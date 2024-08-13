Как эффективно очистить френч-пресс: простой способ

Как правильно чистить френч-пресс
Возьмите 3 литра кипятка, 3 мерные ложки кислородного пятновыводителя, таз или кастрюлю. Перемешайте аккуратно. Оставьте френч-пресс полностью погруженным в раствор на час или до полного остывания воды.
Есть еще один способ очистки. Вам понадобится любое из этих средств: пищевая сода, уксус, лимонная кислота и поваренная соль.
Замочите френч-пресс в горячей воде с растворенным в ней любым из перечисленных веществ на час-полтора. После этого обработайте все проблемные участки мягкой губкой и смойте теплой водой.
Можно ли заливать кипяток во френч-пресс
После того как вы положите кофе или чай в колбу с френч-прессом, следует залить продукт горячей водой, но не в коем случае не кипятком.
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