В первом полугодии 2024 года автомобильный холдинг "Автодом" показал значительный рост финансовых показателей

Чистая прибыль компании "Автодом" по РСБУ достигла 1,1 млрд рублей, в то время как годом ранее был зафиксирован убыток в 77 млн рублей. Выручка увеличилась на 26,3% до 31 млрд рублей.

Несмотря на рост выручки, валовая прибыль снизилась на 15,5% до 3,2 млрд рублей. Причиной этого стал рост себестоимости продаж и увеличение коммерческих и управленческих расходов.

Обязательства компании, как краткосрочные, так и долгосрочные, также увеличились. "Автодом" активно привлекает заемные средства для развития бизнеса, в том числе для запуска производства автомобилей на приобретенном заводе Mercedes-Benz.

Компания рассматривает возможность проведения IPO в 2026-2027 годах, ожидая восстановления российского автомобильного рынка.

Основные финансовые показатели "Автодома" за первое полугодие 2024 года

Чистая прибыль: 1,1 млрд рублей

Выручка: 31 млрд рублей (+26,3%)

Валовая прибыль: 3,2 млрд рублей (-15,5%)

Краткосрочные обязательства: 28 млрд рублей (+0,6%)

Долгосрочные обязательства: 9,2 млрд рублей (+50%)

Владельцем 96,9% долей АО "Автодом", по данным ЕГРЮЛ, является полностью подконтрольное Ольховскому АО "Бридж Кэпитал".

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