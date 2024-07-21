AMD анонсировала новую серию мобильных процессоров Ryzen AI 300 (Strix Point), которые обещают превзойти производительность Apple M3 Pro. Ожидается, что процессоры появятся на рынке до конца июля 2024 года. В ходе презентации AMD утверждала, что их процессоры лучше справляются с многозадачностью, обработкой изображений, 3D-рендерингом и играми по сравнению с MacBook Air.

Процессоры Ryzen AI 300 на 15% быстрее M3 Pro по результатам бенчмарка Cinebench и поддерживают до четырех дисплеев, в то время как MacBook Air — только два. Однако окончательные выводы можно будет сделать после независимой проверки и выхода первых устройств на базе новых чипов в 2024 году.

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