Быстрый способ приготовить идеальное шоколадное пирожное без лишних хлопот

Хотите порадовать себя и близких десертом с насыщенным шоколадным вкусом, но без лишних хлопот? Тогда рецепт шоколадного пирожного Брауни именно для вас! Это мягкое, слегка влажное и ароматное лакомство готовится из самых доступных ингредиентов и не требует много времени.

Ингредиенты

Сахар — 240 г

Сливочное масло — 220 г

Горький шоколад (от 70% какао) — 200 г

Пшеничная мука — 150 г

Яйца — 5 шт.

Ванильный сахар — 1 ст. л.

Темный шоколад — 150 г

Сливки (20% жирности) — 80 мл

Как приготовить

Выберите качественную муку высшего сорта, крупные яйца и горький шоколад с не менее 70% какао. Это залог насыщенного вкуса и правильной текстуры. В сотейнике на медленном огне растопите поломанный шоколад вместе со сливочным маслом. После снимите с огня и дайте смеси остыть до комнатной температуры.

В миске тщательно взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром до пышной и однородной массы. Важно, чтобы сахар полностью растворился — иначе пирожное не поднимется. Добавьте в яйца шоколадно-масляную смесь и снова взбейте до однородности.

Просейте муку и аккуратно введите её в тесто, перемешивая миксером на низкой скорости. Консистенция должна быть средней вязкости — текучей, но не жидкой. Вылейте тесто в форму размером примерно 28x20 см, застеленную пергаментом и смазанную растительным маслом. Разровняйте поверхность и отправьте в разогретую до 175°С духовку на 30-40 минут.

Дайте коржу полностью остыть в форме при комнатной температуре.

Пока корж остывает, приготовьте глазурь. В сотейнике соедините поломанный темный шоколад и сливки, растопите на медленном огне или водяной бане, постоянно помешивая. Получится гладкая и блестящая смесь.

Не вынимая корж из формы, равномерно залейте его теплой глазурью и дайте ей застыть.

После застывания глазури аккуратно выньте пирожное из формы и нарежьте на ровные квадратики. Подавайте к чаю или кофе — это идеальный десерт для любого случая!

Почему стоит приготовить Брауни?