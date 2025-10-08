Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Böhringer is licensed under CC BY-SA 2.5
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:01

Ромашка против хламидий: безобидный миф, который оборачивается ожогами и бесплодием

Инфекционист Наталья Турская: ромашка и календула не лечат хламидиоз

Хламидиоз — одно из самых распространённых инфекционных заболеваний, передающихся половым путём, но вокруг него до сих пор много мифов. Многие люди пытаются лечиться "натуральными" способами: отваром ромашки, настойкой календулы или раствором марганцовки. Однако специалисты предупреждают: такие методы не уничтожают возбудителя болезни и могут лишь усугубить ситуацию.

"Экстракты ромашки и календулы не оказывают губительного воздействия на хламидии", — пояснила врач-инфекционист Наталья Турская.

По её словам, растительные настои способны лишь незначительно снизить воспалительный процесс или устранить ощущение жжения. Но сама инфекция остаётся активной, продолжая поражать клетки организма.

"Вопреки распространённому мнению, ромашка, календула и другие растения могут слегка уменьшить воспаление или снять дискомфорт, но они не уничтожают Chlamydia trachomatis. Инфекция остаётся в организме и продолжает развиваться. При этом некоторые женщины используют настойку йода, марганцовку или даже уксус. Такие агрессивные средства раздражают слизистую, вызывают ожоги и микротрещины, облегчая бактериям проникновение в ткани", — отметила врач.

Что представляет собой хламидиоз

Хламидии — это внутриклеточные паразиты, поражающие слизистые оболочки мочеполовой системы. Их особенность в том, что они живут внутри клеток человека, где недоступны для большинства лекарств и иммунных клеток.

Инфекция часто протекает скрыто: человек может не замечать симптомов месяцами, продолжая заражать партнёров. У женщин хламидиоз способен вызывать воспаление маточных труб, спаечные процессы и бесплодие, у мужчин — простатит и снижение фертильности.

Почему народные средства неэффективны

Многие растения действительно обладают антисептическими свойствами. Но в случае хламидий этого недостаточно. Возбудитель защищён клеточной мембраной и способен переживать неблагоприятные условия. Даже если настой ромашки слегка уменьшит воспаление, он не сможет уничтожить бактерию внутри клеток.

Популярные домашние рецепты вроде спринцевания отварами или раствором соды только нарушают естественную микрофлору, вызывают раздражение и микротрещины, что создаёт "ворота" для инфекции.

Таблица сравнения: народные и медицинские методы лечения

Метод Эффективность Риски Примечание
Отвар ромашки Симптоматический эффект Аллергия, пересушивание слизистой Не влияет на возбудителя
Настойка календулы Слабое антисептическое действие Раздражение слизистой Не устраняет инфекцию
Раствор марганцовки Агрессивный, токсичный Химические ожоги Усиливает воспаление
Антибиотики (азитромицин, доксициклин) Высокая Возможна индивидуальная непереносимость Единственно доказанный способ устранить хламидии

Советы шаг за шагом: как действовать при подозрении на инфекцию

  1. Не занимайтесь самолечением. Даже если симптомы напоминают молочницу или цистит, нужно сдать анализы.

  2. Обратитесь к врачу-венерологу или гинекологу. Он назначит ПЦР-диагностику, которая точно выявит Chlamydia trachomatis.

  3. Пройдите курс антибиотиков. Обычно лечение длится 7-14 дней, при необходимости — дольше.

  4. Параллельно лечитесь с партнёром. В противном случае произойдёт повторное заражение.

  5. После терапии сдайте контрольные анализы. Только отрицательный результат через 30 дней подтверждает излечение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использование трав и настоек вместо антибиотиков.
Последствие: Инфекция хронизируется, поражает маточные трубы и яички.
Альтернатива: Приём антибиотиков под контролем врача, поддерживающая терапия пробиотиками.

Ошибка: Самостоятельное спринцевание уксусом или йодом.
Последствие: Химические ожоги и нарушение микрофлоры влагалища.
Альтернатива: Медицинские антисептики — "Мирамистин", "Хлоргексидин" — по назначению врача.

Ошибка: Прерывание курса антибиотиков при первых улучшениях.
Последствие: Хламидии остаются в организме, формируют устойчивость к препаратам.
Альтернатива: Проходить лечение до конца и сдавать повторные анализы.

А что если болезнь не лечить?

Без терапии хламидиоз может привести к тяжёлым осложнениям: воспалению придатков, бесплодию, внематочной беременности, хроническим тазовым болям. У мужчин страдает качество спермы, развивается простатит и импотенция.

Более того, хламидийная инфекция повышает риск заражения ВИЧ, поскольку ослабляет местный иммунитет и повреждает слизистые.

