Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Парковка с автомобилями
Парковка с автомобилями
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:59

Молния на колёсах: почему китайские автомобили обгоняют старых "японцев" на российском рынке

Российские водители всё чаще выбирают китайские автомобили вместо японских с пробегом — эксперт Дмитрий Зазулин

Российский рынок автомобилей переживает заметные изменения. Всё больше водителей обращают внимание на китайские марки, которые по многим параметрам начинают превосходить даже проверенные временем японские модели с пробегом. Эксперты объясняют, что ключевую роль в этом играет сочетание цены, оснащения и современных технологий.

Почему китайские автомобили становятся популярнее

Сейчас покупатель с бюджетом около 2,5 миллиона рублей стоит перед выбором: приобрести новый Geely, Chery, Changan или десятилетний японский автомобиль. Китайские машины предлагают свежий дизайн интерьера, современную мультимедиа-систему и заводскую гарантию, тогда как японские аналоги с пробегом часто требуют дополнительных вложений на ремонт уже в первый год эксплуатации.

"При таких условиях россияне всё чаще делают выбор в пользу китайских марок", — отметил директор по продажам компании "Панавто" Дмитрий Зазулин.

Ещё одно заметное преимущество китайских брендов — регулярные обновления программного обеспечения. Это позволяет владельцам получать новые функции и исправления без необходимости менять автомобиль. Например, бренд LiXiang недавно внедрил поддержку русского языка во всех своих моделях, реагируя на запросы клиентов.

Китайские автомобили и сервис

Качество сборки и обслуживания китайских автомобилей сегодня сопоставимо с другими брендами. Средняя стоимость технического обслуживания составляет примерно 1% от цены машины. Если автомобиль стоит 2,5-3 миллиона рублей, стандартное ТО обойдётся в 30 тысяч рублей. Интересно, что средний чек на сервис китайских машин за последний год вырос на 11%, тогда как для остальных брендов рост составил 21%.

Сравнение с японскими автомобилями

Параметр Китайские марки Японские автомобили с пробегом
Цена Новый, доступный Старый, возможны скрытые расходы
Технологии Современные Устаревшие
Гарантия Заводская Часто отсутствует
Обновления Регулярные, по ПО Нет
Сервис 1% от стоимости Выше среднего, рост затрат выше

Советы по выбору

  1. Оцените бюджет и соотношение цена/качество.

  2. Обратите внимание на современные функции и мультимедиа.

  3. Сравните стоимость обслуживания и гарантию.

  4. Учтите частоту обновлений программного обеспечения.

  5. Проверьте отзывы владельцев и независимые тесты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка старой японской машины без осмотра → Возможные крупные расходы на ремонт → Рассмотреть новые модели Geely, Chery, Changan.

  • Игнорирование обновлений ПО → Функции устаревают → Выбирать бренд с регулярными обновлениями.

  • Недооценка стоимости ТО → Непредвиденные расходы → Планировать бюджет на сервис заранее.

А что если…

Если рассматривать китайские автомобили как долгосрочную инвестицию, регулярные обновления и низкая стоимость обслуживания делают их привлекательным выбором для владельцев, которые хотят современный автомобиль без лишних трат на ремонт и устаревшие технологии.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Современное оснащение Меньше опыта эксплуатации в России
Заводская гарантия Возможны вопросы к бренду при редких поломках
Частые обновления ПО Некоторые модели только набирают популярность
Доступная стоимость ТО Ограниченная сеть сервисов в некоторых регионах
Актуальный дизайн Требуется привыкнуть к новому интерфейсу

FAQ

Как выбрать китайский автомобиль?
Сравните оснащение, гарантию, стоимость обслуживания и возможности обновлений ПО.

Сколько стоит сервис?
Средний чек составляет около 1% от стоимости машины, примерно 30 тысяч рублей для автомобилей стоимостью 2,5-3 млн.

Что лучше — новый китайский или старый японский автомобиль?
Для современных функций и надежности выгоднее выбирать новый китайский автомобиль.

Мифы и правда

  • Миф: китайские автомобили ненадёжны.
    Правда: качество сборки и уровень сервиса сопоставимы с другими марками.

  • Миф: китайские машины сложно обслуживать.
    Правда: стоимость ТО ниже, чем у европейских брендов, а сервис растёт умеренно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Haval Jolion 2025 занял второе место по продажам SUV в России — данные сегодня в 5:19

Haval ломает стереотипы: Jolion 2025 опережает проверенные временем японские SUV

Китайский кроссовер Haval Jolion 2025 года стал одним из самых доступных SUV в России, а автосалоны предлагают привлекательные скидки и бонусы.

Читать полностью » Электроника в авто заменила физическую кнопку Kick Down на механическую педаль газа вчера в 23:35

Кнопка под педалью газа, о которой вы не знали — мощное ускорение в один клик

Не все водители знают о скрытой кнопке под педалью газа. Разбираем, зачем она нужна и почему на новых авто её уже не ставят.

Читать полностью » Замена аккумулятора без сброса настроек: советы автоэлектрика вчера в 23:19

Секреты автоэлектрика: как снять клеммы аккумулятора и сохранить все настройки в машине

При замене аккумулятора можно потерять все настройки авто. Узнайте, как снять клеммы правильно и сохранить электронику в целости.

Читать полностью » Моргание противотуманными фонарями — сигнал о прижимании сзади вчера в 22:12

Тайный язык дорог: мигающий противотуманный фонарь кричит о риске — дальнобойщик рассказал почему

Необычные сигналы на дороге кажутся странными только на первый взгляд. Узнайте, что значит мигание стоп-сигналов и почему его важно понимать.

Читать полностью » Автоюрист рассказал о рисках в договоре купли-продажи авто с пробегом вчера в 22:08

Покупка подержанного авто — лотерея или продуманная сделка? Узнайте главные ошибки

Автоюрист перечислил ошибки при покупке подержанных машин: от игнорирования проверки на аресты до занижения цены в договоре.

Читать полностью » Автоэксперт Дмитрий Попов предупредил о взрывоопасности повреждённых топливных шлангов вчера в 21:28

Скрытая бомба под капотом: почему микротрещина в топливной системе способна взорвать автомобиль

Малейшая трещина в топливной системе способна вызвать пожар или взрыв. Узнайте, как вовремя заметить опасность и защитить автомобиль.

Читать полностью » Средний размер скидок на новые автомобили в России снизился до 21% — данные вчера в 19:57

Последний шанс на дешевый автомобиль: акции исчезают по всей России

Скидки на новые автомобили сокращаются, и всё больше машин продаётся по полной цене. Какие бренды и регионы предлагают максимальные дисконты?

Читать полностью » Один из самых маленьких спорткаров XX века Goggomobil Dart появится на торгах Mecum вчера в 18:38

Игрушка на колёсах: мини-родстер из Австралии стал мечтой коллекционеров

На аукционе Mecum покажут один из самых маленьких спорткаров в истории. Редкий Goggomobil Dart способен удивить даже опытных коллекционеров.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Растяжка с ремнём: советы экспертов и ошибки, которых стоит избегать
Еда

Картофель с сыром, запечённый в духовке, сохраняет нежную текстуру и насыщенный вкус
Спорт и фитнес

Врачи объяснили, почему планка улучшает осанку и укрепляет корпус
Наука

Чешский школьник Ян Герциг готовит программу наблюдений для телескопа Джеймса Уэбба
Садоводство

Мини-огород на подоконнике помогает снизить стресс и обеспечивает свежей зеленью круглый год
Авто и мото

В Казахстане с 2026 года появится возможность выбрать любой номер за 10 МРП — Минфин
Питомцы

Ветеринары: собаки чаще всего боятся грома, фейерверков и одиночества
Садоводство

Эксперт: розы укореняются лучше при посадке за 6 недель до морозов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet