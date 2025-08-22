Забудьте все, что вы знали о дрожжевом тесте: китайский способ перевернет ваше представление о выпечке

Что может быть лучше, чем в холодный день достать из пароварки облачко из теста, внутри которого таится ароматная, горячая, сочная начинка? Речь идет не о пельменях, а о настоящей легенде уличной еды Азии — китайских паровых булочках баоцзы. Это больше чем просто еда; это многовековая традиция, воплощение домашнего уюта и безграничного простора для кулинарных экспериментов.

Интересный факт: традиция готовить на пару тестяные изделия с начинкой насчитывает в Китае около 1800 лет! Согласно историческим хроникам, их изобретение приписывают военачальнику Чжугэ Ляну, который использовал этот способ приготовления пищи во время военного похода, чтобы почтить души павших солдат.

Искусство начинки: сердце баоцзы

Секрет идеальных баоцзы кроется в гармонии между нежнейшим тестом и сочной, яркой начинкой. Классический вариант — со свининой, но в разных регионах Китая их готовят с чем угодно: от тушеной говядины и курицы до овощных смесей, сладкой красной фасоли и даже супа.

Для нашего рецепта нам понадобится следующий набор продуктов:

Для теста: 500 г готового дрожжевого теста для паровых блюд.

Для фарша: 400 г свинины.

Для вкуса: корень имбиря (кусочек ~5 см), 2 зубчика чеснока, пучок зеленого лука (~50 г).

Для маринования и соуса: 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. мирина (сладкого рисового вина), 1 ст. л. крахмала, 1 ст. л. вустерского соуса.

Дополнительно: соль, черный молотый перец, 50 мл воды, 2 ст. л. растительного масла.

Пошаговый путь к кулинарному шедевру

Подготовка основы

Первым делом нужно подготовить все ингредиенты. Если тесто было в заморозке, дайте ему полностью оттаять. Свинину промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте некрупными кусками, чтобы было удобнее измельчать в блендере или мясорубке до состояния фарша.

Создание ароматной базы

Очистите имбирь и натрите его на мелкой терке. Разогрейте в сковороде масло и буквально на несколько секунд обжарьте имбирную кашицу на среднем огне, чтобы она раскрыла свой аромат. Будьте осторожны: свежий имбирь очень интенсивный, его легко переборщить.

Томление фарша

К имбирю добавьте свиной фарш и примерно 50 мл воды. Хорошо перемешайте, разбивая комочки. Затем влейте соевый соус и мирин, посолите и поперчите по вкусу. Тушите начинку на умеренном огне, пока жидкость почти полностью не испарится, но сам фарш должен остаться сочным.

Завершающие штрихи начинки

Чеснок пропустите через пресс. Крахмал разведите в столовой ложке воды до однородности. Введите обе эти добавки в сковороду к фаршу и тщательно перемешайте. Как только соус загустеет и обволакивает мясо, снимите с огня. Добавьте вустерский соус для пикантности, еще раз перемешайте и дайте начинке полностью остыть.

Формирование заготовок

Тем временем займитесь тестом. Разделите его на 4 части, каждую раскатайте в колбаску диаметром около 3 см. Нарежьте каждую колбаску на 6 равных кусочков. Каждый кусочек раскатайте в круглую лепешку диаметром 12-15 см. Важный нюанс: середина лепешки должна быть чуть толще краев, чтобы дно булочки не порвалось под тяжестью начинки.

Сборка

В остывший фарш тонко нарежьте зеленый лук и тщательно перемешайте. Теперь на середину каждой лепешки выложите примерно столовую ложу начинки. Аккуратно соберите края теста защипами towards центру, формируя характерный мешочек с отверстием сверху или полностью его закрывая.

Паровая баня

Застелите решетку пароварки небольшими квадратиками пергамента и расставьте на них баоцзы на некотором расстоянии друг от друга — они значительно увеличатся в размерах. Дайте им постоять около часа для расстойки. Готовьте на пару: сначала 15 минут без крышки, а затем еще 5 минут под крышкой. Подавайте сразу, пока они горячие!

Мне мешал имбирь, а точнее слишком большое его количество. Он довольно специфичен на вкус и свежий очень сильно отличается от молотого. Поэтому отнеситесь к этому ингредиенту осторожно. Ни в коем случае не отказывайтесь от него, добавляйте в блюдо, просто кладите немного.

Это лучший совет для тех, кто готовит баоцзы впервые. Начинайте с небольшого количества имбиря, ведь его всегда можно добавить, но не убрать. Зеленый лук и соусы дарят мясу тот самый аутентичный восточный вкус и аромат. Эти сытные, согревающие булочки — идеальное блюдо для холодного времени года, способное перенести вас на шумные улочки Пекина или Шанхая, не выходя из кухни.