"Нужен ответ": Япония обвинила китайский автомобиль в нарушении баланса на мировом рынке

Крупнейший китайский автопроизводитель BYD во втором квартале 2024 года обошел японские корпорации Honda Motor и Nissan Motor по объему глобальных продаж, поднявшись на седьмое место в мире. Объем продаж BYD увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ведущая японская экономическая газета Nikkei.
В то же время, у компаний, занимающих первые пять позиций в рейтинге, произошло сокращение глобальных продаж. Например, объем продаж Toyota Motor, лидера списка, снизился на 4% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Volkswagen, занимающий вторую строчку, также зафиксировал спад на 4%, а у южнокорейского конгломерата Hyundai-KIA, находящегося на третьем месте, продажи снизились на 1%.
Nikkei отмечает, что резкий рост BYD нарушает устоявшийся баланс сил на мировом автомобильном рынке.
"Необходимо разработать стратегию для ответа на стремительное усиление китайского влияния", — подчеркивает издание.
Европейская комиссия уже ввела повышенные пошлины на автомобили, произведенные в КНР. В частности, на электромобили BYD пошлина составит 17%, Geely — 19,3%, SAIC — 36,3%. Исключение сделано только для американских электромобилей Tesla, производимых в Китае, на которые пошлина снижена почти вдвое — до 9%. Китайская сторона уже оспорила это решение во Всемирной торговой организации, направив запрос на консультации с Европейским союзом.
BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, "построй свои мечты") — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic. Базируется в Шэньчжэне (Китай). В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год BYD заняла 580-е место. Владельцем компании является китайский миллиардер Ван Чуаньфу.
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