Шиншилла
Шиншилла
© commons.wikimedia.org by Батяшев Александр is licensed under CC BY-SA 3.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:19

Милый зверёк с привычкой грызть собственную шерсть: что скрывает это поведение шиншилл

Самопогрызание у шиншилл связано со стрессом, скукой и условиями содержания

Шиншиллы известны своей мягкой шерстью и милым видом, но в условиях неволи у них может проявляться тревожное явление — самопогрызание. Это особая форма стереотипного поведения, при котором животное выгрызает себе шерсть на разных частях тела.

У диких шиншилл подобного не наблюдается, а вот в клетках — встречается минимум у 4% животных, особенно часто на меховых фермах.

Как это выглядит

Шиншилла сгрызает шерсть примерно наполовину длины. "Подстриженные" участки напоминают ткань, изъеденную молью: мех короткий и темнее обычного, иногда шерсть "сострижена" так аккуратно, что зверек выглядит как пудель. При этом кожа на участках темнеет из-за пигментации.

Почему это происходит

Учёные пока не пришли к единому мнению. Среди возможных причин называют:

  • стресс и скуку;

  • плохие условия содержания;

  • однообразное питание или его недостаток;

  • зубные болезни;

  • гормональные нарушения;

  • наследственность.

При этом инфекции, грибки и паразиты как причина исключены.

Интересный факт: одно исследование показало, что при жаре (21-32 °C) самопогрызание развивалось почти у всех шиншилл в группе, а при прохладе (до 10 °C) поведение прекращалось. Возможно, это своеобразный способ терморегуляции.

Что говорят исследования

  • В клетках с твердым полом и наполнителем самопогрызание встречается почти втрое реже, чем в решетчатых.

  • "Обогащение среды" (полочки, тоннели, ветки для грызения, игрушки) снижает стресс и уменьшает проявления стереотипии.

  • Одиночное содержание повышает риск, хотя и не гарантирует проблему. Иногда шиншиллы находят "замену" сородичу — мягкую игрушку.

  • Есть данные, что самопогрызание может наследоваться, но точные цифры сильно разнятся (от 16% до 50%).

  • Некоторые исследователи находили связь с эндокринной системой: повышенный уровень кортизола и изменения надпочечников.

Роль питания

Однообразный рацион может усиливать проблему. В природе шиншиллы едят разные растения (до 13 видов за сезон), а в клетке часто получают лишь гранулят и сено. В эксперименте корм с яблочным ароматом уменьшил самопогрызание в шесть раз.

Есть и версия про связь с зубными болезнями: многие шиншиллы с самопогрызанием имели стоматологические отклонения. Но пока неизвестно, что причина, а что следствие.

Что могут сделать владельцы

Чтобы снизить риск стереотипного поведения:

  • поддерживайте комфортные условия (температура до 23 °C, влажность до 60%);

  • предлагайте песочные ванны, полочки, тоннели и безопасные веточки для грызения;

  • обеспечьте разнообразный рацион (разные виды сена, сушёные растения);

  • по возможности держите шиншилл парами или хотя бы в одном помещении;

  • оставляйте мягкие игрушки для одиноких животных.

Самопогрызание у шиншилл — сложное явление, где переплетаются стресс, питание, условия содержания и, возможно, генетика. Но очевидно одно: чем ближе условия к естественным, тем реже проявляется проблема.

