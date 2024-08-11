Полезные советы: как правильно чистить садовую мебель

Пластиковая мебель быстро и часто пачкается из-за уличной пыли и грязи.
Как правильно чистить деревянную и плетеную садовую мебель
При необходимости моющее средство можно изготовить самостоятельно. Просто смешайте 1/4 стакана нашатырного спирта, 2 столовые ложки белого уксуса и 1 литр теплой воды. Чтобы поддерживать садовую мебель в хорошем состоянии, регулярно протирайте древесину, чтобы удалить грязь, пыль и лишнюю воду.
Как правильно чистить пластиковую садовую мебель
Пластиковые изделия можно замочить на ночь в воде с добавлением любого моющего средства и хлора. Отлично очищает пластик смесь кальцинированной соды, воды и стирального порошка, которая наносится на загрязненные поверхности на несколько часов.
Слегка загрязненную пластиковую мебель можно помыть смесью воды и средства для мытья посуды, либо водой с содой (полстакана соды смешать с 4 литрами воды). Если после чистки вышеуказанными средствами загрязнения на мебели останутся, вам понадобится раствор на основе кислородного отбеливателя.
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