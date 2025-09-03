Быстрый способ приготовить идеальное шоколадное пирожное без лишних хлопот
Хотите порадовать себя и близких десертом с насыщенным шоколадным вкусом, но без лишних хлопот? Тогда рецепт шоколадного пирожного Брауни именно для вас! Это мягкое, слегка влажное и ароматное лакомство готовится из самых доступных ингредиентов и не требует много времени.
Ингредиенты
- Сахар — 240 г
- Сливочное масло — 220 г
- Горький шоколад (от 70% какао) — 200 г
- Пшеничная мука — 150 г
- Яйца — 5 шт.
- Ванильный сахар — 1 ст. л.
- Темный шоколад — 150 г
- Сливки (20% жирности) — 80 мл
Как приготовить
Выберите качественную муку высшего сорта, крупные яйца и горький шоколад с не менее 70% какао. Это залог насыщенного вкуса и правильной текстуры. В сотейнике на медленном огне растопите поломанный шоколад вместе со сливочным маслом. После снимите с огня и дайте смеси остыть до комнатной температуры.
В миске тщательно взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром до пышной и однородной массы. Важно, чтобы сахар полностью растворился — иначе пирожное не поднимется. Добавьте в яйца шоколадно-масляную смесь и снова взбейте до однородности.
Просейте муку и аккуратно введите её в тесто, перемешивая миксером на низкой скорости. Консистенция должна быть средней вязкости — текучей, но не жидкой. Вылейте тесто в форму размером примерно 28x20 см, застеленную пергаментом и смазанную растительным маслом. Разровняйте поверхность и отправьте в разогретую до 175°С духовку на 30-40 минут.
Дайте коржу полностью остыть в форме при комнатной температуре.
Пока корж остывает, приготовьте глазурь. В сотейнике соедините поломанный темный шоколад и сливки, растопите на медленном огне или водяной бане, постоянно помешивая. Получится гладкая и блестящая смесь.
Не вынимая корж из формы, равномерно залейте его теплой глазурью и дайте ей застыть.
После застывания глазури аккуратно выньте пирожное из формы и нарежьте на ровные квадратики. Подавайте к чаю или кофе — это идеальный десерт для любого случая!
Почему стоит приготовить Брауни?
- Быстро и просто
- Минимум ингредиентов
- Насыщенный шоколадный вкус
- Мягкая, слегка влажная текстура
- Универсальное лакомство для гостей и семьи.
