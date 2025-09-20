Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Двигатель автомобиля
Двигатель автомобиля
© freepik.com by peoplecreations is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:36

Павел Пикин: основные проблемы китайских автомобилей связаны с электроникой и системами комфорта

Китайские автомобили продолжают активно завоёвывать российский рынок. Их покупают за современный дизайн, богатую комплектацию и доступную цену, однако владельцы нередко сталкиваются с неожиданными проблемами в эксплуатации. Даже простые элементы, такие как электроприводы стеклоподъёмников или системы климат-контроля, могут выйти из строя, что серьёзно осложняет пользование автомобилем.

Проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы

По словам Павла Пикина, директора департамента маркетинга компании Febest:

"Основные проблемы у китайских автомобилей связаны с электроникой и системами комфорта", — отметил Павел Пикин.

Среди наиболее частых неполадок можно выделить:

  1. Электроприводы стеклоподъёмников и зеркал. Часто выходят из строя после непродолжительной эксплуатации.

  2. Климат-контроль. Неправильная работа кондиционера или обогрева может проявляться даже на новых машинах.

  3. Модульные блоки управления двигателем и трансмиссией. Ошибки в этих системах могут привести к нестабильной работе мотора или коробки передач.

  4. Подвеска. Дешёвые материалы амортизаторов и сайлентблоков ускоряют их износ, особенно на российских дорогах.

  5. Система безопасности и сигнализация. Иногда датчики не реагируют на препятствия, а сигнализация срабатывает без причины.

Реальные случаи

Недавний инцидент в Югорске наглядно демонстрирует последствия неосторожного обращения с техникой. Автовладелец пытался запустить машину с газобаллонной системой (ГБО) в гараже. В процессе запуска двигателя произошло воспламенение газовой смеси, что привело к взрыву и разрушению гаража. Этот случай подчёркивает, что недостатки оборудования и систем автомобиля могут иметь не только финансовые, но и опасные последствия.

Сравнение китайских моделей с другими марками

Параметр Китайские авто Японские авто (с пробегом) Немецкие авто (с пробегом)
Стоимость Ниже среднего Средняя Выше среднего
Дизайн Современный, яркий Классический Классический
Надёжность Средняя Высокая Высокая
Электроника Частые сбои Редкие Редкие
Подвеска Быстро изнашивается Надёжная Надёжная

Как видно из таблицы, китайские модели выигрывают по цене и внешнему виду, но отстают по надёжности и долговечности электроники.

Советы по эксплуатации и профилактике (HowTo)

  1. Регулярная диагностика электроники в сертифицированных сервисах.

  2. Использование качественных комплектующих для ремонта и замены.

  3. Контроль состояния подвески, особенно после зимнего сезона и поездок по плохим дорогам.

  4. Проверка работы систем климат-контроля и ГБО перед длительными поездками.

  5. Установка дополнительных датчиков и сигнализаций для предотвращения внештатных ситуаций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорирование поломки стеклоподъёмника.
    Последствие: Увеличение нагрузки на мотор и электроцепь, риск выхода из строя других систем.
    Альтернатива: Замена детали на оригинальный или сертифицированный аналог.

  • Ошибка: Запуск автомобиля с ГБО без проверки газовой системы.
    Последствие: Возможность взрыва или пожара.
    Альтернатива: Обязательная диагностика и профессиональная установка оборудования.

  • Ошибка: Несвоевременная замена амортизаторов.
    Последствие: Плохая управляемость и ускоренный износ других деталей подвески.
    Альтернатива: Использование оригинальных или проверенных брендов амортизаторов.

А что если…

Если не уделять внимание профилактике, даже новые китайские автомобили могут быстро терять эксплуатационные качества. Это особенно критично в регионах с суровыми климатическими условиями, где дороги не соответствуют идеальному состоянию.

Плюсы и минусы китайских автомобилей

Плюсы Минусы
Доступная цена Средняя надёжность электроники
Современный дизайн Быстрый износ подвески
Богатая комплектация Возможны проблемы с ГБО и климат-контролем
Хорошая базовая безопасность Ремонтные работы требуют качественных запчастей

FAQ

Как выбрать китайский автомобиль, чтобы минимизировать риски?
Следует обращать внимание на модели с проверенной историей и сертифицированными комплектующими.

Сколько стоит обслуживание китайского кроссовера среднего класса?
В среднем, расходы на сервис могут быть ниже, чем у европейских авто, но при поломках электроники стоимость ремонта возрастает.

Что лучше: китайский новый автомобиль или японский с пробегом?
Если важна надёжность, лучше выбирать японский с пробегом. Для стильного и бюджетного варианта подойдёт новый китайский кроссовер.

Мифы и правда

  • Миф: Китайские автомобили полностью ненадёжны.
    Правда: Многие модели выдерживают стандартные условия эксплуатации, но электроника и системы комфорта требуют внимательного отношения.

  • Миф: Дешёвая цена означает экономию в обслуживании.
    Правда: Частые поломки могут нивелировать начальную экономию.

  • Миф: Китайские авто опасны.
    Правда: При соблюдении правил эксплуатации и своевременном сервисе машины безопасны.

3 интересных факта

  1. Электроприводы стеклоподъёмников у китайских моделей иногда ломаются уже через год эксплуатации.

  2. Китайские кроссоверы активно адаптируются под российские дороги, меняются подвеска и элементы защиты кузова.

  3. ГБО на китайских автомобилях требует обязательной проверки, даже если установка сертифицированная.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Какие автомобили получают черные номера в России — разъяснение Минобороны сегодня в 7:22

Знак силы или обман зрения: что значит черный номер в России

Черные номера на авто давно вызывают вопросы у водителей. Кто имеет право их получать и как отличить военные коды от гражданских?

Читать полностью » DVSA: четверть экзаменов на права в Великобритании в 2024 году прошла на автоматах сегодня в 6:24

Учатся водить, но не так, как раньше: экзамены в Великобритании перевернулись с ног на голову

Каждый четвертый экзамен на права в Британии теперь сдается на автомате. Узнаем, почему "механика" уходит в прошлое и что это значит для водителей.

Читать полностью » Целиков: новый утильсбор с ноября 2025 года затронет BMW X3, BMW X5 и Toyota Highlander сегодня в 4:29

Скажи "прощай" BMW и Toyota: новый сбор ударит по любимым авто

Новый утильсбор может заметно повысить цены на мощные иномарки, оставляя льготы для моделей с двигателем слабее 160 л.с.

Читать полностью » Роботов-доставщиков в Москве будут эвакуировать за нарушение новых правил сегодня в 6:23

Секрет безопасности на тротуарах: что будут обязаны делать роботы-доставщики

Москва готовит новые правила для роботов-доставщиков: обязательная маркировка, телематика и контроль скорости изменят городской ландшафт для роботов.

Читать полностью » Dacia представила новый Duster Pick-Up на рынке Румынии сегодня в 5:22

Duster перестал быть просто внедорожником: новая версия удивила даже фанатов марки

Dacia представила новый Duster Pick-Up — практичный пикап с гибридными моторами, современными системами безопасности и комфортной кабиной.

Читать полностью » В Казахстане с 2026 года появится возможность выбрать любой номер за 10 МРП — Минфин сегодня в 4:22

Казахстан готовит революцию на дорогах: как будут выглядеть номера будущего

С 2026 года в Казахстане появится новый формат автомобильных номеров. Узнайте, какие варианты будут доступны и как изменятся цены.

Читать полностью » Haval Jolion 2025 занял второе место по продажам SUV в России — данные сегодня в 5:19

Haval ломает стереотипы: Jolion 2025 опережает проверенные временем японские SUV

Китайский кроссовер Haval Jolion 2025 года стал одним из самых доступных SUV в России, а автосалоны предлагают привлекательные скидки и бонусы.

Читать полностью » Российские водители всё чаще выбирают китайские автомобили вместо японских с пробегом — эксперт Дмитрий Зазулин сегодня в 3:59

Молния на колёсах: почему китайские автомобили обгоняют старых "японцев" на российском рынке

Российские водители всё чаще выбирают новые китайские автомобили вместо проверенных японских моделей с пробегом. Узнаем, что делает их привлекательными.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

ГАИ: установка самодельных ДХО может привести к лишению водительских прав
Авто и мото

Цены на премиум-авто в России вырастут до 8 млн рублей из-за нового утильсбора — эксперты
Спорт и фитнес

Врачи: лёгкая зарядка утром улучшает кровообращение и снижает стресс
Садоводство

Садоводы вносят компост и калийные смеси в сентябре, чтобы подготовить почву к весне
Еда

Пай-попсы с вишнёвой начинкой включают крахмал для связывания сока
Дом

Очистители воздуха становятся обязательным элементом спален в городских квартирах
Еда

Муравейник из печенья и сгущёнки получается за 10 минут без выпечки
Питомцы

Корнеллский университет: у кошек без игр риск грызть мебель и провода выше на 40%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet