Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности продолжать "антикоррупционные чистки" в оборонном ведомстве и других структурах.

По его словам, любые внутренние закупки для нужд ВСУ должны быть абсолютно чистыми и честными как внешнее обеспечение, которое власти осуществляют совместно с США и странами Евросоюза.

"Кто этому будет мешать, тот не останется в соответствующих структурах", — подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский добавил, что в некоторых сферах только так можно гарантировать законность и порядок, потому что страна требует институциональных изменений.