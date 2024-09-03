На автомобильной выставке представили новые китайские машины, которые появятся и в России

На выставке Motor Show Chengdu представили несколько китайских автомобилей, которые планируют выйти на российский рынок. В их числе электромобиль Zeekr 7X, который конкурирует с Tesla Model Y и может проехать до 780 км без подзарядки.
Voyah Courage, также электромобиль, предлагается как более доступная альтернатива другим моделям бренда и может проехать до 901 км на одной зарядке. Chery Tiggo 7 Plus, обновленная версия популярного кроссовера, отличится новым дизайном и турбированным двигателем.
Changan CS75 Plus, представленное четвертое поколение кроссовера, обладает интерактивными дисплеями и мощным бензиновым двигателем. M-Hero M800, модифицированный внедорожник, оснащен новыми элементами кузова и гибридной системой, и позиционируется как аналог Hummer.
Фото: commons.wikimedia.org/Zoerides (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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