Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:48

Сатурн больше не уникален: крошечный космический странник научился создавать кольца — учёные в шоке

Астроном Сикарди: кентавр Хирон формирует собственную систему колец подобно планетам-гигантам

В холодных окраинах Солнечной системы, между орбитами Урана и Сатурна, разворачивается редкое и завораживающее зрелище. Здесь, в безмолвных глубинах космоса, небесное тело под названием Хирон переживает удивительную метаморфозу: вокруг него рождаются новые кольца. Астрономы впервые зафиксировали момент, когда объект не просто сохраняет, а создает собственную систему колец — процесс, ранее наблюдавшийся лишь у планет-гигантов.

Кто такой Хирон — и почему он особенный

История изучения Хирона началась в 1977 году, когда американский астроном Чарлз Коваль заметил на снимках неизвестное небесное тело. Оно оказалось настолько необычным, что потребовалось создать целый новый класс объектов — кентавры. Эти тела занимают промежуточное положение между поясом астероидов и поясом Койпера. Они нестабильны, часто меняют орбиты и совмещают черты как астероидов, так и комет.

Сначала Хирон считали обычным астероидом, пока в 1989 году он неожиданно "вспыхнул" — его яркость возросла, как у кометы, выбрасывающей газ и пыль. С тех пор его классифицируют сразу двумя способами: как астероид (2060 Хирон) и как комету (95P/Хирон).

"Хирон — это небесный гибрид, в котором сошлись два мира: астероидный и кометный", — пояснил астроном Бруно Сикарди из Парижской обсерватории.

Первые намеки на кольца

Идея, что Хирон может иметь кольца, возникла не сразу. В 2011 году, когда он проходил на фоне звезды, астрономы заметили слабые затемнения до и после основного транзита. Это означало, что объект окружен чем-то прозрачным и обширным. Тогда и появилась гипотеза о трех пылевых кольцах, простирающихся на сотни километров от поверхности.

Долгое время считалось, что система колец — прерогатива гигантов вроде Сатурна. Но с 2014 года ситуация изменилась: кольца нашли у кентавра Харикло, а позже — у карликовых планет Хаумеа и Квавара. Оказалось, что даже небольшие тела способны формировать сложные структуры вокруг себя. Хирон стал следующей важной вехой на этом пути.

Новое открытие: рождение кольца

В 2023 году международная команда под руководством Бруно Сикарди провела повторное наблюдение Хирона при помощи наземных телескопов. Результаты оказались сенсационными. Ученые подтвердили наличие трех колец, но увидели нечто большее: система активно эволюционирует.

Вокруг известных колец они обнаружили широкое диффузное гало - пылевое облако, которое тянется гораздо дальше, чем считалось ранее. А за его пределами — следы четвертого кольца, находящегося примерно в 1400 километрах от поверхности. Это первая зафиксированная попытка формирования новой кольцевой структуры у малого тела.

"Мы буквально застали момент рождения кольца", — отметил исследователь Кристиан Перейра из Национальной обсерватории Бразилии.

Как рождаются кольца: две версии

Астрономы пока не пришли к единому мнению о происхождении этой кольцевой системы. Существует две основные гипотезы:

  1. Последствие столкновения.
    Когда-то Хирон мог столкнуться с другим объектом — астероидом или ядром кометы. В результате часть его поверхности разрушилась и осталась на орбите, постепенно образовав кольца из пыли и льда.

  2. Активность изнутри.
    При приближении к Солнцу поверхность Хирона нагревается, и летучие вещества начинают испаряться. Потоки газа выносят частицы пыли в космос, но слабая гравитация объекта удерживает их поблизости. Со временем они выстраиваются в кольцевые структуры.

Обе гипотезы согласуются с наблюдениями, но вторая объясняет, почему кольца постоянно меняются. Если активность действительно продолжается, то мы наблюдаем не статичную систему, а живой процесс — кольца Хирона "дышат" вместе с ним.

Почему это открытие важно

До сих пор ученые рассматривали кольца как "остаточный" феномен — реликт столкновений, происходивших миллионы лет назад. Но Хирон показывает, что такие структуры могут зарождаться прямо сейчас. Это означает, что кольца — не редкость, а естественный этап эволюции небесных тел, особенно в холодных областях Солнечной системы.

Кроме того, наблюдения за Хироном могут помочь понять, почему кольца чаще встречаются именно за орбитой Юпитера. Низкие температуры там позволяют пыли и льду сохраняться дольше, не испаряясь.

Таблица "Сравнение" систем колец

Объект Радиус колец Количество колец Особенности
Сатурн до 140 000 км 7 Классическая структура изо льда и камней
Харикло ~400 км 2 Первое малое тело с кольцами
Хаумеа ~2300 км 1 Карликовая планета с быстрым вращением
Хирон 324-1400 км 4 (включая формирующееся) Активное развитие системы

А что если кольца — временные?

Некоторые специалисты предполагают, что кольца Хирона могут быть временным явлением, существующим всего несколько десятков тысяч лет. Орбиты кентавров нестабильны, и гравитационное влияние Юпитера или Сатурна способно разрушить систему. Однако если процесс образования продолжается, кольца могут восстанавливаться снова и снова.

"Возможно, мы наблюдаем цикличный процесс: кольца исчезают, а затем рождаются вновь", — добавил Бруно Сикарди.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что кольца — уникальная особенность только планет-гигантов.

  • Последствие: недооценка роли малых тел в динамике Солнечной системы.

  • Альтернатива: рассматривать кольца как универсальное явление, способное возникать у самых разных объектов.

3 интересных факта о Хироне

  1. Хирон — первый кентавр, обнаруженный в истории наблюдений. После его открытия нашли десятки подобных тел.

  2. Диаметр Хирона — около 220 километров, а отражательная способность указывает на наличие льда и углерода.

  3. Он движется по орбите, пересекающей траектории Сатурна и Урана, и может стать ядром кометы, если приблизится к Солнцу.

FAQ

1. Можно ли увидеть кольца Хирона с Земли?
Нет. Даже крупнейшие телескопы не позволяют напрямую рассмотреть их. О существовании колец судят по изменению яркости звезд во время прохождения Хирона.

2. Насколько стабильны эти кольца?
Пока неизвестно. Система постоянно меняется: кольца могут расширяться, расслаиваться или исчезать.

3. Есть ли кольца у других кентавров?
Да. Самым известным примером остается Харикло, а теперь к нему добавился Хирон с развивающейся системой.

Исторический контекст

До 2010-х годов считалось, что кольца могут существовать только у больших планет, где гравитация способна удерживать частицы. Но открытия Харикло, Хаумеа, Квавара и теперь Хирона показали: даже небольшие тела могут обладать миниатюрными версиями "сатурнианских" систем.

Хирон стал первым объектом, у которого удалось зафиксировать динамический процесс формирования колец - не остывший след древнего столкновения, а настоящий акт космического творчества.

