизкейк — классика кондитерского искусства, но многие считают, что его приготовление требует много времени и сложных техник. На самом деле, существует множество вариантов без выпечки, и шоколадный чизкейк — один из самых популярных. Его основа — хрустящее печенье с маслом, а начинка — сливочный сыр с шоколадом и взбитыми сливками. Такой десерт легко приготовить дома, а результат приятно удивит даже тех, кто редко балует себя сладким.

Ингредиенты для шоколадного чизкейка

  • Готовое песочное печенье — 350 г
  • Сливочное масло — 150 г
  • Сливочный сыр или творог — 600 г
  • Сливки 33% жирности — 400 мл
  • Темный шоколад — 150 г
  • Сахар — 200 г
  • Ванильный экстракт — 1 чайная ложка
  • Какао-порошок — 4 столовые ложки

Как приготовить шоколадный чизкейк без выпечки

Для начала печенье нужно измельчить в мелкую крошку. Это можно сделать с помощью блендера или просто положить печенье в пакет и раскатать скалкой. Затем растопите сливочное масло — на водяной бане или в микроволновке — и смешайте с крошкой до однородной массы.

Дно формы диаметром 20-25 см застелите пищевой пленкой. Выложите полученную массу и плотно утрамбуйте ложкой. Чтобы добавить нотку изысканности, можно слегка пропитать корж коньяком. Поставьте форму в холодильник минимум на 40 минут, чтобы основа хорошо застыла.

Приготовление начинки

Охлажденные сливки взбейте миксером на высокой скорости до густых пиков. Добавьте сахар и ванильный экстракт, продолжайте взбивать до устойчивой пены. Для лучшего результата сливки можно предварительно подержать в морозилке около 15 минут.

В отдельной миске взбейте сливочный сыр с сахаром. Если нет сыра, подойдет нежирный творог. Растопите шоколад и влейте его в сырную смесь, снова взбейте 2-3 минуты.

Теперь аккуратно соедините сливки и сырную массу, перемешивая силиконовой лопаткой или миксером на самой низкой скорости. При желании добавьте ягоды или измельчённые орехи — это придаст десерту дополнительный вкус и текстуру.

Достаньте форму с основой из холодильника и выложите сверху творожную начинку. Разровняйте поверхность и отправьте десерт обратно в холодильник минимум на 6 часов, а лучше — на всю ночь. Это позволит чизкейку хорошо застыть и пропитаться.

Перед подачей аккуратно переложите чизкейк на плоское блюдо. Посыпьте сверху какао через ситечко. Для украшения используйте шоколадную стружку, свежие листики мяты, измельчённые орехи или полейте десерт шоколадной или цитрусовой глазурью — выбор за вами!

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать сыр для чизкейка без выпечки?

Лучше всего подойдет сливочный сыр типа "Филадельфия" или нежирный творог с однородной текстурой. Они обеспечивают кремовую консистенцию и приятный вкус.

Сколько калорий в шоколадном чизкейке?

В среднем 100 грамм десерта содержит около 450 ккал, но точное значение зависит от используемых ингредиентов.

Можно ли сделать чизкейк без сливок?

Да, вместо сливок можно использовать натуральный йогурт или маскарпоне, но текстура и вкус будут отличаться.

Исторический контекст чизкейка

Чизкейк — один из древнейших десертов, его рецепты насчитывают тысячи лет. Впервые подобное блюдо упоминалось в Древней Греции. Современный американский вариант с кремовым сыром появился в XX веке и быстро завоевал популярность по всему миру. Безвыпечные версии появились позже, как более быстрый и простой способ насладиться этим лакомством.

Шоколадный чизкейк без выпечки — это отличный выбор для тех, кто хочет быстро приготовить вкусный и эффектный десерт. Он не требует сложных навыков и особого оборудования, а разнообразие вариантов позволяет экспериментировать с ингредиентами. Такой чизкейк порадует вас и ваших гостей своей легкостью, насыщенным вкусом и красивым внешним видом.

Три интересных факта о чизкейках

  • В Японии существует необычный чизкейк — "собака", он очень воздушный и напоминает суфле.
  • Самый большой чизкейк был приготовлен в США и весил около 2 тонн.
  • В некоторых странах чизкейк подают с солеными добавками, например, с беконом или сыром.

