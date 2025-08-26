Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:46

Брызнуть хлором — и всё? Ошибка, из-за которой тараканы возвращаются

Эксперты: хлорный отбеливатель убивает тараканов, но не уничтожает их гнёзда

Многие уверены, что брызнуть отбеливатель на основе хлора прямо на таракана — значит избавиться от него раз и навсегда. Действительно, вещество действует мгновенно: сильный запах и токсичность для насекомых могут убить отдельных взрослых особей. Но рассматривать такой отбеливатель как основное средство борьбы с тараканами — ошибка.

Как действует отбеливатель

  • Мгновенное воздействие: убивает отдельных взрослых тараканов, попавших под струю.

  • Дезинфекция: убирает бактерии и аллергены, оставленные насекомыми.

  • Запах-репеллент: сильный хлорный аромат может отпугнуть тараканов и заставить их переместиться в другое место.

Но важно понимать: яйца (оотеки) и скрытые гнёзда остаются нетронутыми, поэтому популяция быстро восстанавливается.

Преимущества

  • Глубоко очищает поверхности.

  • Убирает следы тараканов (помёт, хитиновые оболочки, трупики).

  • Предотвращает появление новых насекомых в чистом и обработанном помещении.

  • Дешёвое и универсальное средство для домашней гигиены.

Ограничения и риски

  • Опасность для здоровья: пары раздражают дыхательные пути, кожу и слизистые. Опасно смешивать с аммиаком — выделяются токсичные газы.

  • Повреждение поверхностей: может испортить мебель, полы, ткани.

  • Кратковременный эффект: после высыхания защита исчезает.

Что реально работает против тараканов

  1. Регулярная уборка и дезинфекция (можно с отбеливателем на основе хлора).

  2. Герметизация щелей и трещин, где насекомые прячутся.

  3. Устранение влаги — ликвидация протечек, сухая кухня и ванная.

  4. Эффективные приманки и ловушки — действуют на скрытые колонии.

  5. Профессиональная дезинсекция — единственный способ избавиться от масштабной популяции.

Когда использовать отбеливатель

Лучшее применение — после уборки заражённых зон: он дезинфицирует и убирает запахи. Распылять на насекомых напрямую можно, но только как временную меру. Это не заменяет системный подход.

Отбеливатель на основе хлора — хороший помощник для очистки и профилактики, но не панацея от тараканов. Чтобы действительно избавиться от них, нужна комплексная стратегия: чистота, герметизация, специальные средства и, при необходимости, профессиональная обработка.

