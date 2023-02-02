Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности продолжать "антикоррупционные чистки" в оборонном ведомстве и других структурах.
По его словам, любые внутренние закупки для нужд ВСУ должны быть абсолютно чистыми и честными как внешнее обеспечение, которое власти осуществляют совместно с США и странами Евросоюза.
"Кто этому будет мешать, тот не останется в соответствующих структурах", — подчеркнул Зеленский.
Также Зеленский добавил, что в некоторых сферах только так можно гарантировать законность и порядок, потому что страна требует институциональных изменений.
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