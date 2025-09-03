Роскошный спа с сюрпризом: где хлор вместо релакса

Отпуск должен приносить радость, но иногда он оборачивается настоящим кошмаром. В анапском отеле Morea Family Resort & Spa произошёл тревожный инцидент: в бассейне дети отравились хлором.

Компенсации и первые шаги

Администрация гостиницы наконец начала возмещать ущерб пострадавшим семьям. По данным Telegram-канала Shot, руководство вступило в переговоры с родителями и уже выплатило туристам из Краснодара 52 тысячи рублей за проживание. Сейчас идут переговоры ещё с четырьмя семьями.

При этом ранее постояльцы жаловались, что обращения гостей попросту игнорировались.

Что говорят власти и врачи

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что всех пострадавших детей выписали для амбулаторного лечения. Их состояние официально оценивается как удовлетворительное. В отеле утверждают, что туристам оказывается вся необходимая помощь.

Но родители настаивают: проблемы не закончились. Например, у двухлетней девочки из Славянска-на-Кубани, которая находилась в реанимации, сохраняется сильный кашель, насморк и боли в глазах из-за химического ожога. Аналогичные жалобы поступают и от других семей.

Как всё произошло

Инцидент случился после многочисленных жалоб туристов на резкий запах хлора в бассейне. В результате семь детей были госпитализированы. Причиной происшествия назвали сбой в работе оборудования.

Несмотря на случившееся, бассейн продолжает работать. Ведётся расследование по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.