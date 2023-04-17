Приморский чиновник, находящийся в розыске, объявился в зоне спецоперации

Глава администрации города Большой Камень Приморского края Рустям Абушаев, который был объявлен в федеральный розыск, опубликовал видео из зоны спецоперации на Украине.

Абушаев сообщил, что решение приехать на место было принято им давно, но особенную потребность в этом испытал, когда участвовал в мероприятиях, организованных для семей мобилизованных. Кроме того он заявил о своем желании защищать свою страну и своих людей, и пообещал передавать информацию по мере возможности.

Администрация Большого Камня сообщила, что Абушаев не ушел в отставку, а находится в отпуске. Однако, по данным Следственного комитета по Приморскому краю, он все еще находится в розыске.