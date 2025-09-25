Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Китайский автомобиль Haval Jolion
Китайский автомобиль Haval Jolion
© commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under Attribution-Share Alike 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:37

Китайский фондовый рынок играет в лотерею: кто выигрывает, а кто теряет

Bloomberg: китайский автопром столкнулся с кризисом на фоне перепроизводства

В последние месяцы инвесторы на Уолл-стрит с удивлением наблюдают за стремительным ростом акций ряда китайских компаний. Прибыльность этих вложений оказалась столь высокой, что многие сравнивают её с лотереей. Но за кулисами этой истории успеха скрывается другой сюжет — кризис в китайской автомобильной промышленности, который грозит перерасти в проблему для всей экономики страны.

Взрывной рост акций

Наибольшие темпы роста показали бумаги компаний из секторов искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий и новых материалов. Например, QMMM Holdings Limited прибавила более 6 400% с начала года, TransThera Sciences — свыше 5 100%, Swancor Advanced Material — около 1 650%, а Victory Giant Technology — более 1 000%. Даже менее заметные игроки, вроде Vohringer Technology или Henan Sijia Photons Technology, продемонстрировали рост в сотни процентов.

Для сравнения: акции известного гиганта Alibaba подорожали "всего" на 90% за тот же период. Это наглядно показывает, что рынок отдаёт предпочтение новым и перспективным отраслям, игнорируя даже крупных игроков с устойчивым бизнесом.

Сравнение динамики акций

Компания Рост с начала года Сектор
QMMM Holdings +6 461% Робототехника
TransThera Sciences +5 167% Биотехнологии
Swancor Advanced Material +1 652% Новые материалы
Victory Giant Technology +1 073% Электроника
Shenzen Success Electronics +983% Электроника
Vohringer Technology +877% Автоматизация
Henan Sijia Photons Tech +765% Оптические технологии
3SBio Inc +422% Фармацевтика
Alibaba +90,8% Электронная коммерция

Рост кажется впечатляющим, но эксперты предупреждают: за этими цифрами далеко не всегда стоят реальные достижения компаний. В отличие от американского или европейского рынка, где действует принцип WYSIWYG ("что видишь, то и получаешь"), китайские акции не всегда отражают истинное положение дел.

Когда автомобильная отрасль даёт сбой

На фоне бума в высокотехнологичных секторах в другом сегменте — автопроме — назревает кризис. Китай долгие годы вкладывал колоссальные ресурсы в развитие автомобилестроения, особенно электромобилей. Однако ставка на массовое производство при поддержке государства привела к перепроизводству, ценовой войне и убыточности.

Компании BYD и Geely, считавшиеся локомотивами отрасли, уже ощущают давление. BYD впервые за три года показала падение прибыли, а стартап Xpeng прогнозирует, что к 2030 году на рынке останется не более восьми автопроизводителей. Berkshire Hathaway, которая с 2008 года владела акциями BYD, полностью вышла из этой позиции в декабре 2024 года.

Советы шаг за шагом: как оценивать китайские акции

  1. Изучите финансовую отчётность компании, а не только динамику акций.

  2. Обратите внимание на поддержку со стороны государства и субсидии.

  3. Сравните темпы роста с реальными объёмами продаж.

  4. Следите за заявлениями руководства о перспективах и рисках.

  5. Используйте сторонние аналитические источники для проверки информации.

Эти шаги помогут минимизировать риски при вложениях в нестабильные сегменты китайского рынка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Инвестор ориентируется только на рост котировок.

  • Последствие: Покупка "пузыря" и последующие убытки.

  • Альтернатива: Использовать сервисы аналитики (например, Morningstar, Investing. com) для комплексной оценки.

  • Ошибка: Игнорирование политики Пекина.

  • Последствие: Попадание в ловушку искусственного регулирования.

  • Альтернатива: Сравнивать китайские компании с иностранными аналогами — Tesla, Toyota, Volkswagen.

А что если…

А что если Китай сократит субсидии и начнёт реально регулировать объёмы производства? В таком случае отрасль может пройти болезненный, но необходимый этап консолидации: слабые игроки уйдут, а сильные займут устойчивые позиции. Для инвесторов это откроет новые возможности, но лишь в долгосрочной перспективе.

Плюсы и минусы инвестиций в китайский автопром

Плюсы Минусы
Поддержка государства Перепроизводство
Сильные технологические компетенции Ценовая война
Развитая сеть поставщиков Зависимость от субсидий
Доступ к дешёвой рабочей силе Высокий риск банкротств
Потенциал экспорта Снижение доверия инвесторов

FAQ

Как выбрать китайские акции для инвестиций?
Следите за компаниями с прозрачной отчётностью, стабильным ростом и диверсифицированным бизнесом.

Сколько стоит электромобиль в Китае?
Цены варьируются: от 10-15 тысяч долларов за бюджетные модели до 50-60 тысяч за премиальные электрокары.

Что лучше — инвестировать в Tesla или BYD?
Tesla стабильнее на международных рынках, тогда как BYD зависит от внутренней политики Китая и субсидий.

Мифы и правда

  • Миф: Китайские автопроизводители безоговорочно обгоняют мировых конкурентов.

  • Правда: Их успех часто поддерживается субсидиями, а не рыночной логикой.

  • Миф: Электромобили в Китае всегда выгодны.

  • Правда: Из-за ценовой войны многие продаются ниже себестоимости.

  • Миф: Все китайские акции перспективны.

  • Правда: Многие компании работают с убытками и держатся лишь на дотациях.

3 интересных факта

  1. На долю автопрома приходится более 10% ВВП Китая.

  2. С 2020 по 2025 годы доля иностранных брендов на рынке Китая сократилась с 62% до 31%.

  3. В Douyin активно продаются новые автомобили как "подержанные" для выполнения планов продаж.

Исторический контекст

  • В 1990-е годы Китай начал строить планы по доминированию в автопроме.
  • В 2009 году была запущена миллиардная программа субсидирования электромобилей.
  • В 2017 году утверждён "Средне- и долгосрочный план" с целью выпускать 35 млн авто к 2025 году.
  • К 2025 году перепроизводство стало острой проблемой, грозящей всей экономике страны.

