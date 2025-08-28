Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:53

Китайский робот-ныряльщик совершил невозможное: раскрыта тайна глубин

Китай протестировал новый подводный аппарат Хайцинь в Южно-Китайском море

Китай совершил прорыв в исследовании океанских глубин, успешно протестировав новый дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV) "Хайцинь". Испытания прошли 23 августа в Южно-Китайском море и подтвердили, что устройство способно выполнять сложные задачи на глубине до 6000 метров. Разработку создали специалисты Университета Сунь Ятсена, что стало важным шагом в развитии морской науки и технологий.

Первые испытания и достижения

Во время морской экспедиции "Хайцинь" совершил несколько погружений, из которых самое глубокое достигло отметки 4140 метров. Эти тесты подтвердили его устойчивость к экстремальным условиям, точность управления и надежность работы в условиях высокого давления и сильных течений. Согласно международным стандартам, если аппарат успешно функционирует на глубине свыше 4000 метров, он считается готовым к выполнению полномасштабных миссий на глубине до 6000 метров.

Робот способен поднимать со дна морские образцы и объекты, такие как морские звезды и другие глубоководные организмы. Вес "Хайциня" составляет около 3,6 тонны. Он оснащен камерами с высоким разрешением, роботизированными манипуляторами, гидроакустической системой и множеством сенсоров для сбора данных о состоянии окружающей среды. Испытания показали, что аппарат может автоматически удерживать курс и зависать в одной точке — это критически важно для проведения точных исследований в условиях сильных течений и экстремальных давлений.

"Перед началом морских испытаний "Хайцинь" прошел тестирование под давлением, эквивалентным погружению на глубину 6000 метров. Морская проверка стала подтверждением его готовности к полноценным миссиям", — отметил руководитель проекта Цуй Юньлу.

Научные перспективы и долгосрочные миссии

"Хайцинь" создавался как универсальный инструмент для научных исследований океана. Он способен вести наблюдения за морским дном, собирать образцы организмов и донных отложений, фиксировать редкие виды живых существ. Его возможности выходят за рамки краткосрочных экспедиций — аппарат предназначен для продолжительных миссий по изучению биоразнообразия, поиска новых форм жизни и исследования генетических адаптаций организмов, живущих в экстремальных условиях давления и отсутствия света.

Во время текущей экспедиции "Хайцинь" уже собрал биологические образцы и донные отложения для дальнейшего анализа. Экспедиция стартовала 13 августа из города Чжухай (провинция Гуандун) и рассчитана на 25 дней. В рамках этого проекта китайские ученые надеются получить новые данные о биоразнообразии глубоководных экосистем.

Совместная работа с аппаратом "Хайдоу-1"

Одним из ключевых моментов экспедиции стало использование двух различных китайских подводных беспилотников — "Хайциня" и "Хайдоу-1". Это первый случай в истории исследований океана, когда два таких аппарата были запущены одновременно с одного судна для выполнения совместных задач.

""Хайдоу-1" способен работать в самых глубоких районах океана. Его задачи включают геологические исследования, бурение керновых образцов с глубины до 30 метров и наблюдение за метеоусловиями", — рассказывает представитель проекта.

Совместное использование двух систем позволяет ученым получать больше данных за одно погружение и решать разные научные задачи одновременно: от изучения геологических структур до мониторинга климатических изменений.

Глубоководные аппараты открывают уникальные возможности для изучения процессов, которые оказывают влияние на климат планеты, биоразнообразие океанов и геологическую активность. Исследования помогают находить новые виды организмов, источники полезных веществ и лучше понимать реакции экосистем на изменения окружающей среды.

Интересные факты о глубоководных исследованиях

1. Самое крупное массовое вымирание на Земле — исчезновение динозавров около 66 миллионов лет назад — связывают со столкновением крупного астероида или кометы с планетой.
2. В 2019 году ученые обнаружили новую форму жизни в глубинах Марианской впадины — это микробиологический вид, способный выживать при экстремальных условиях давления.
3. В 2020 году китайский аппарат "Тяньвэнь-1" достиг дна Марианской впадины — самой глубокой точки океана — установив рекорд по погружению беспилотника на такую глубину.

Глубоководные аппараты дают ученым уникальную возможность исследовать зоны океана, куда человек не может добраться самостоятельно. Новые технологии позволяют получать ценные данные о биоразнообразии, геологических процессах и климатических изменениях планеты. Успешное тестирование "Хайциня" подтверждает готовность Китая к проведению масштабных научных миссий на больших глубинах.

Эти достижения открывают новые горизонты для изучения неизведанных участков мирового океана и могут привести к открытиям новых видов организмов, источников полезных веществ и механизмов влияния океанских процессов на глобальный климат.

