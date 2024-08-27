Местное производство выиграло: стало известно, какие автомобили выбирают китайские потребители

Autonews.Ru: лидером по продажам автомобилей в Китае стал бренд BYD

Китайский авторынок является крупнейшим в мире, и местные бренды занимают лидирующие позиции среди предпочтений китайских потребителей. В первой половине 2024 года продажи автомобилей в Китае выросли на 4%, достигнув 11,26 млн единиц. Самым популярным брендом стал BYD, который продал свыше 1,32 млн автомобилей, захватив 13,2% рынка. Второе место занял Volkswagen, а третье — Toyota, сообщает Autonews.Ru.

В топ-10 входят также местные компании Geely, Changan, Wuling и премиальные марки, такие как Hongqi и Li Auto. Бестселлером стал электромобиль BYD Qin Plus, за ним следуют Tesla Model Y и BYD Song.

Иностранные бренды, включая Nissan, Volkswagen и Toyota, также популярны, но значительно уступают китайским. В России китайские автомобили, такие как Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro Max, тоже находят своих покупателей, но предпочтения заметно отличаются от китайского рынка.

Фото: commons.wikimedia.org/Ganesh Mohan T (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)