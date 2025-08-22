Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Паровые пирожки с рыбной начинкой по-хабаровски
Паровые пирожки с рыбной начинкой по-хабаровски
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:14

Забудьте все, что вы знали о дрожжевом тесте: китайский способ перевернет ваше представление о выпечке

Рецепт китайских баоцзы со свининой

Что может быть лучше, чем в холодный день достать из пароварки облачко из теста, внутри которого таится ароматная, горячая, сочная начинка? Речь идет не о пельменях, а о настоящей легенде уличной еды Азии — китайских паровых булочках баоцзы. Это больше чем просто еда; это многовековая традиция, воплощение домашнего уюта и безграничного простора для кулинарных экспериментов.

Интересный факт: традиция готовить на пару тестяные изделия с начинкой насчитывает в Китае около 1800 лет! Согласно историческим хроникам, их изобретение приписывают военачальнику Чжугэ Ляну, который использовал этот способ приготовления пищи во время военного похода, чтобы почтить души павших солдат.

Искусство начинки: сердце баоцзы

Секрет идеальных баоцзы кроется в гармонии между нежнейшим тестом и сочной, яркой начинкой. Классический вариант — со свининой, но в разных регионах Китая их готовят с чем угодно: от тушеной говядины и курицы до овощных смесей, сладкой красной фасоли и даже супа.

Для нашего рецепта нам понадобится следующий набор продуктов:

  • Для теста: 500 г готового дрожжевого теста для паровых блюд.
  • Для фарша: 400 г свинины.
  • Для вкуса: корень имбиря (кусочек ~5 см), 2 зубчика чеснока, пучок зеленого лука (~50 г).
  • Для маринования и соуса: 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. мирина (сладкого рисового вина), 1 ст. л. крахмала, 1 ст. л. вустерского соуса.
  • Дополнительно: соль, черный молотый перец, 50 мл воды, 2 ст. л. растительного масла.

Пошаговый путь к кулинарному шедевру

Подготовка основы

Первым делом нужно подготовить все ингредиенты. Если тесто было в заморозке, дайте ему полностью оттаять. Свинину промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте некрупными кусками, чтобы было удобнее измельчать в блендере или мясорубке до состояния фарша.

Создание ароматной базы

Очистите имбирь и натрите его на мелкой терке. Разогрейте в сковороде масло и буквально на несколько секунд обжарьте имбирную кашицу на среднем огне, чтобы она раскрыла свой аромат. Будьте осторожны: свежий имбирь очень интенсивный, его легко переборщить.

Томление фарша

К имбирю добавьте свиной фарш и примерно 50 мл воды. Хорошо перемешайте, разбивая комочки. Затем влейте соевый соус и мирин, посолите и поперчите по вкусу. Тушите начинку на умеренном огне, пока жидкость почти полностью не испарится, но сам фарш должен остаться сочным.

Завершающие штрихи начинки

Чеснок пропустите через пресс. Крахмал разведите в столовой ложке воды до однородности. Введите обе эти добавки в сковороду к фаршу и тщательно перемешайте. Как только соус загустеет и обволакивает мясо, снимите с огня. Добавьте вустерский соус для пикантности, еще раз перемешайте и дайте начинке полностью остыть.

Формирование заготовок

Тем временем займитесь тестом. Разделите его на 4 части, каждую раскатайте в колбаску диаметром около 3 см. Нарежьте каждую колбаску на 6 равных кусочков. Каждый кусочек раскатайте в круглую лепешку диаметром 12-15 см. Важный нюанс: середина лепешки должна быть чуть толще краев, чтобы дно булочки не порвалось под тяжестью начинки.

Сборка

В остывший фарш тонко нарежьте зеленый лук и тщательно перемешайте. Теперь на середину каждой лепешки выложите примерно столовую ложу начинки. Аккуратно соберите края теста защипами towards центру, формируя характерный мешочек с отверстием сверху или полностью его закрывая.

Паровая баня

Застелите решетку пароварки небольшими квадратиками пергамента и расставьте на них баоцзы на некотором расстоянии друг от друга — они значительно увеличатся в размерах. Дайте им постоять около часа для расстойки. Готовьте на пару: сначала 15 минут без крышки, а затем еще 5 минут под крышкой. Подавайте сразу, пока они горячие!

Мне мешал имбирь, а точнее слишком большое его количество. Он довольно специфичен на вкус и свежий очень сильно отличается от молотого. Поэтому отнеситесь к этому ингредиенту осторожно. Ни в коем случае не отказывайтесь от него, добавляйте в блюдо, просто кладите немного.

Это лучший совет для тех, кто готовит баоцзы впервые. Начинайте с небольшого количества имбиря, ведь его всегда можно добавить, но не убрать. Зеленый лук и соусы дарят мясу тот самый аутентичный восточный вкус и аромат. Эти сытные, согревающие булочки — идеальное блюдо для холодного времени года, способное перенести вас на шумные улочки Пекина или Шанхая, не выходя из кухни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шоколадный пирог с какао и сиропом: полный рецепт приготовления сегодня в 3:26

Шоколадный пирог по этому рецепту удивиn всех гостей — исчезнет со стола за 5 минут

Шоколадный пирог, пропитанный сиропом, — десерт, который удивляет своей нежностью и насыщенным вкусом. Узнайте секрет его сочности и правильной подачи.

Читать полностью » Спагетти с красными моллюсками: рецепт шеф-повара Джона за 15 минут сегодня в 1:12

Спагетти за 15 минут — гости думают, что готовил повар с мишленовской звездой

Паста с морепродуктами, которая покорила тысячи гурманов. Узнайте секрет спагетти от шеф-повара Джона: быстро, просто и невероятно вкусно.

Читать полностью » Как приготовить салат с корейской морковью, колбасой и ржаными сухариками сегодня в 1:09

Салат, вернувшийся из 90-х: почему это блюдо переживает новый пик популярности

Готовится за 5 минут, а исчезает со стола мгновенно! Простой рецепт хрустящего салата с корейской морковью, колбасой и сухариками.

Читать полностью » Приготовление стейков из свиной шеи на сковороде сегодня в 1:03

Рецепт того самого отруба, который обожают шеф-повара: его не найти в меню ресторанов

Сочная свиная шейка с хрустящей корочкой всего за 20 минут. Секреты идеального приготовления на сковороде, которые превратят вас в шеф-повара.

Читать полностью » Протеиновые батончики из рисовых хлопьев и маршмеллоу стали спортивным перекусом сегодня в 0:22

Казалось бы, детская сладость — а теперь её едят перед тренировкой: вот почему

Обычные Rice Krispies можно превратить в полезный и сытный перекус. Рассказываем, как добавить протеин и сохранить любимую текстуру.

Читать полностью » Как приготовить пирог с яблоками в форме розы сегодня в 0:06

Забудьте все, что вы знали о яблочной шарлотке: на сцену выходит ее гламурная сестра

Простой яблочный пирог может выглядеть как кулинарный шедевр! Узнайте секрет приготовления невероятно красивого десерта в форме розы из доступных ингредиентов.

Читать полностью » Как коптить курицу холодным способом с дымогенератором сегодня в 0:01

Забудьте о шашлыке: почему следующей звездой вашего праздника станет копченая курица

Раскрываем секреты идеальной курицы холодного копчения дома. Два проверенных способа: классическое маринование и безопасная варка.

Читать полностью » Врач объяснил, как отличить пьяный сон от опасной алкогольной интоксикации вчера в 23:17

Выпил — и исчез из реальности: симптомы, при которых счёт идёт на минуты

Когда опьянение переходит в опасную фазу? Нарколог объясняет, как отличить тяжёлую интоксикацию от простого похмелья — и в каких случаях нужно вызывать скорую.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

7 способов замаскировать мусорные баки и сделать двор привлекательнее
Наука и технологии

Университет Сент-Эндрюс сообщил об открытии гигантских планет-изгоев во Вселенной
Дом

Как навести порядок в документах: советы по хранению и систематизации
Красота и здоровье

Врач Крашкина рассказала, как свет, движение и белок помогают справиться с усталостью
Спорт и фитнес

Дерматолог Энриза Фактор назвала плавание безопасным видом спорта при псориазе
Еда

Как приготовить стейк из свинины на кости
Еда

Как приготовить салат из куриных сердечек
Садоводство

Плодоносящая финиковая пальма: от семечка до урожая за 4 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru