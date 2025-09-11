Булочки с какао, разрушающие стереотипы о сложной выпечке: контраст, который удивит
Вы когда-нибудь мечтали о выпечке, которая пахнет кондитерской и тает во рту? Эти воздушные булочки с шоколадом и орехами — именно то, что нужно для семейного чаепития или праздничного стола. Давайте разберёмся, как приготовить их дома шаг за шагом!
Ингредиенты
- Пшеничная мука: 275 г
- Молоко: 125 мл
- Сливочное масло: 30 г (предварительно растопите и остудите)
- Сухие дрожжи: 3 г (активные, активирующиеся жидкостью)
- Яйцо: 1 шт. (небольшое)
- Сахар: 0,5 ст. л.
- Соль: щепотка (около 1 г)
- Тёмный шоколад: 100 г
- Грецкие орехи: 50 г
- Коричневый сахар: 50 г
- Сливочное масло: 20 г (комнатной температуры)
- Какао: 2 ст. л.
- Молотая корица: 1 ч. л.
- Маскарпоне: 125 г
Полезные советы перед началом
- Масло для теста растопите аккуратно, чтобы не перегреть. Подробности — в статье о правильном растапливании.
- Дрожжи: выбирайте те, что активируются жидкостью. О заменах и видах — читайте ниже.
- Муку просеивайте обязательно — это сделает выпечку воздушной.
- Особенности духовок: проверьте статью в конце, чтобы булочки получились идеальными.
Пошаговое приготовление
Разморозьте и остудите сливочное масло для теста. Выньте масло для начинки из холодильника заранее. Дрожжи должны быть подходящими для активации жидкостью. В мисочке смешайте тёплое молоко (40°C) с дрожжами. Оставьте на 15 минут в тепле — должна появиться пенная шапочка. Если нет, замените дрожжи.
В другой миске взбейте яйцо с сахаром. Влейте активированные дрожжи в яичную смесь и перемешайте. Просейте муку с солью в большую миску. Добавьте яично-дрожжевую смесь и замесите мягкое тесто, постепенно вводя остывшее масло. Если липнет, не добавляйте лишнюю муку — лучше посыпьте скалку.
Скатайте тесто в шар, накройте полотенцем и оставьте на 1 час в тепле. Пока тесто подходит, порубите шоколад и орехи ножом. В миске соедините коричневый сахар, какао и корицу. Включите на 180°C духовку.
На муке раскатайте тесто в прямоугольник (толщина 5 мм). Смажьте маслом, посыпьте сахаром с корицей, добавьте орехи и шоколад. Сверните в рулет и нарежьте на кусочки по 4 см. Выложите в форму срезом вверх, дайте подойти 10-15 минут. Выпекайте при 190°C 25-30 минут. Готовые булочки смажьте маскарпоне.
