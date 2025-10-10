Народные методы против хламидий оборачиваются трагедией: врачи бьют тревогу

Многие уверены, что травы способны справиться с любой инфекцией, в том числе с хламидией. Народные рецепты — отвары ромашки, календулы или промывания раствором марганцовки — активно обсуждаются на форумах и в блогах. Но врачи предупреждают: подобное самолечение не только бесполезно, но и опасно. Об этом рассказала врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Наталья Турская.

"Вопреки распространенному мнению, ромашка, календула и другие растения могут слегка уменьшить воспаление или снять дискомфорт, но они не уничтожают Chlamydia trachomatis. Инфекция остается в организме и продолжает развиваться. При этом некоторые женщины используют настойку йода, марганцовку или даже уксус. Такие агрессивные средства раздражают слизистую, вызывают ожоги и микротрещины, облегчая бактериям проникновение в ткани", — отметила врач-инфекционист Наталья Турская.

Почему хламидии так трудно уничтожить

Хламидии — это внутриклеточные бактерии. Они живут и размножаются внутри клеток организма, поэтому для их уничтожения нужны препараты, способные проникать внутрь клетки. Народные средства, какими бы "лечебными" они ни казались, такой способностью не обладают.

"Экстракты ромашки и календулы не оказывают губительного воздействия на хламидии", — подчеркнула Наталья Турская.

Проблема хламидийной инфекции в том, что она часто протекает скрыто. Женщина может не ощущать выраженных симптомов — лишь лёгкий зуд, выделения или чувство жжения. Но тем временем бактерии поражают репродуктивные органы, вызывая воспаления маточных труб, спаечные процессы и, в итоге, бесплодие.

Почему травы не работают

Ромашка и календула действительно обладают противовоспалительным эффектом: они снижают отёк тканей, уменьшают покраснение и дискомфорт. Однако их действие поверхностное. Хламидии находятся глубоко внутри клеток, а значит, настои и отвары просто не могут достичь источника инфекции.

К тому же чрезмерное использование травяных растворов и особенно агрессивных веществ вроде йода или уксуса разрушает слизистую. На повреждённой поверхности бактерии проникают ещё глубже, а воспаление становится хроническим.

Таблица "Растения и их реальное действие при хламидиозе"