Руководитель Секретной службы Соединенных Штатов Кимберли Читл в интервью телеканалу ABC News взяла на себя ответственность за действия своих подчиненных во время нападения на бывшего президента США Дональда Трампа.

Несмотря на это, она заявила о своем намерении сохранить свой пост.

Приверженцы Трампа, который стремится к переизбранию на второй срок, расценивают инцидент на митинге в Пенсильвании как серьезный промах в системе безопасности. В связи с этим они инициировали вызов Читл на слушания в Конгресс.

Глава Секретной службы подчеркнула свою роль в обеспечении проведения тщательного расследования и предоставлении необходимых ресурсов персоналу службы.

Читл также отметила, что здание, с которого велась стрельба, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов. По ее словам, сотрудники этих органов располагались внутри здания, в то время как нападавший занял позицию на крыше.

Она пояснила, что в данном конкретном случае обязанности по обеспечению безопасности были распределены между различными службами, причем Секретная служба отвечала за внутренний периметр объекта.

В заключение интервью Читл подтвердила свое решение не подавать в отставку, несмотря на сложившуюся ситуацию.

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