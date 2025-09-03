Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Брауни
Брауни
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:44

Быстрый способ приготовить идеальное шоколадное пирожное без лишних хлопот

Как испечь шоколадное пирожное Брауни

Хотите порадовать себя и близких десертом с насыщенным шоколадным вкусом, но без лишних хлопот? Тогда рецепт шоколадного пирожного Брауни именно для вас! Это мягкое, слегка влажное и ароматное лакомство готовится из самых доступных ингредиентов и не требует много времени.

Ингредиенты

  • Сахар — 240 г
  • Сливочное масло — 220 г
  • Горький шоколад (от 70% какао) — 200 г
  • Пшеничная мука — 150 г
  • Яйца — 5 шт.
  • Ванильный сахар — 1 ст. л.
  • Темный шоколад — 150 г
  • Сливки (20% жирности) — 80 мл

Как приготовить

Выберите качественную муку высшего сорта, крупные яйца и горький шоколад с не менее 70% какао. Это залог насыщенного вкуса и правильной текстуры. В сотейнике на медленном огне растопите поломанный шоколад вместе со сливочным маслом. После снимите с огня и дайте смеси остыть до комнатной температуры.

В миске тщательно взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром до пышной и однородной массы. Важно, чтобы сахар полностью растворился — иначе пирожное не поднимется. Добавьте в яйца шоколадно-масляную смесь и снова взбейте до однородности.

Просейте муку и аккуратно введите её в тесто, перемешивая миксером на низкой скорости. Консистенция должна быть средней вязкости — текучей, но не жидкой. Вылейте тесто в форму размером примерно 28x20 см, застеленную пергаментом и смазанную растительным маслом. Разровняйте поверхность и отправьте в разогретую до 175°С духовку на 30-40 минут.

Дайте коржу полностью остыть в форме при комнатной температуре.

Пока корж остывает, приготовьте глазурь. В сотейнике соедините поломанный темный шоколад и сливки, растопите на медленном огне или водяной бане, постоянно помешивая. Получится гладкая и блестящая смесь.

Не вынимая корж из формы, равномерно залейте его теплой глазурью и дайте ей застыть.

После застывания глазури аккуратно выньте пирожное из формы и нарежьте на ровные квадратики. Подавайте к чаю или кофе — это идеальный десерт для любого случая!

Почему стоит приготовить Брауни?

  • Быстро и просто
  • Минимум ингредиентов
  • Насыщенный шоколадный вкус
  • Мягкая, слегка влажная текстура
  • Универсальное лакомство для гостей и семьи.

