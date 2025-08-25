Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:04

Скажи нет чипсам: как этот популярный продукт влияет на твою поджелудочную железу

Чипсы каждый день: 3 шокирующих последствия для сердца

Ежедневное употребление чипсов способствует повышению уровня "плохого" холестерина и наносит серьезный вред сердечно-сосудистой системе. Об этом РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух. Предупреждение специалиста подчеркивает необходимость осознанного подхода к выбору продуктов питания и заботы о здоровье.

"Есть чипсы каждый день неполезно. Как правило, в продукте содержится много насыщенных жиров и трансжиров — они способствуют повышению уровня "плохого" холестерина, вредят здоровью сосудов и сердца: повышают риск атеросклероза, гипертонии", — сказала Кашух.

Насыщенные и трансжиры, содержащиеся в чипсах, оказывают негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему и могут приводить к развитию серьезных заболеваний.

Специалист уточнила, что в подобных снеках также содержится чрезмерное количество соли, причём всего одна пачка может покрывать до половины дневной нормы её потребления.

Это не только увеличивает нагрузку на почки, но и дополнительно повышает риск роста артериального давления, что представляет особую опасность для гипертоников. Чрезмерное потребление соли может приводить к нарушению работы почек и повышению артериального давления.

Высокий гликемический индекс: скачок глюкозы и нагрузка на поджелудочную железу

По словам гастроэнтеролога, высокий гликемический индекс чипсов, который составляет около 70-80 единиц, провоцирует резкий скачок уровня глюкозы в крови. В результате на поджелудочную железу ложится дополнительная нагрузка, так как ей приходится вырабатывать большое количество инсулина для переработки поступившей глюкозы. Высокий гликемический индекс чипсов может приводить к развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета.

Эксперт добавила, что в процессе обжаривания картофеля в масле при высоких температурах образуется акриламид — потенциально канцерогенное вещество, способное провоцировать развитие онкологических заболеваний. Образование акриламида при жарке картофеля представляет собой серьезную опасность для здоровья.

Воспалительные процессы: свободные радикалы и повреждение клеток

В заключение Кашух отметила, что употребление чипсов повышает риск развития воспалительных процессов в организме из-за образования свободных радикалов.

Эти агрессивные молекулы повреждают клетки, ускоряя старение тканей, способствуя развитию хронических болезней и снижая способность организма к восстановлению после перенесенных заболеваний. Свободные радикалы могут приводить к повреждению клеток и развитию различных заболеваний.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух подчеркивает важность осознанного подхода к выбору продуктов питания и заботы о здоровье.

Интересные факты о чипсах и здоровом питании

Чипсы являются одним из самых популярных снеков в мире.
Существуют более полезные альтернативы чипсам, такие как овощные чипсы, орехи и фрукты.
Сбалансированное питание и умеренное потребление вредных продуктов способствуют поддержанию здоровья и долголетия.

В заключение, ежедневное употребление чипсов оказывает негативное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы, почки, поджелудочную железу и может приводить к развитию различных заболеваний. Важно осознанно подходить к выбору продуктов питания и заботиться о своем здоровье.

