Туристы востока
Туристы востока
Туризм
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:00

Отключились от мира: почему Россия стала цифровым испытанием для туристов из Китая

Китайские туристы столкнулись с проблемами связи в России — РИАН

Рост турпотока из Китая в Россию после введения временного безвизового режима оказался не только статистическим успехом, но и источником неожиданных открытий для самих путешественников. Первые поездки показали разрыв между ожиданиями гостей из КНР и реальностью повседневной инфраструктуры в принимающей стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Проблемы со связью и цифровыми сервисами

Одной из первых трудностей, с которыми столкнулись китайские туристы, стала мобильная связь. По данным китайских СМИ и блогеров, иностранные сим-карты в России часто работают нестабильно или вовсе не обеспечивают доступ к интернету в первые сутки после прилёта. Это создает сложности уже на этапе трансфера, заселения и ориентации в городе.

Ситуацию усугубляет ограниченный доступ к привычным цифровым платформам. Многие сервисы, используемые в КНР для навигации, общения и бронирования, оказываются недоступны. Для путешественников, привыкших решать большинство бытовых задач через смартфон, такие ограничения становятся серьёзным стресс-фактором.

Финансовые ограничения и наличные расчёты

Отдельное внимание в отзывах уделяется вопросам оплаты. Популярные в Китае приложения для безналичных расчётов в России принимаются лишь точечно. В результате туристам приходится переходить на наличные деньги, что требует постоянного контроля расходов.

В непривычной обстановке это вызывает дополнительное напряжение. Отсутствие единой цифровой платёжной среды ломает привычные сценарии потребления и усложняет даже простые повседневные операции, такие как оплата транспорта или питания.

Ожидания от отелей и реальность сервиса

Не полностью совпали ожидания туристов и с предложением гостиничного рынка. Путешественники отмечают нехватку международных сетевых отелей и преобладание локальных гостиниц. При этом цены, по их оценкам, нередко сопоставимы со стоимостью проживания в пятизвёздочных отелях за рубежом.

Качество сервиса при этом не всегда соответствует заявленному уровню. В публикациях подчеркивается разница между ценой и набором услуг, что становится ещё одним источником разочарования для гостей, ориентированных на стандартизированный международный сервис.

Цены на отдых и культурный контраст

В отзывах также упоминается высокая стоимость внутренних перелётов и отдыха на популярных курортах. В частности, цены в туристических зонах, включая Сочи, сравниваются с зарубежными направлениями, хотя уровень сервиса, по мнению туристов, остаётся более скромным.

При этом часть путешественников отмечает и неожиданный положительный эффект. Отказ от постоянного цифрового контроля и автоматизированных сервисов со временем приносит ощущение свободы. Россия в этих рассказах предстает как пространство резкого культурного контраста, где привычные алгоритмы перестают работать и формируют новый, противоречивый опыт путешествия.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

