Как эффективно очистить френч-пресс: простой способ

Как правильно чистить френч-пресс

Возьмите 3 литра кипятка, 3 мерные ложки кислородного пятновыводителя, таз или кастрюлю. Перемешайте аккуратно. Оставьте френч-пресс полностью погруженным в раствор на час или до полного остывания воды.

Есть еще один способ очистки. Вам понадобится любое из этих средств: пищевая сода, уксус, лимонная кислота и поваренная соль.

Замочите френч-пресс в горячей воде с растворенным в ней любым из перечисленных веществ на час-полтора. После этого обработайте все проблемные участки мягкой губкой и смойте теплой водой.

Можно ли заливать кипяток во френч-пресс

После того как вы положите кофе или чай в колбу с френч-прессом, следует залить продукт горячей водой, но не в коем случае не кипятком.

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