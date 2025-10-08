Как почистить компьютер от пыли и не спалить его: пошаговый гайд для начинающих

Пыль — главный враг компьютера. Она мешает вентиляции, повышает температуру компонентов и сокращает срок их службы. Если системный блок греется и шумит как пылесос, значит, внутри давно пора навести порядок. Рассказываем, как безопасно очистить компьютер от пыли и грязи, не повредив детали и не потеряв гарантию.

Зачем чистить компьютер

Со временем внутри корпуса скапливается пыль, ворс и грязь. Они мешают воздуху циркулировать, заставляют вентиляторы работать на максимуме и перегревают процессор и видеокарту. В результате:

система начинает тормозить;

вентиляторы гудят;

температура процессора растёт;

корпус покрывается налётом, а фильтры забиваются.

Что потребуется для чистки

Перед началом соберите инструменты и расходники — без них будет неудобно и небезопасно.

Инструмент Назначение Комментарий Баллон со сжатым воздухом Сдувает пыль из труднодоступных мест Можно заменить компрессором или грушей Антистатическая кисточка Убирает налёт с плат и радиаторов Обычная кисть может накапливать статическое электричество Влажные салфетки, ватные палочки Для засохшей грязи и точечной чистки Лучше брать без спирта Спирт или антисептик Для удаления старой термопасты Используйте 70% изопропиловый спирт Отвёртка крестовая Для снятия панелей и кулеров Нужен магнитный наконечник Микрофибра Для протирки корпуса Не оставляет ворсинок Маска Защита от пыли По желанию Антистатический браслет Снимает статический заряд Можно просто касаться корпуса рукой Термопаста Для обновления термоконтакта на процессоре Менять раз в 1,5-2 года

Как подготовиться к чистке

Отключите питание. Выдерните кабель и все периферийные устройства. Сбросьте остаточный заряд. Несколько раз нажмите кнопку включения, чтобы снять напряжение с платы. Перенесите корпус на балкон или в гараж. Иначе пыль осядет по всей комнате. Обеспечьте освещение. Используйте настольную лампу — внутри корпуса много мелких деталей. Коснитесь металлической поверхности. Это снимет статическое электричество с рук.

Не используйте пылесос. Он создаёт статическое напряжение и может вырвать мелкие элементы.

Виды чистки ПК

1. Освежающая (раз в 3-6 месяцев)

Подходит для регулярного обслуживания и удаления поверхностной пыли.

Снимите боковую крышку.

Наклоните корпус на 45° и продуйте все кулеры и блок питания.

Во время продувки удерживайте лопасти вентиляторов пальцем или карандашом — иначе они могут вырабатывать ток и повредить материнскую плату.

Снимите и промойте пылевые фильтры (спереди, сверху и снизу корпуса). После промывки тщательно высушите.

Протрите корпус снаружи микрофиброй. Для стойких загрязнений используйте салфетки для электроники.

Если температура и шум снизились — чистка выполнена успешно.

2. Основательная (раз в год)

Требует разборки системного блока.

Отсоедините кулеры и вентиляторы. Освободите кабели, снимите фиксаторы, не применяйте силу. Достаньте видеокарту, накопители, память. Работайте аккуратно, избегайте касаний контактов. Почистите кулеры. Протрите лопасти ватными палочками со спиртом. Радиатор продуйте сжатым воздухом. Обновите термопасту. Удалите старую спиртом и нанесите новый тонкий слой пластиковой картой. Протрите материнскую плату. Используйте кисточку или ватную палочку для труднодоступных мест. Не лезьте в блок питания. Внутри могут оставаться заряженные конденсаторы. Просто продуйте вентилятор снаружи. Соберите всё обратно. Подключите кабели, установите фильтры, закрепите крышку.

3. Полная (раз в 2-3 года)

Включает замену термопасты, разборку видеокарты и чистку всех радиаторов. Такую процедуру лучше проводить, если вы уверены в своих силах или имеете опыт сборки ПК.

Чистый компьютер не только работает быстрее, но и служит заметно дольше. Несколько часов аккуратной работы раз в полгода могут продлить жизнь вашему устройству на годы — и избавить от неприятного гудения вентиляторов, перегрева и неожиданных перезагрузок.