В Ростовской области в октябре с аукциона уйдут автомобили чиновников

Власти Ростовской области объявили о проведении аукциона по продаже семи легковых автомобилей из автопарка правительства. Торги запланированы на 2 октября и будут проводиться на официальном сайте аукционного дома.
В списке на продажу представлены четыре внедорожника Chevrolet Niva 2008 года выпуска и три седана Hyundai Sonata, произведённые в период с 2007 по 2009 год. Начальная цена за каждый джип составляет до 120 тысяч рублей, а за седан — до 200 тысяч рублей.
Кроме того, на продажу выставлены и другие отечественные автомобили, включая УАЗ и LADA. Четыре внедорожника УАЗ оцениваются до 230 тысяч рублей, а легковые автомобили LADA предлагаются за сумму около 150 тысяч рублей. Цены на внедорожники отечественного производства варьируются от 110 до 127 тысяч рублей, тогда как корейские автомобили оценены выше — от 154 до 233 тысяч рублей.
В указанных ценах уже включён НДС, и потенциальные покупатели должны будут внести залог в размере 10% от начальной стоимости.
Ранее администрация Ростова уже проводила аукционы по продаже премиальных автомобилей марки Audi.
Фото: From Wikimedia Commons/ Matthias104 (public domain)
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