Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Булочки с корицей
Булочки с корицей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:10

Булочки с какао, разрушающие стереотипы о сложной выпечке: контраст, который удивит

Булочки Шокобон с добавлением шоколада и орехов сохраняют форму при выпечке

Вы когда-нибудь мечтали о выпечке, которая пахнет кондитерской и тает во рту? Эти воздушные булочки с шоколадом и орехами — именно то, что нужно для семейного чаепития или праздничного стола. Давайте разберёмся, как приготовить их дома шаг за шагом!

Ингредиенты

  • Пшеничная мука: 275 г
  • Молоко: 125 мл
  • Сливочное масло: 30 г (предварительно растопите и остудите)
  • Сухие дрожжи: 3 г (активные, активирующиеся жидкостью)
  • Яйцо: 1 шт. (небольшое)
  • Сахар: 0,5 ст. л.
  • Соль: щепотка (около 1 г)
  • Тёмный шоколад: 100 г
  • Грецкие орехи: 50 г
  • Коричневый сахар: 50 г
  • Сливочное масло: 20 г (комнатной температуры)
  • Какао: 2 ст. л.
  • Молотая корица: 1 ч. л.
  • Маскарпоне: 125 г

Полезные советы перед началом

  • Масло для теста растопите аккуратно, чтобы не перегреть. Подробности — в статье о правильном растапливании.
  • Дрожжи: выбирайте те, что активируются жидкостью. О заменах и видах — читайте ниже.
  • Муку просеивайте обязательно — это сделает выпечку воздушной.
  • Особенности духовок: проверьте статью в конце, чтобы булочки получились идеальными.

Пошаговое приготовление

Разморозьте и остудите сливочное масло для теста. Выньте масло для начинки из холодильника заранее. Дрожжи должны быть подходящими для активации жидкостью. В мисочке смешайте тёплое молоко (40°C) с дрожжами. Оставьте на 15 минут в тепле — должна появиться пенная шапочка. Если нет, замените дрожжи.

В другой миске взбейте яйцо с сахаром. Влейте активированные дрожжи в яичную смесь и перемешайте. Просейте муку с солью в большую миску. Добавьте яично-дрожжевую смесь и замесите мягкое тесто, постепенно вводя остывшее масло. Если липнет, не добавляйте лишнюю муку — лучше посыпьте скалку.

Скатайте тесто в шар, накройте полотенцем и оставьте на 1 час в тепле. Пока тесто подходит, порубите шоколад и орехи ножом. В миске соедините коричневый сахар, какао и корицу. Включите на 180°C духовку.

На муке раскатайте тесто в прямоугольник (толщина 5 мм). Смажьте маслом, посыпьте сахаром с корицей, добавьте орехи и шоколад. Сверните в рулет и нарежьте на кусочки по 4 см. Выложите в форму срезом вверх, дайте подойти 10-15 минут. Выпекайте при 190°C 25-30 минут. Готовые булочки смажьте маскарпоне.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт шарлотки включает апельсины и клюкву для цитрусового вкуса сегодня в 5:15

Апельсиновая шарлотка: быстрый путь к десерту, который все хвалят, а ты готовишь за 40 минут

Представьте шарлотку с сочными апельсинами и клюквой! Простой рецепт из доступных продуктов обещает ароматный вкус. Откройте для себя этот цитрусовый шедевр уже сегодня.

Читать полностью » Пирог с брусникой и апельсинами в духовке сохраняет сочность и аромат сегодня в 4:45

Пирог, способный превратить холодный вечер в семейный ритуал — узнайте секрет

Зимний пирог с брусникой и апельсинами: пряный аромат для семейного ужина. Согреет в холодные вечера!

Читать полностью » Кулинары готовят торт с добавлением сливочного крема и шоколадной глазури сегодня в 4:29

Экономный шедевр: рецепт торта, который делает праздник доступным для всех

Загадочный десерт, покоривший гурманов: классический киевский торт с хрустящими коржами и нежным кремом. Разгадка в простых шагах, которые раскроют его магию!

Читать полностью » Рецепт салата с королевскими креветками включает лимон и зелень сегодня в 3:39

Легкий триумф: салат с королевскими креветками — готовится быстрее, чем вы думаете

Этот рецепт салата с королевскими креветками обещает яркий вкус и простоту. Идеален для ужина или вечеринки, с хрустящими листьями и нежными морепродуктами.

Читать полностью » Какие растительные закуски лучше выбрать для ночного перекуса — список из 8 идей сегодня в 3:27

Ночью захотелось поесть — один трюк спасает от тяжести утром

Поздние перекусы могут быть не только вкусными, но и полезными. Восемь простых растительных идей помогут утолить голод и сохранить лёгкость даже ночью.

Читать полностью » Заливное из говядины варится на медленном огне для сохранения нежной текстуры сегодня в 3:12

Почему обычное заливное из говядины может стать главным блюдом праздника

Узнайте, как приготовить классическое заливное из говядины с желатином — простое, вкусное и эффектное блюдо для любого праздника. Пошаговый рецепт и секреты идеального бульона!

Читать полностью » Свиные ребрышки маринуют в смеси соевого соуса, чеснока и уцхо-сунели перед запеканием сегодня в 2:33

Ребрышки без дыма и углей: как духовка обманула гриль и удивила вкусом

Хотите вкус гриля без костра? Узнайте, как приготовить сочные свиные ребрышки в духовке с простым рецептом. Аромат и румяность гарантированы!

Читать полностью » Чем бревас отличается от инжира: цвет, сезон и вкус по данным испанской кухни сегодня в 2:20

Зачем к хамону подают зелёный фрукт — вкус объясняет всё

Инжир и бревас похожи лишь на первый взгляд. Разбираемся, чем они отличаются по вкусу, цвету и сахару и почему оба важны для испанской кухни.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Влагозарядковый полив после листопада снижает зимнее иссушение деревьев в Орловской области
Дом

Выгода домашней йогуртницы для любителей натурального йогурта
Культура и шоу-бизнес

Эмма Хеминг Уиллис рассказала о мыслях о разводе до диагноза деменции у Брюса Уиллиса
Авто и мото

RusTransChina: повреждённый бак и неисправный фильтр вызывают запах бензина в авто
Питомцы

Учёные отмечают: выбор хозяина у собак зависит не только от кормления и прогулок
Садоводство

Биопрепараты и сидераты признаны эффективными методами борьбы с фитофторой
Авто и мото

Автомеханик назвал признаки износа ремня ГРМ, которые требуют срочной замены
Садоводство

Элегантные дорожки и цветники: планируем сад правильно – 5 практичных советов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet