автомобили разных цветов
автомобили разных цветов
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:48

Поднебесная едет в Европу: как китайские автомобили обошли Audi и Renault

Продажи китайских автомобилей в Европе достигли 43,5 тыс. единиц в августе — данные аналитиков

Китайские автопроизводители стремительно укрепляют свои позиции в Европе, меняя привычный ландшафт авторынка. Их доля уже достигла 5,5%, а продажи в августе составили 43,5 тысячи единиц — это более чем вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, Audi реализовала 41,3 тысячи автомобилей, а Renault — 37,8 тысячи. Общие продажи на европейском рынке выросли на 5% и достигли 790 тысяч машин, чему способствовал высокий интерес к электромобилям и гибридам.

Электромобили и гибриды в Европе

Особое внимание привлекают подключаемые гибриды: их продажи за август увеличились на 59%, а доля на рынке достигла 10,6%. Электромобили на аккумуляторах (BEV) показали рост на 27%, а их доля впервые превысила 20%. Однако эксперты предупреждают, что такие проценты могут не полностью отражать реальность. Например, в Италии, где традиционно низкий интерес к электромобилям, август считается "мертвым" месяцем, что влияет на общую статистику.

Лидеры среди китайских брендов

Основу успеха составили пять марок: MG, BYD, Jaecoo, Omoda и Leapmotor. MG даже обогнала по продажам Tesla и Fiat, а BYD - Suzuki и Jeep. Китайские компании активно развивают как электромобили, так и гибридные модели, где тарифные ограничения менее строгие.

Сравнение продаж китайских брендов и европейских гигантов

Бренд Продажи в августе, тыс. ед. Прирост к прошлому году
MG 12,3 +130%
BYD 10,7 +125%
Jaecoo 8,1 +118%
Omoda 7,4 +122%
Leapmotor 5,0 +110%
Audi 41,3 +5%
Renault 37,8 +3%

Советы для европейских покупателей

  1. Перед покупкой электромобиля или гибрида изучите условия зарядки в вашем регионе.

  2. Обратите внимание на гарантийные обязательства и сервисную сеть выбранного бренда.

  3. Сравнивайте расход энергии, автономность и тарифные льготы при покупке подключаемого гибрида.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование инфраструктуры зарядных станций → ограничения использования → выбрать модель с большей автономностью и развитой сетью зарядок.

  • Покупка без анализа сервисного обслуживания → сложности с ремонтом → проверять наличие официального сервисного центра в вашем регионе.

А что если…

Если китайские бренды продолжат набирать долю, традиционные европейские автопроизводители будут вынуждены ускорить выпуск электромобилей и гибридов, а также пересмотреть ценовую политику.

FAQ

Как выбрать электромобиль из Китая?
Оцените автономность, доступность зарядной инфраструктуры и наличие сервисной сети в вашем регионе.

Сколько стоят китайские электромобили в Европе?
Средняя цена варьируется от 25 до 45 тысяч евро в зависимости от модели и комплектации.

Что лучше для города — гибрид или BEV?
Для коротких поездок по городу лучше гибрид, а для длительных маршрутов удобнее полностью электрический автомобиль с развитой сетью зарядок.

Мифы и правда

"Китайские автомобили некачественные и ненадёжные", — отмечают эксперты.

На деле, рост продаж и положительные отзывы покупателей показывают, что китайские бренды активно улучшают качество и технологичность своих моделей.

Три интересных факта

  1. MG обошла по продажам даже Tesla и Fiat.

  2. BYD конкурирует с такими брендами, как Suzuki и Jeep.

  3. Подключаемые гибриды впервые заняли более 10% рынка Европы.

Исторический контекст

В прошлом десятилетии европейский рынок был почти полностью под контролем местных производителей. Появление китайских брендов в сегменте электромобилей стало одним из ключевых факторов трансформации рынка в 2025 году.

