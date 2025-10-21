Китайские гиганты мчатся вперёд: как BYD и BAIC задают темп мировым продажам авто
Китайские автопроизводители продолжают показывать впечатляющий рост продаж как на внутреннем рынке, так и за его пределами. Экспорт автомобилей из Поднебесной набирает обороты, а местные компании демонстрируют уверенные позиции в борьбе за лидерство.
За первые три квартала этого года общий объём реализации автомобилей, произведённых в Китае, достиг 24,36 миллиона единиц, что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. На внутреннем рынке продано 18,68 миллиона машин — рост составил 8%. Однако наибольший скачок продемонстрировал экспорт: за рубеж отправлено 5,68 миллиона автомобилей, что на 33% больше, чем в прошлом году.
Лидеры продаж
На вершине рейтинга продаж находится BYD, реализовавшая 3,26 миллиона автомобилей, увеличив объёмы на 18%. Из этого числа 697 тысяч автомобилей нашли покупателей за пределами Китая.
SAIC Motor демонстрирует почти идентичный результат — 3,19 миллиона проданных машин с ростом на 20%. Экспорт компании составил 765 тысяч единиц, что свидетельствует о растущем интересе зарубежных покупателей к продукции бренда.
За ними следует Geely Automobile Holdings, достигшая 2,95 миллиона проданных автомобилей — на 29% больше, чем год назад. Chery Automobile реализовала 2 миллиона машин, увеличив показатели на 14,5%, при этом почти половина продукции — 936,5 тысячи единиц — была отправлена на зарубежные рынки. Great Wall Motor увеличила продажи на 8%, достигнув 919,8 тысячи автомобилей, экспорт составил 333,5 тысячи единиц.
Компании с отрицательной динамикой
Не все производители смогли сохранить рост. GAC Group сократила продажи на 11%, продав всего 1,18 миллиона машин. Также снижение наблюдается на заводе Tesla в Шанхае: отгрузка электромобилей уменьшилась на 10% и составила 606,4 тысячи единиц.
Китайские автомобили на российском рынке
Китайские бренды продолжают укреплять позиции в России. За отчётный период в стране зарегистрировано 488 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок, что соответствует доле рынка в 54,5%. Такой результат показывает высокий интерес российских покупателей к китайским моделям и свидетельствует о формировании устойчивой клиентской базы.
Сравнение лидеров продаж
|Компания
|Продажи (млн шт.)
|Рост к прошлому году
|Экспорт (тыс. шт.)
|BYD
|3,26
|+18%
|697
|SAIC Motor
|3,19
|+20%
|765
|Geely Automobile Holdings
|2,95
|+29%
|-
|Chery Automobile
|2,00
|+14,5%
|936,5
|Great Wall Motor
|0,92
|+8%
|333,5
|GAC Group
|1,18
|-11%
|-
|Tesla Shanghai
|0,61
|-10%
|-
А что если…
Если экспорт китайских автомобилей продолжит расти теми же темпами, производители смогут значительно увеличить присутствие на зарубежных рынках. Это, в свою очередь, позволит не только компенсировать внутренние колебания спроса, но и укрепить позиции брендов в сегменте электромобилей и городских автомобилей.
Советы шаг за шагом для покупателей
-
Оцените личные потребности: городская или дальняя езда, электромобиль или бензиновый двигатель.
-
Сравните модели по характеристикам, безопасности и сервисной сети.
-
Проверьте условия гарантии и возможность обслуживания за пределами Китая.
-
Рассмотрите соотношение цены и качества, включая комплектации и опции.
-
Уточните наличие программ лизинга или trade-in для выгодной покупки.
FAQ
Как выбрать китайский автомобиль для города?
Обратите внимание на электромобили и компактные кроссоверы с малым радиусом разворота и экономичным расходом энергии.
Сколько стоят китайские автомобили в России?
Цены варьируются от доступных городских моделей до премиум-кроссоверов, ориентировочно от 1,2 до 4 миллионов рублей.
Что лучше: BYD или SAIC?
Выбор зависит от предпочтений: BYD делает ставку на электромобили с большой автономностью, SAIC предлагает широкий спектр моделей для разных сегментов рынка.
Мифы и правда
-
Миф: китайские автомобили ненадёжны.
Правда: современные бренды демонстрируют высокое качество сборки и конкурентоспособные технические характеристики.
-
Миф: китайские электромобили дороги в обслуживании.
Правда: у большинства компаний есть развитая сервисная сеть, а расходные материалы и запчасти доступны.
3 интересных факта
-
Экспорт китайских автомобилей вырос на 33% за год, что является рекордным показателем.
-
Почти половина автомобилей Chery продаётся за границей, что свидетельствует о глобальном интересе к марке.
-
Китай занимает более половины рынка новых легковых автомобилей в России по итогам отчётного периода.
Исторический контекст
За последние десять лет китайские производители превратились из региональных игроков в глобальных лидеров, активно расширяя экспорт и внедряя инновации в электромобилестроении. Их продукция теперь востребована в Азии, Европе и России, что формирует новый баланс сил на мировом автомобильном рынке.
