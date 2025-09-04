Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by Engine9 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Чип MetaX удивил даже конкурентов Nvidia — объём памяти заставляет ахнуть

MetaX выпустила процессор с большей памятью, чем Nvidia H20 — гонка Китая за независимостью

Мировая технологическая арена переживает новую волну противостояния. Китай, лишённый доступа к передовым процессорам Nvidia из-за американских санкций, ускоренными темпами строит собственную стратегию независимости. Ставка сделана на внутренние разработки и инвестиции в альтернативные решения, которые должны изменить баланс сил в глобальной "войне чипов".

Главные игроки в новой гонке

Ещё недавно Alibaba была одним из крупнейших клиентов Nvidia. Сегодня компания демонстрирует амбиции и разрабатывает собственные процессоры, способные обрабатывать данные в реальном времени.

Не остаются в стороне и другие корпорации:

  • MetaX выпустила чип, который превосходит Nvidia H20 по объёму памяти.
  • Huawei представила систему искусственного интеллекта, построенную на сотнях фирменных чипов Ascend.

Каждая из этих разработок по-своему символизирует стремление Китая вырваться из-под зависимости от зарубежных технологий.

Скрытые препятствия

Однако дорога к самостоятельности не так проста. Многие разработчики продолжают работать с Nvidia — её экосистема инструментов настолько разветвлена, что отказаться от неё сложно.

Есть и технические ограничения: большинство китайских чипов пока ориентированы на вывод (инференс), а не на полноценное обучение моделей ИИ. Именно в этой области отставание ощущается особенно остро.

Тактика на переходный период

Чтобы сгладить переход, Alibaba делает свои новые чипы совместимыми с инструментами Nvidia. Но рынок относится к этим шагам осторожно. Облачные провайдеры не спешат массово внедрять решения Huawei, указывая на проблемы с производительностью и риски конкуренции.

Намёк на прорыв

Тем не менее в отрасли звучат и оптимистичные прогнозы. Стартап DeepSeek заявил, что создание полноценной экосистемы искусственного интеллекта "Made in China" — с собственным оборудованием и программным обеспечением — может стать реальностью значительно раньше, чем предполагают эксперты.

Борьба за технологическую независимость Китая только набирает обороты. И хотя барьеров впереди немало, вектор развития уже определён — национальные разработки становятся не просто альтернативой, а потенциальным инструментом глобального влияния.

