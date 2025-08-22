Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шоколадный пирог
© freepik.com
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Шоколадный пирог по этому рецепту удивиn всех гостей — исчезнет со стола за 5 минут

Шоколадный пирог с какао и сиропом: полный рецепт приготовления

Сладкий аромат какао и тёплого сиропа способен превратить самый обычный день в праздник. Классический шоколадный пирог — это не просто десерт, а настоящая магия, где простые ингредиенты соединяются в насыщенный вкус и нежную текстуру.

Секрет сочности

Главное в этом пироге — правильно приготовить сироп. Пока корж ещё горячий, его пропитывают шоколадной смесью, и только потом оставляют остывать. Именно это делает пирог влажным, но не тяжёлым, а нежным и тающим во рту. Терпение здесь ключевое: разрезать выпечку стоит только после того, как она полностью остынет.

Что понадобится для пирога

Ингредиенты для основы:

  • 250 г сливочного масла + немного для смазывания формы
  • 200 мл воды
  • 50 мл бренди или коньяка
  • 400 г сахара
  • 80 г какао-порошка + чуть-чуть для формы
  • 5 яиц
  • 250 г пшеничной муки
  • 40 г разрыхлителя

Для сиропа:

  • 500 г сахара
  • 1 литр воды
  • 125 г какао-порошка

Приготовление коржа

Форму (примерно 35 см) смазывают маслом и слегка присыпают какао.
В кастрюле на медленном огне соединяют масло, воду, алкоголь и сахар. Важно, чтобы сахар полностью растворился, но смесь не закипела.

После этого добавляют какао и перемешивают до гладкости. Далее по одному вводят яйца, каждый раз тщательно взбивая. Завершающий этап — мука с разрыхлителем. Тесто должно получиться однородным и густым.

Затем массу переливают в форму и ставят в духовку, разогретую до 180 °C. Выпекается пирог около 40 минут.

Приготовление сиропа

Сироп варится на сильном огне: сахар, вода и какао доводятся до кипения, затем немного охлаждаются. Этой смесью заливают готовый корж сразу после выпечки.

Подача

Чтобы пирог получился по-настоящему вкусным, его оставляют минимум на час — он должен впитать сироп и полностью остыть. После этого десерт нарезают на аккуратные квадраты и подают к столу.

