Шоколадный пирог по этому рецепту удивиn всех гостей — исчезнет со стола за 5 минут

Сладкий аромат какао и тёплого сиропа способен превратить самый обычный день в праздник. Классический шоколадный пирог — это не просто десерт, а настоящая магия, где простые ингредиенты соединяются в насыщенный вкус и нежную текстуру.

Секрет сочности

Главное в этом пироге — правильно приготовить сироп. Пока корж ещё горячий, его пропитывают шоколадной смесью, и только потом оставляют остывать. Именно это делает пирог влажным, но не тяжёлым, а нежным и тающим во рту. Терпение здесь ключевое: разрезать выпечку стоит только после того, как она полностью остынет.

Что понадобится для пирога

Ингредиенты для основы:

250 г сливочного масла + немного для смазывания формы

200 мл воды

50 мл бренди или коньяка

400 г сахара

80 г какао-порошка + чуть-чуть для формы

5 яиц

250 г пшеничной муки

40 г разрыхлителя

Для сиропа:

500 г сахара

1 литр воды

125 г какао-порошка

Приготовление коржа

Форму (примерно 35 см) смазывают маслом и слегка присыпают какао.

В кастрюле на медленном огне соединяют масло, воду, алкоголь и сахар. Важно, чтобы сахар полностью растворился, но смесь не закипела.

После этого добавляют какао и перемешивают до гладкости. Далее по одному вводят яйца, каждый раз тщательно взбивая. Завершающий этап — мука с разрыхлителем. Тесто должно получиться однородным и густым.

Затем массу переливают в форму и ставят в духовку, разогретую до 180 °C. Выпекается пирог около 40 минут.

Приготовление сиропа

Сироп варится на сильном огне: сахар, вода и какао доводятся до кипения, затем немного охлаждаются. Этой смесью заливают готовый корж сразу после выпечки.

Подача

Чтобы пирог получился по-настоящему вкусным, его оставляют минимум на час — он должен впитать сироп и полностью остыть. После этого десерт нарезают на аккуратные квадраты и подают к столу.