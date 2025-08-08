Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:16

Обмороки и жар: туристка рассказала о шокирующем получении китайской визы в Москвe

Всё что нужно знать для получения китайской визы: как справиться с длинными очередями

Летняя жара, обмороки в очереди и почти пять часов ожидания — именно так выглядело получение китайской визы в Москве в июле 2025 года. Историю оформления рассказывает Дарья Стрельцова, она оформила туристическую визу сроком на 30 дней, пройдя весь путь от сбора документов до получения заветного штампа в паспорте.

Когда всё не по плану: начало процесса
Планируя сентябрьскую поездку в Китай, Дарья отказалась от безвизового режима: её маршрут был сложным, с прилётом в Шанхай и вылетом из Пекина. В сети она нашла отзывы, обещавшие быстрое оформление визы — всего четыре дня — и отсутствие очередей в московском визовом центре. Однако действительность оказалась гораздо менее радужной.

Сбор документов Дарья начала по инструкции из статьи Т⁠-⁠Ж "Как получить туристическую визу в Китай в 2025 году". Этот список действительно оказался исчерпывающим — дополнительных бумаг не потребовалось. Первым шагом было заполнение онлайн-анкеты на сайте визового центра. Это заняло более трёх часов: в форме нужно было указать все места работы за последние пять лет. К счастью, черновик сохранялся, что позволяло возвращаться к нему позже.

Далее начался этап бумажной подготовки. Распечатки билетов, подтверждение брони отелей, справка с работы, выписка из банка, подробный план поездки и копии паспортов — в итоге получилась внушительная стопка из 40 листов. Вопрос вызвали только фотографии: в официальном списке они не упоминались, а поисковики настойчиво советовали их приложить. Дарья решила перестраховаться — зря: фото оказались единственным, что ей вернули из пакета.

Очередь длиною в четыре часа
Визит в китайский визовый центр Дарья запланировала на понедельник, 28 июля. Надеясь уложиться в обеденный перерыв, она пришла к 12:30. Уже на входе сотрудник центра поинтересовался, есть ли в её паспорте турецкие штампы. По информации из Т⁠-⁠Ж, в таких случаях просят написать объяснительную. Дарья предусмотрительно взяла второй, "чистый" загранпаспорт, оформленный специально для подобных ситуаций.

После проверки ей выдали талон с номером 307. В зале ожидания — аншлаг, как в метро в час пик. На табло только появился номер 157. По приблизительным подсчётам, перед Дарьей было около 150 человек. Один из охранников, заметив её растерянность, посоветовал: "Вы тут часа на три, можете сходить погулять".

В помещении было жарко — за окном +30 — но внутри работал кондиционер, а сесть всё же удалось. Примерно через три часа произошёл инцидент, который запомнился надолго: одна из посетительниц потеряла сознание и упала прямо перед Дарьей, ударившись головой о металлическую спинку кресла.

"Зал хором охнул. Всё произошло так быстро, что никто не успел среагировать", — вспоминает Дарья.

Охрана оперативно помогла пострадавшей — девушку уложили, напоили водой и вывели на улицу.

Приём документов — быстрее, чем ожидание
Когда очередь наконец дошла до Дарьи, оформление прошло быстро. Сотрудница в окне внимательно проверила все документы, выдала договор, указала, где подписать, и направила в кассу. На всё ушло не больше пяти минут. Оплата заняла ещё две — виза обошлась в 6800 рублей. Вышла она из центра в 16:00 — итого 4,5 часа ожидания.

Получение визы: меньше людей, но те же нервы
Получать готовую визу Дарья решила 1 августа, в пятницу, хотя приглашение было на день раньше. С учётом предыдущего опыта она пришла заранее, к 10:30. Несмотря на большое количество посетителей, очередь на выдачу двигалась быстро. Через полчаса паспорт был в руках, а в нём — туристическая виза на 30 дней с правом въезда с 29 июля по 29 октября.

Полезные советы для будущих путешественников
Дарья не жалеет, что прошла весь путь самостоятельно, но назвать его простым не может. Особенно летом, когда поток желающих резко возрастает.

Вот что она советует:

  • Приходите пораньше. Визовый центр начинает приём с 9:00. К 12:30 зал уже полон.
  • Возьмите с собой что-то для работы или развлечения. Связь в помещении стабильная, ноутбук или планшет могут спасти от скуки.
  • Проверяйте актуальные списки документов только на надёжных источниках. Идеально — визовый центр или проверенные статьи.
  • Учитывайте сезон: летом очереди, скорее всего, будут длиннее из-за отпусков.

По данным Министерства культуры и туризма Китая, летом 2025 года количество заявок на туристические визы от граждан России выросло на 18% по сравнению с летом 2024-го. В 2025 году Китай упростил визовый режим для туристов из 10 стран, но Россия в этот список не вошла, что объясняет сохраняющуюся сложность процедуры. С начала 2025 года в московский визовый центр поступало в среднем около 800 заявлений в день в пик сезона — это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Оформление китайской визы в 2025 году требует терпения, внимательности и времени. Несмотря на все сложности, Дарья осталась довольна результатом. Главное — быть готовым ко всему, особенно если собираетесь в разгар туристического сезона.

