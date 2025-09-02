Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Цветы шнитт-лука
Цветы шнитт-лука
© commons.wikimedia.org by Rüdiger Kratz, St. Ingbert is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:37

Букет, который можно подать к столу: цветы вместо приправы

Цветы шнитт-лука применяют в салатах, выпечке и уксусах

Фиолетовые соцветия шнитт-лука, похожие на пушистые помпоны, не только украшают грядку, но и могут занять достойное место на кухне. Как отмечают повара, каждая часть этого растения съедобна — от нежных трубчатых листьев до цветочных головок.

Что можно приготовить с цветами шнитт-лука

Шнитт-лук (лат. Allium schoenoprasum) обладает мягким вкусом с лёгкой луковой или чесночной ноткой — в зависимости от сорта. Его цветы и листья добавляют в салаты, супы, тушёные блюда, омлеты, пасту и даже соленья. Некоторые кулинары используют шнитт-лук в выпечке — например, в хлебе или пикантных кексах.

Домохозяйки делятся, что цветы хорошо смотрятся в качестве украшения тортов, а также придают оригинальный аромат заправкам, маслу и уксусам. Особой популярностью пользуется уксус с цветками шнитт-лука, который приобретает розовый оттенок и подходит как для салатов, так и в качестве необычного гастрономического подарка.

Чем полезен шнитт-лук

Специалисты отмечают, что в зелёном луке содержатся витамины К, С, А, а также кальций и калий. Продукт низкокалориен и не содержит жиров. Кроме того, в нём есть антиоксиданты и флавоноиды, которые помогают укреплять иммунитет, улучшать пищеварение и бороться с воспалительными процессами. Народная медицина использует шнитт-лук наряду с чесноком и луком-пореем.

Цветочные головки, листья и даже корни растения обладают целебными свойствами: они способствуют стабилизации настроения, поддерживают работу памяти и положительно влияют на общее самочувствие.

10 способов использовать цветы шнитт-лука

  1. Добавлять в свежие салаты.
  2. Высушивать для зимнего хранения.
  3. Использовать как украшение для супов и горячих блюд.
  4. Готовить травяные уксусы.
  5. Настоять масло с добавлением цветов.
  6. Применять в букетах сухоцветов.
  7. Смешивать с творожным сыром для пасты.
  8. Использовать как украшение тортов и закусок.
  9. Оставлять на грядке для пчёл и бабочек.
  10. Давать им отцвести, чтобы собрать семена.

Как вырастить и собрать урожай

Шнитт-лук — неприхотливое многолетнее растение. Его можно выращивать как в огороде, так и на подоконнике. Он предпочитает солнечные места, но спокойно переносит лёгкую тень. Цветёт обычно с конца весны до начала лета.

Срезать цветы рекомендуется острыми ножницами — чем чаще это делать, тем активнее растение образует новые соцветия. Свежесобранные цветы лучше употреблять в тот же день, но их можно хранить в холодильнике, завернув во влажное полотенце. В сушёном виде шнитт-лук сохраняет аромат до года.

Цветы шнитт-лука — это не только красивое украшение для блюд, но и источник витаминов и полезных веществ. Они подходят для приготовления салатов, соусов, настоев и даже сладкой выпечки. Таким образом, садоводы и кулинары сходятся во мнении: шнитт-лук заслуживает того, чтобы чаще появляться не только на грядках, но и на тарелках.

