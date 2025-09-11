Булочки с какао, разрушающие стереотипы о сложной выпечке: контраст, который удивит

Вы когда-нибудь мечтали о выпечке, которая пахнет кондитерской и тает во рту? Эти воздушные булочки с шоколадом и орехами — именно то, что нужно для семейного чаепития или праздничного стола. Давайте разберёмся, как приготовить их дома шаг за шагом!

Ингредиенты

Пшеничная мука: 275 г

Молоко: 125 мл

Сливочное масло: 30 г (предварительно растопите и остудите)

Сухие дрожжи: 3 г (активные, активирующиеся жидкостью)

Яйцо: 1 шт. (небольшое)

Сахар: 0,5 ст. л.

Соль: щепотка (около 1 г)

Тёмный шоколад: 100 г

Грецкие орехи: 50 г

Коричневый сахар: 50 г

Сливочное масло: 20 г (комнатной температуры)

Какао: 2 ст. л.

Молотая корица: 1 ч. л.

Маскарпоне: 125 г

Полезные советы перед началом

Масло для теста растопите аккуратно, чтобы не перегреть. Подробности — в статье о правильном растапливании.

Дрожжи: выбирайте те, что активируются жидкостью. О заменах и видах — читайте ниже.

Муку просеивайте обязательно — это сделает выпечку воздушной.

Особенности духовок: проверьте статью в конце, чтобы булочки получились идеальными.

Пошаговое приготовление

Разморозьте и остудите сливочное масло для теста. Выньте масло для начинки из холодильника заранее. Дрожжи должны быть подходящими для активации жидкостью. В мисочке смешайте тёплое молоко (40°C) с дрожжами. Оставьте на 15 минут в тепле — должна появиться пенная шапочка. Если нет, замените дрожжи.

В другой миске взбейте яйцо с сахаром. Влейте активированные дрожжи в яичную смесь и перемешайте. Просейте муку с солью в большую миску. Добавьте яично-дрожжевую смесь и замесите мягкое тесто, постепенно вводя остывшее масло. Если липнет, не добавляйте лишнюю муку — лучше посыпьте скалку.

Скатайте тесто в шар, накройте полотенцем и оставьте на 1 час в тепле. Пока тесто подходит, порубите шоколад и орехи ножом. В миске соедините коричневый сахар, какао и корицу. Включите на 180°C духовку.

На муке раскатайте тесто в прямоугольник (толщина 5 мм). Смажьте маслом, посыпьте сахаром с корицей, добавьте орехи и шоколад. Сверните в рулет и нарежьте на кусочки по 4 см. Выложите в форму срезом вверх, дайте подойти 10-15 минут. Выпекайте при 190°C 25-30 минут. Готовые булочки смажьте маскарпоне.