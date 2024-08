"Нужен ответ": Япония обвинила китайский автомобиль в нарушении баланса на мировом рынке

Крупнейший китайский автопроизводитель BYD во втором квартале 2024 года обошел японские корпорации Honda Motor и Nissan Motor по объему глобальных продаж, поднявшись на седьмое место в мире. Объем продаж BYD увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ведущая японская экономическая газета Nikkei.

В то же время, у компаний, занимающих первые пять позиций в рейтинге, произошло сокращение глобальных продаж. Например, объем продаж Toyota Motor, лидера списка, снизился на 4% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Volkswagen, занимающий вторую строчку, также зафиксировал спад на 4%, а у южнокорейского конгломерата Hyundai-KIA, находящегося на третьем месте, продажи снизились на 1%.

Nikkei отмечает, что резкий рост BYD нарушает устоявшийся баланс сил на мировом автомобильном рынке.

Европейская комиссия уже ввела повышенные пошлины на автомобили, произведенные в КНР. В частности, на электромобили BYD пошлина составит 17%, Geely — 19,3%, SAIC — 36,3%. Исключение сделано только для американских электромобилей Tesla, производимых в Китае, на которые пошлина снижена почти вдвое — до 9%. Китайская сторона уже оспорила это решение во Всемирной торговой организации, направив запрос на консультации с Европейским союзом.

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, "построй свои мечты") — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic. Базируется в Шэньчжэне (Китай). В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год BYD заняла 580-е место. Владельцем компании является китайский миллиардер Ван Чуаньфу.