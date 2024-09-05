В Чите пенсионерка рассталась с квартирой, поверив лжесиловикам

Жительница Забайкалья, доверившись ненастоящим сотрудникам правоохранительных органов, добровольно отдала квартиру. Об этом сообщается на сайте "МВД-Медиа".
В руки мошенников попалась пожилая жительница Читы. Обманщики связались с пенсионеркой по телефону, представившись полицейскими. Они сообщили, что ее квартира находится в опасности, якобы на нее претендуют посторонние лица, намеревающиеся продать жилье по доверенности. Аферисты убедили женщину, что единственный способ защитить имущество — продать его самой. Сделку должен был провести приехавший агент, а вырученные деньги пенсионерка передала курьеру, не заподозрив подвоха. Таким образом, мошенники завладели 8,6 миллиона рублей.
Полиции удалось задержать одного из участников мошеннической схемы, которому пенсионерка передала деньги. Им оказался 30-летний житель Кургана, пойманный в Тюменской области. По факту возбуждены уголовные дела, ведутся поиски других членов группировки.
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