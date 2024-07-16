Руководитель Секретной службы Соединенных Штатов Кимберли Читл в интервью телеканалу ABC News взяла на себя ответственность за действия своих подчиненных во время нападения на бывшего президента США Дональда Трампа.
Несмотря на это, она заявила о своем намерении сохранить свой пост.
Приверженцы Трампа, который стремится к переизбранию на второй срок, расценивают инцидент на митинге в Пенсильвании как серьезный промах в системе безопасности. В связи с этим они инициировали вызов Читл на слушания в Конгресс.
Глава Секретной службы подчеркнула свою роль в обеспечении проведения тщательного расследования и предоставлении необходимых ресурсов персоналу службы.
Читл также отметила, что здание, с которого велась стрельба, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов. По ее словам, сотрудники этих органов располагались внутри здания, в то время как нападавший занял позицию на крыше.
Она пояснила, что в данном конкретном случае обязанности по обеспечению безопасности были распределены между различными службами, причем Секретная служба отвечала за внутренний периметр объекта.
В заключение интервью Читл подтвердила свое решение не подавать в отставку, несмотря на сложившуюся ситуацию.
Фото: www. flickr.com/Anthony Quintano (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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