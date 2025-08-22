Шоколадный пирог по этому рецепту удивиn всех гостей — исчезнет со стола за 5 минут
Сладкий аромат какао и тёплого сиропа способен превратить самый обычный день в праздник. Классический шоколадный пирог — это не просто десерт, а настоящая магия, где простые ингредиенты соединяются в насыщенный вкус и нежную текстуру.
Секрет сочности
Главное в этом пироге — правильно приготовить сироп. Пока корж ещё горячий, его пропитывают шоколадной смесью, и только потом оставляют остывать. Именно это делает пирог влажным, но не тяжёлым, а нежным и тающим во рту. Терпение здесь ключевое: разрезать выпечку стоит только после того, как она полностью остынет.
Что понадобится для пирога
Ингредиенты для основы:
- 250 г сливочного масла + немного для смазывания формы
- 200 мл воды
- 50 мл бренди или коньяка
- 400 г сахара
- 80 г какао-порошка + чуть-чуть для формы
- 5 яиц
- 250 г пшеничной муки
- 40 г разрыхлителя
Для сиропа:
- 500 г сахара
- 1 литр воды
- 125 г какао-порошка
Приготовление коржа
Форму (примерно 35 см) смазывают маслом и слегка присыпают какао.
В кастрюле на медленном огне соединяют масло, воду, алкоголь и сахар. Важно, чтобы сахар полностью растворился, но смесь не закипела.
После этого добавляют какао и перемешивают до гладкости. Далее по одному вводят яйца, каждый раз тщательно взбивая. Завершающий этап — мука с разрыхлителем. Тесто должно получиться однородным и густым.
Затем массу переливают в форму и ставят в духовку, разогретую до 180 °C. Выпекается пирог около 40 минут.
Приготовление сиропа
Сироп варится на сильном огне: сахар, вода и какао доводятся до кипения, затем немного охлаждаются. Этой смесью заливают готовый корж сразу после выпечки.
Подача
Чтобы пирог получился по-настоящему вкусным, его оставляют минимум на час — он должен впитать сироп и полностью остыть. После этого десерт нарезают на аккуратные квадраты и подают к столу.
