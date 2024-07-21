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AMD представила процессоры Ryzen AI 300, которые обещают быть мощнее Apple M3 Pro
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AMD представила процессоры Ryzen AI 300, которые обещают быть мощнее Apple M3 Pro

AMD анонсировала новую серию мобильных процессоров Ryzen AI 300 (Strix Point), которые обещают превзойти производительность Apple M3 Pro. Ожидается, что процессоры появятся на рынке до конца июля 2024 года. В ходе презентации AMD утверждала, что их процессоры лучше справляются с многозадачностью, обработкой изображений, 3D-рендерингом и играми по сравнению с MacBook Air.

Процессоры Ryzen AI 300 на 15% быстрее M3 Pro по результатам бенчмарка Cinebench и поддерживают до четырех дисплеев, в то время как MacBook Air — только два. Однако окончательные выводы можно будет сделать после независимой проверки и выхода первых устройств на базе новых чипов в 2024 году.

Фото: commons.wikimedia.org/FMNLab (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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