Морковный кекс без сахара
Морковный кекс без сахара
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:03

Почему все сходят с ума по этому шоколадному кексу? Секрет в глазури, которая тает во рту

Шоколадный кекс с глазурью из тёмного шоколада получается влажным и ароматным

Этот ароматный шоколадный кекс — настоящая классика домашней выпечки. Он прост в приготовлении, требует только базовых продуктов и получается удивительно нежным, влажным и насыщенным по вкусу. Такой кекс можно испечь к воскресному чаю, приготовить на праздник или просто побаловать семью тёплым десертом, который наполняет дом запахом шоколада и ванили.

Если подобрать красивую рифлёную форму и аккуратно покрыть глазурью, выпечка будет выглядеть по-настоящему эффектно — как из витрины кафе.

Почему этот кекс получается идеальным

Тесто на сливочном масле и молоке делает структуру мягкой и пористой, а какао придаёт плотный, насыщенный вкус. Секрет в том, что шоколадная смесь готовится на плите: сахар и какао полностью растворяются, а масло равномерно распределяется по массе. Это даёт тесту бархатистую текстуру, а готовому кексу — ровный, глубокий цвет и приятную влажность.

Глазурь из тёмного шоколада завершает композицию, добавляя блеск и лёгкую горчинку, которая оттеняет сладость.

Ингредиенты (на 8 порций)

Для теста:

  • пшеничная мука — 320 г;

  • сливочное масло — 200 г;

  • молоко — 200 мл;

  • сахар — 200 г;

  • какао — 30 г;

  • яйца — 4 шт.;

  • разрыхлитель — 1 ч. л.;

  • ванилин — щепотка.

Для глазури:

  • тёмный шоколад — 35 г;

  • молоко — 50 мл;

  • какао — 2 ст. л.;

  • сахар — 1 ст. л.

Для украшения:

  • свежие ягоды — горсть;

  • листья мяты — несколько веточек.

Пошаговое приготовление

1. Подготовка основы

Соедините в сотейнике сливочное масло, молоко и сахар. Поставьте на средний огонь и прогрейте, пока масло полностью не растает. Масса должна быть горячей, но не кипящей.

Добавьте какао и тщательно перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков. Доведите смесь до лёгкого закипания и сразу снимите с плиты. Дайте ей остыть до тёплого состояния.

2. Работа с яйцами

В отдельной миске взбейте яйца до пышной светлой массы. Можно воспользоваться миксером — это придаст тесту дополнительный объём.
Постепенно, тонкой струйкой, введите остывшую шоколадно-масляную смесь, продолжая взбивать.

Результат должен быть воздушным и однородным — без отделившегося масла или плотных комков.

3. Замешивание теста

Просейте муку вместе с разрыхлителем и ванилином. Частями всыпайте сухие ингредиенты в жидкую массу, каждый раз перемешивая до однородности. Консистенция теста должна напоминать густую сметану — текучую, но не жидкую.

Если мука разная по влажности, возможно, её потребуется немного меньше или чуть больше нормы.

4. Выпечка

Форму с отверстием в центре (или любую кексовую) смажьте маслом и слегка присыпьте мукой.
Перелейте тесто, разровняйте поверхность и постучите формой о стол — чтобы удалить пузырьки воздуха.

Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 45-55 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой: если выходит сухой, кекс готов.
После выпечки дайте ему немного остыть в форме, затем аккуратно переложите на решётку.

5. Готовим глазурь

В сотейнике соедините поломанный шоколад, какао, сахар и молоко. Поставьте на слабый огонь и помешивайте, пока масса не станет гладкой и блестящей.
Если хотите густую глазурь — добавьте чуть больше какао; если нужно текучую — немного молока.

Остывший кекс равномерно полейте тёплой глазурью. Украсьте ягодами и листьями мяты.

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Не перегревайте масло и молоко. Если смесь закипит, яйца потом могут свернуться при соединении.

  2. Яйца должны быть комнатной температуры. Так тесто поднимется равномерно.

  3. Просеивайте муку обязательно. Это насытит её кислородом и сделает кекс воздушным.

  4. Не открывайте духовку первые 30 минут. В противном случае кекс может "осесть”.

  5. Для мягкой корочки накройте готовый кекс полотенцем, пока он остывает.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: добавили горячую шоколадную массу к яйцам.
    Последствие: яйца свернулись.
    Альтернатива: охладите массу до 35-40 °C.

  2. Ошибка: перелили молоко.
    Последствие: тесто жидкое, кекс не поднимается.
    Альтернатива: добавьте 1-2 ст. л. муки и аккуратно перемешайте.

  3. Ошибка: передержали кекс в духовке.
    Последствие: сухая текстура.
    Альтернатива: проверяйте за 10 минут до окончания времени — шпажка должна быть сухой, но не горячей.

  4. Ошибка: не дали кексу остыть перед глазурью.
    Последствие: глазурь растекается.
    Альтернатива: остудите выпечку минимум 15 минут.

А что если…

  • Хотите насыщеннее? Добавьте 50 г растопленного тёмного шоколада прямо в тесто.

  • Нужен ореховый вкус? Всыпьте горсть измельчённых грецких орехов или миндаля.

  • Хочется лёгкости? Замените часть масла на йогурт или кефир.

  • Нет какао? Используйте порошок горячего шоколада, но уменьшите количество сахара.

  • Планируете праздничный вариант? Полейте глазурью и посыпьте сахарной пудрой или кокосовой стружкой.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простые продукты Калорийный
Подходит для начинающих Требует времени на остывание
Можно менять вкус добавками Не любит передержки в духовке
Всегда получается пышным Не подходит для диет
Эффектная подача Глазурь нужно готовить отдельно

3 интересных факта

  1. Шоколадные кексы появились в Англии в XIX веке и назывались tea cakes - их подавали к вечернему чаю.

  2. Добавление какао в тесто начали практиковать после того, как шоколад подешевел в 1920-х годах.

  3. Классическая форма с отверстием в центре — не просто украшение: она помогает тесту пропечься равномерно.

FAQ

Можно ли заменить сливочное масло растительным?
Да, но текстура будет менее плотной. Используйте 150 мл масла вместо 200 г сливочного.

Чем заменить какао?
Растопленным тёмным шоколадом — около 70 г на указанные пропорции.

Можно ли сделать без глазури?
Да, кекс и без неё очень вкусный. Можно просто посыпать сахарной пудрой.

Как хранить кекс?
В герметичном контейнере при комнатной температуре — до 3 дней, в холодильнике — до недели.

Можно ли замораживать?
Да, без глазури. Заверните в плёнку, храните до месяца, перед подачей разогрейте при 100 °C.

Мифы и правда

Миф: кекс с какао получается сухим.
Правда: при правильной пропорции масла и молока он остаётся влажным и нежным.

Миф: шоколадная глазурь обязательна.
Правда: она лишь украшает, а вкус кекса самодостаточный.

Миф: для воздушности нужно много разрыхлителя.
Правда: избыток даст горечь — достаточно 1 ч. л. на 300 г муки.

Исторический контекст

Рецепты шоколадных кексов прочно вошли в европейскую кулинарию в середине XX века. В СССР их готовили по мотивам "пирога Шоколадница” — простого десерта без дорогих ингредиентов. Современные рецепты адаптировались под домашние условия: всё можно сделать без миксера и без шоколада в плитках, используя обычное какао.
Сегодня шоколадный кекс — символ домашнего уюта: ароматный, влажный, с блестящей глазурью и лёгким вкусом детства.

