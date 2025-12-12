Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:45

Водка, икра и шоколад — вот тройка лидеров: что увозит с собой каждый второй турист из КНР

Китайские туристы массово покупают в России матрёшки и икру — Цыганов

Поток гостей из Китая давно перестал быть экзотикой для столицы, и вместе с ним сформировался узнаваемый набор покупок и привычек. Об этом сообщает "Вечерняя Москва": помощник заместителя председателя Совета Федерации Алексей Цыганов рассказал, что китайские туристы приобретают во время поездок по Москве и России. В числе самых популярных сувениров он назвал матрешки, красную и черную икру, а также водку и шоколад марки "Бабаевский".

Что увозят из России туристы из КНР

По словам Цыганова, у путешественников из Китая сохраняется интерес к классическим "маркерным" товарам, которые ассоциируются с Россией. В первую очередь это матрешки, которые остаются одним из самых узнаваемых сувениров. Также в список входят продукты, воспринимаемые как премиальные и "национальные" — красная и черная икра.

Отдельно он упомянул алкоголь и сладости: популярностью у гостей из КНР, как отмечается, пользуется водка и шоколад "Бабаевский". Такой набор покупок, по словам собеседника, отражает запрос на вещи и продукты, которые легко идентифицируются как российские и подходят для подарков. При этом акцент сделан именно на том, что выбирают туристы во время путешествия, а не на закупках "впрок".

Где предпочитают жить и как устроен сервис

Цыганов также затронул тему размещения и уровня сервиса. По его данным, туристы из КНР предпочитают останавливаться в люксовых отелях Москвы. Он отметил, что чаще всего путешественники выбирают пяти- и четырехзвездочные гостиницы, то есть ориентируются на высокий стандарт комфорта.

Отдельной причиной такой "предсказуемости" он назвал адаптацию городской инфраструктуры под запросы гостей.

"Москва для китайских туристов давно понятна. Во многих отелях для них созданы комфортные условия: с китайской навигацией, меню, ТВ-каналами и персоналом, знающим основы китайского. Да, пока китайцы вынуждены приезжать с наличными, но проблем с обменниками и банками у нас нет", — передает слова Цыганова "Российская газета".

В этой оценке ключевым остается сочетание привычного сервиса и возможности решать бытовые вопросы без языкового барьера.

Почему "наличные" остаются важной деталью

В выступлении Цыганова отдельное внимание уделено способу оплаты. Он отметил, что китайцы пока вынуждены приезжать с наличными, однако, по его словам, это не создает критических трудностей. В Москве, как подчеркнул собеседник, нет проблем с обменниками и банками, поэтому туристы могут относительно спокойно решать финансовые вопросы на месте.

При этом сам факт необходимости наличных в контексте поездок он выделил как сохраняющееся ограничение. В то же время адаптация отелей — от навигации и меню до персонала, владеющего базовым китайским, — по его словам, делает город "понятным" и снижает стресс для гостей. В итоге, как следует из материала, туристический опыт складывается из сочетания привычного уровня сервиса, удобной инфраструктуры и набора покупок, который воспринимается как "русская классика".

