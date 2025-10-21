Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
SAIC H5
SAIC H5
© commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:25

Китайские гиганты мчатся вперёд: как BYD и BAIC задают темп мировым продажам авто

BYD и SAIC лидируют по продажам автомобилей в Китае в 2025 году — аналитика GlobalData

Китайские автопроизводители продолжают показывать впечатляющий рост продаж как на внутреннем рынке, так и за его пределами. Экспорт автомобилей из Поднебесной набирает обороты, а местные компании демонстрируют уверенные позиции в борьбе за лидерство.

За первые три квартала этого года общий объём реализации автомобилей, произведённых в Китае, достиг 24,36 миллиона единиц, что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. На внутреннем рынке продано 18,68 миллиона машин — рост составил 8%. Однако наибольший скачок продемонстрировал экспорт: за рубеж отправлено 5,68 миллиона автомобилей, что на 33% больше, чем в прошлом году.

Лидеры продаж

На вершине рейтинга продаж находится BYD, реализовавшая 3,26 миллиона автомобилей, увеличив объёмы на 18%. Из этого числа 697 тысяч автомобилей нашли покупателей за пределами Китая.

SAIC Motor демонстрирует почти идентичный результат — 3,19 миллиона проданных машин с ростом на 20%. Экспорт компании составил 765 тысяч единиц, что свидетельствует о растущем интересе зарубежных покупателей к продукции бренда.

За ними следует Geely Automobile Holdings, достигшая 2,95 миллиона проданных автомобилей — на 29% больше, чем год назад. Chery Automobile реализовала 2 миллиона машин, увеличив показатели на 14,5%, при этом почти половина продукции — 936,5 тысячи единиц — была отправлена на зарубежные рынки. Great Wall Motor увеличила продажи на 8%, достигнув 919,8 тысячи автомобилей, экспорт составил 333,5 тысячи единиц.

Компании с отрицательной динамикой

Не все производители смогли сохранить рост. GAC Group сократила продажи на 11%, продав всего 1,18 миллиона машин. Также снижение наблюдается на заводе Tesla в Шанхае: отгрузка электромобилей уменьшилась на 10% и составила 606,4 тысячи единиц.

Китайские автомобили на российском рынке

Китайские бренды продолжают укреплять позиции в России. За отчётный период в стране зарегистрировано 488 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок, что соответствует доле рынка в 54,5%. Такой результат показывает высокий интерес российских покупателей к китайским моделям и свидетельствует о формировании устойчивой клиентской базы.

Сравнение лидеров продаж

Компания Продажи (млн шт.) Рост к прошлому году Экспорт (тыс. шт.)
BYD 3,26 +18% 697
SAIC Motor 3,19 +20% 765
Geely Automobile Holdings 2,95 +29% -
Chery Automobile 2,00 +14,5% 936,5
Great Wall Motor 0,92 +8% 333,5
GAC Group 1,18 -11% -
Tesla Shanghai 0,61 -10% -

А что если…

Если экспорт китайских автомобилей продолжит расти теми же темпами, производители смогут значительно увеличить присутствие на зарубежных рынках. Это, в свою очередь, позволит не только компенсировать внутренние колебания спроса, но и укрепить позиции брендов в сегменте электромобилей и городских автомобилей.

Советы шаг за шагом для покупателей

  1. Оцените личные потребности: городская или дальняя езда, электромобиль или бензиновый двигатель.

  2. Сравните модели по характеристикам, безопасности и сервисной сети.

  3. Проверьте условия гарантии и возможность обслуживания за пределами Китая.

  4. Рассмотрите соотношение цены и качества, включая комплектации и опции.

  5. Уточните наличие программ лизинга или trade-in для выгодной покупки.

FAQ

Как выбрать китайский автомобиль для города?
Обратите внимание на электромобили и компактные кроссоверы с малым радиусом разворота и экономичным расходом энергии.

Сколько стоят китайские автомобили в России?
Цены варьируются от доступных городских моделей до премиум-кроссоверов, ориентировочно от 1,2 до 4 миллионов рублей.

Что лучше: BYD или SAIC?
Выбор зависит от предпочтений: BYD делает ставку на электромобили с большой автономностью, SAIC предлагает широкий спектр моделей для разных сегментов рынка.

Мифы и правда

  • Миф: китайские автомобили ненадёжны.
    Правда: современные бренды демонстрируют высокое качество сборки и конкурентоспособные технические характеристики.

  • Миф: китайские электромобили дороги в обслуживании.
    Правда: у большинства компаний есть развитая сервисная сеть, а расходные материалы и запчасти доступны.

3 интересных факта

  1. Экспорт китайских автомобилей вырос на 33% за год, что является рекордным показателем.

  2. Почти половина автомобилей Chery продаётся за границей, что свидетельствует о глобальном интересе к марке.

  3. Китай занимает более половины рынка новых легковых автомобилей в России по итогам отчётного периода.

Исторический контекст

За последние десять лет китайские производители превратились из региональных игроков в глобальных лидеров, активно расширяя экспорт и внедряя инновации в электромобилестроении. Их продукция теперь востребована в Азии, Европе и России, что формирует новый баланс сил на мировом автомобильном рынке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперт: климат-контроль стал обязательной системой современного автомобиля сегодня в 8:45
Ошибка, из-за которой климат-контроль ломается чаще всего — как её избежать

Почему климат-контроль стал стандартом комфорта в авто и чем он отличается от кондиционера? Разбираемся, как система поддерживает идеальный микроклимат.

Читать полностью » На платных трассах М-11 сегодня в 4:03
Скорость под запретом: почему опытным водителям придётся сбавить обороты на популярных трассах

С 27 октября на платных трассах России вводится зимний скоростной режим. Узнайте, какие участки под ограничением и как подготовить автомобиль.

Читать полностью » ГИБДД напомнила, что без диагностической карты нельзя оформить ОСАГО сегодня в 3:25
Ошибка, из-за которой техосмотр превращается в квест — а виноваты сами водители

Как пройти техосмотр автомобиля без штрафов и отказов. Разбираемся, какие документы нужны, что проверяют эксперты и какие ошибки не стоит допускать.

Читать полностью » Попадание масла в камеру сгорания приводит к заклиниванию двигателя Geely сегодня в 3:11
Дым из выхлопной — сигнал беды: почему двигатели Geely подводят водителей

В России владельцы Geely столкнулись с серьёзными проблемами двигателей, требующими дорогостоящего ремонта и тщательной диагностики.

Читать полностью » Автоюрист Шумский: наказание за лекарства может приравняться к опьянению сегодня в 2:16
Одно движение — и без прав: в России готовят новый список запрещенных препаратов за рулем

В России готовят закон, который приравняет некоторые лекарства к алкоголю за рулём. Что попадёт под запрет и как не лишиться прав по ошибке?

Читать полностью » Стоимость шиномонтажа в Москве выросла на 22,4% — данные Росстата сегодня в 2:01
Сибирь платит больше, чем ожидалось: почему сезонная замена шин бьёт по кошельку

Цены на сезонный шиномонтаж в России резко выросли: от Москвы до Урала водители ощущают рост тарифов до 30%, а осенью спрос только усиливается.

Читать полностью » Шипованные шины должны быть на всех четырех колесах зимой — автоюрист Касьяненко сегодня в 1:52
Шипы молчат, а дорога кричит: почему недостаточно поставить их лишь спереди

Водителям напоминают о необходимости шипованных шин на всех колесах зимой. Несоблюдение правил повышает риск аварий и штрафов.

Читать полностью » Autonews.ru: владельцы Li Auto L7 назвали избыточную сложность причиной продажи сегодня в 1:35
Между BMW и Li Auto: как водители сделали выбор, о котором потом пожалели

На вторичном рынке всё чаще появляются китайские автомобили. Почему владельцы решают с ними расстаться и какие уроки можно извлечь из их опыта?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Переизбыток воды нарушает солевой баланс и вызывает слабость и судороги — Яна Шмелева
Спорт и фитнес
Поза кобры помогает восстановить подвижность позвоночника и снять напряжение
Еда
ПП-чизкейк на рисовой муке без глютена и сахара получается нежным и полезным
Красота и здоровье
Счётная палата выявила системные проблемы в работе ОМС и непрозрачность тарифов
Питомцы
Исследователи подтвердили: владельцы собак живут в среднем на три года дольше
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Лоуренс рассказала, как накормила Роберта Паттинсона едой из мусорного ведра
Еда
Салат с фасолью и мясом подойдёт и для семейного обеда, и для праздничного стола
Садоводство
Борная кислота с сахарной пудрой помогает вывести муравьёв с грядок безопасно и надолго
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet