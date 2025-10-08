Ромашка против хламидий: безобидный миф, который оборачивается ожогами и бесплодием

Хламидиоз — одно из самых распространённых инфекционных заболеваний, передающихся половым путём, но вокруг него до сих пор много мифов. Многие люди пытаются лечиться "натуральными" способами: отваром ромашки, настойкой календулы или раствором марганцовки. Однако специалисты предупреждают: такие методы не уничтожают возбудителя болезни и могут лишь усугубить ситуацию.

"Экстракты ромашки и календулы не оказывают губительного воздействия на хламидии", — пояснила врач-инфекционист Наталья Турская.

По её словам, растительные настои способны лишь незначительно снизить воспалительный процесс или устранить ощущение жжения. Но сама инфекция остаётся активной, продолжая поражать клетки организма.

"Вопреки распространённому мнению, ромашка, календула и другие растения могут слегка уменьшить воспаление или снять дискомфорт, но они не уничтожают Chlamydia trachomatis. Инфекция остаётся в организме и продолжает развиваться. При этом некоторые женщины используют настойку йода, марганцовку или даже уксус. Такие агрессивные средства раздражают слизистую, вызывают ожоги и микротрещины, облегчая бактериям проникновение в ткани", — отметила врач.

Что представляет собой хламидиоз

Хламидии — это внутриклеточные паразиты, поражающие слизистые оболочки мочеполовой системы. Их особенность в том, что они живут внутри клеток человека, где недоступны для большинства лекарств и иммунных клеток.

Инфекция часто протекает скрыто: человек может не замечать симптомов месяцами, продолжая заражать партнёров. У женщин хламидиоз способен вызывать воспаление маточных труб, спаечные процессы и бесплодие, у мужчин — простатит и снижение фертильности.

Почему народные средства неэффективны

Многие растения действительно обладают антисептическими свойствами. Но в случае хламидий этого недостаточно. Возбудитель защищён клеточной мембраной и способен переживать неблагоприятные условия. Даже если настой ромашки слегка уменьшит воспаление, он не сможет уничтожить бактерию внутри клеток.

Популярные домашние рецепты вроде спринцевания отварами или раствором соды только нарушают естественную микрофлору, вызывают раздражение и микротрещины, что создаёт "ворота" для инфекции.

Таблица сравнения: народные и медицинские методы лечения