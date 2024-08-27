Местное производство выиграло: стало известно, какие автомобили выбирают китайские потребители

Китайский авторынок является крупнейшим в мире, и местные бренды занимают лидирующие позиции среди предпочтений китайских потребителей. В первой половине 2024 года продажи автомобилей в Китае выросли на 4%, достигнув 11,26 млн единиц. Самым популярным брендом стал BYD, который продал свыше 1,32 млн автомобилей, захватив 13,2% рынка. Второе место занял Volkswagen, а третье — Toyota, сообщает Autonews.Ru.
В топ-10 входят также местные компании Geely, Changan, Wuling и премиальные марки, такие как Hongqi и Li Auto. Бестселлером стал электромобиль BYD Qin Plus, за ним следуют Tesla Model Y и BYD Song.
Иностранные бренды, включая Nissan, Volkswagen и Toyota, также популярны, но значительно уступают китайским. В России китайские автомобили, такие как Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro Max, тоже находят своих покупателей, но предпочтения заметно отличаются от китайского рынка.
Фото: commons.wikimedia.org/Ganesh Mohan T (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Член Палаты Конгресса Ли о письме Цукерберга: Штаты скрыли факты
Член Палаты Конгресса Америки Лорел Ли заявила, что власти намеренно скрывают факты и распространяют ложь. В интервью Fox News она прокомментировала письмо Марка Цукерберга, в котором он признал, что на его компанию давили со стороны Вашингтона с целью цензурировать контент.
Посол Америки Хеник: Узбекистану передадут авиацию ВС США из Афганистана
Штаты передадут Узбекистану авиатехнику, находившуюся в Афганистане. Об этом сообщил посол Америки в Узбекистане Джонатан Хеник. Дипломат подчеркнул, что право распоряжаться авиацией остаётся исключительно за Вашингтоном.
Диетолог Соломатина: домашний морс наиболее полезен для здоровья
Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе морса, его особенностях и способах приготовления. Она подчеркнула, что наиболее полезным будет домашний морс, в котором отсутствуют искусственные добавки и излишний сахар.
Хирург Зленко: основная операция для коррекции живота после родов — абдоминопластика
Пластический хирург Владимир Зленко рассказал о методах коррекции живота после родов. Основная операция для устранения проблемы — абдоминопластика, которая помогает избавиться от избытка кожи и "выпячивания" прямых мышц живота.