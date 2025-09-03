Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ночная подсветка бассейна
Ночная подсветка бассейна
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована вчера в 19:16

Роскошный спа с сюрпризом: где хлор вместо релакса

Родители пострадавших детей сообщили о сохраняющихся симптомах после отравления хлором в анапском отеле

Отпуск должен приносить радость, но иногда он оборачивается настоящим кошмаром. В анапском отеле Morea Family Resort & Spa произошёл тревожный инцидент: в бассейне дети отравились хлором.

Компенсации и первые шаги

Администрация гостиницы наконец начала возмещать ущерб пострадавшим семьям. По данным Telegram-канала Shot, руководство вступило в переговоры с родителями и уже выплатило туристам из Краснодара 52 тысячи рублей за проживание. Сейчас идут переговоры ещё с четырьмя семьями.
При этом ранее постояльцы жаловались, что обращения гостей попросту игнорировались.

Что говорят власти и врачи

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что всех пострадавших детей выписали для амбулаторного лечения. Их состояние официально оценивается как удовлетворительное. В отеле утверждают, что туристам оказывается вся необходимая помощь.

Но родители настаивают: проблемы не закончились. Например, у двухлетней девочки из Славянска-на-Кубани, которая находилась в реанимации, сохраняется сильный кашель, насморк и боли в глазах из-за химического ожога. Аналогичные жалобы поступают и от других семей.

Как всё произошло

Инцидент случился после многочисленных жалоб туристов на резкий запах хлора в бассейне. В результате семь детей были госпитализированы. Причиной происшествия назвали сбой в работе оборудования.

Несмотря на случившееся, бассейн продолжает работать. Ведётся расследование по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спишский замок, Левоча и Влколинец: культурное наследие Словакии рядом с Татрами сегодня в 18:15

Замки и монастыри в тени гор: почему Татры — не только природа

Словацкие Татры скрывают сотни километров троп, десятки озёр и уникальное сочетание природы и культуры. Чем они способны удивить путешественника?

Читать полностью » Хемниц получил статус культурной столицы Европы в 2025 году сегодня в 17:13

Из промышленного гиганта в арт-площадку: как Хемниц переписывает свою историю

Хемниц в 2025 году готов удивлять: бывший промышленный центр ГДР превращается в арену искусства, фестивалей и неожиданных культурных открытий.

Читать полностью » В Эстонии проложены настилы и смотровые башни для безопасного туризма на болотах сегодня в 16:03

Тропа в никуда ведёт в историю страны: что скрывают эстонские топи

Болота Эстонии: от страха до экотуризма. Узнайте, как эти природные богатства сохраняют историю и биоразнообразие страны.

Читать полностью » Чиангмай назван культурной столицей северного Таиланда с храмами и рынками вчера в 16:03

Белый слон, серебряные рынки и латте-арт — город, который удивляет на каждом шагу

Чиангмай — это город, который сочетает в себе духовность, природу и гастрономию. Откройте для себя его тайны, от древних храмов до ночной жизни на рынках.

Читать полностью » Daily Mail назвала греческий остров Андрос убежищем от туристической суеты вчера в 17:06

Дешевле, вкуснее, тише: что ждёт туриста на Андросе

Остров с венецианскими нотками, вкусной едой и упрямым характером: Daily Mail находит греческий уголок, где туристов всё ещё немного.

Читать полностью » Путешественникам с долгой пересадкой в Пекине советуют посетить арт-квартал 798 сегодня в 13:06

Пересадка в Пекине превращается в арт-приключение: где провести ночь вместо скучного аэропорта

Узнайте, как провести время в Пекине во время пересадки. Арт-квартал 798 предлагает уникальные галереи, кафе и индустриальную атмосферу в шаге от аэропорта.

Читать полностью » Морские экскурсии Камчатки: киты, тюлени и Тихий океан сегодня в 12:59

Океан против курортов: экскурсия на Камчатке докажет, что солнце и лежак — переоценены

Морские экскурсии Камчатки открывают Тихий океан, китов, тюленей и колонии птиц. Это одно из самых ярких впечатлений путешествия на край света.

Читать полностью » Камчатский краб: история и гастрономия символа региона сегодня в 11:57

Символ Камчатки: как краб стал частью её легенды

Камчатский краб — символ региона и гастрономический бренд России. Рассказываем его историю и блюда, ради которых туристы едут на край света.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Ванночка для ног с содой и солью снижает риск грибка и улучшает кровообращение
Туризм

НСА: более 6 тыс. гостиниц приостановили работу из-за нарушений
Авто и мото

MINI Countryman провалил часть испытаний в "лосином тесте"
Питомцы

Учёные: акулы существуют более 455 миллионов лет
ПФО

Росстат: рост зарплат россиян замедлился впервые с 2020 года
Спорт и фитнес

Быстрая ходьба щадит суставы и снижает риск травм — врач Паунел Вукаcинов
Садоводство

Правильная пересадка помогает орхидее восстановиться и выпустить новые бутоны
Культура и шоу-бизнес

Сиквел "Супермена" получил название "Человек завтрашнего дня" и выйдет в июле 2027 года — Джеймс Ганн
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet