Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Помощь ИИ в терапии
Помощь ИИ в терапии
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Эксперимент, проведённый 40 лет назад, раскрыл скрытую правду об искусственном интеллекте — мало кто знает детали

Эксперимент Джона Сёрла показал различие между алгоритмом и пониманием в искусственном интеллекте

В 1980 году американский философ Джон Сёрл предложил мысленный эксперимент, который навсегда изменил дискуссию об искусственном интеллекте. Этот опыт получил название "китайская комната" и до сих пор остаётся одним из ключевых аргументов в спорах о том, способен ли компьютер действительно мыслить.

Что представлял собой эксперимент?

Представьте: человек, который не знает китайского языка, оказывается в закрытой комнате. Внутри есть множество табличек с иероглифами и книга с инструкциями, как ими пользоваться. Через щель в двери ему подсовывают новые иероглифы — на самом деле это вопросы. Следуя инструкциям, человек выдаёт ответы в виде других иероглифов.

Снаружи создаётся впечатление, что человек владеет китайским языком, хотя на самом деле он лишь механически применяет правила. Так Сёрл показал, как работают современные компьютеры: они создают иллюзию понимания, оперируя символами по заданным алгоритмам.

Главные выводы философов

Эксперимент позволил сформулировать три ключевых вывода:

  • Компьютеры способны лишь манипулировать символами, не понимая их смысла.
  • Человеческий разум невозможно свести к простой вычислительной системе — он формируется биологическими процессами.
  • Формальные алгоритмы не способны порождать мышление.

Таким образом, интеллект — это не набор инструкций, а сложное сочетание памяти, восприятия, воображения и мышления.

Советский эксперимент

Интересно, что ещё раньше советский писатель Анатолий Мицкевич предложил похожий мысленный опыт. Он представил стадион с 1400 студентами: каждый выполняет простейшие двоичные операции и передаёт результат соседу. В итоге таким образом удалось перевести фразу с португальского на русский.

"Мы доказали, что даже самая совершенная имитация машинного мышления — это не сам процесс мышления", — заявил писатель Анатолий Мицкевич.

И здесь, как и у Сёрла, в центре внимания оказывается разница между алгоритмом и пониманием.

Почему это актуально сегодня?

Прошло более сорока лет, компьютеры стали невероятно мощными, а нейросети научились генерировать связные тексты, анализировать данные и даже "общаться" с человеком. Но принципиальный вопрос остаётся открытым: понимают ли они то, что делают?

Создатели языковых моделей утверждают, что речь идёт лишь о функциональном понимании. Между имитацией и реальным осмыслением — огромная пропасть.

ChatGPT, к примеру, работает на статистике и нейросетевых алгоритмах. Он предсказывает вероятные последовательности слов, но не имеет ни намерений, ни эмоций, ни самосознания.

"Модель не может осмысливать реальный мир, переживания или субъективные смыслы так, как это делает человек. Нет внутреннего диалога, эмоций или опыта", — отмечается в описании работы ChatGPT.

Иллюзия или интеллект?

Даже если нейросети не обладают пониманием, они успешно создают его видимость: используют контекст, строят аргументы, подстраиваются под стиль собеседника. Именно это заставляет многих считать, что за строками кода скрывается нечто большее.

Но философы и учёные предостерегают: пока что искусственный интеллект остаётся автоматизированной системой обработки информации. Человеческий разум и его способность создавать смысл всё ещё уникальны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные расшифровали древний хурритский гимн Никкалу возрастом 3400 лет вчера в 21:42

Скрижали и мантры: почему древние ритмы Угарита звучат как священные тексты Индии

Исследование "Гимна Никкалу" раскрывает удивительные музыкальные связи между культурами бронзового века, ставя под сомнение наши представления о глобальной музыке.

Читать полностью » Учёные обнаружили новое растение из пермского периода в Бразилии вчера в 21:23

Ошибка, которая могла изменить науку: как неправильное название ввело всех в заблуждение

Бразильские ученые сделали революционное открытие в палеоботанике, переосмыслив ископаемое растение и выделив новый род, открывая новые горизонты для понимания древних экосистем.

Читать полностью » Археологи обнаружили 31 затонувший корабль XIX века на дне Боденского озера вчера в 20:35

Столетия под водой: как корабли стали капсулами времени

На дне Боденского озера найдены 31 затонувший корабль, включая редкое парусное судно. Как археологи раскрывают секреты прошлого с помощью новейших технологий?

Читать полностью » Учёные нашли затопленные термы времён Цицерона в Неаполитанском заливе вчера в 20:19

Тайны древнеримских бань: что нового мы можем узнать о римской культуре

В водах Неаполитанского залива нашли термальный комплекс, который мог принадлежать Цицерону. Почему эта находка переворачивает представление о роскоши Древнего Рима?

Читать полностью » Исследование показывает, что соя адаптируется к стрессу и передаёт опыт потомкам вчера в 19:26

Растения помнят стресс: как соя передаёт потомству защиту от засухи и вредителей

Узнайте, как соевые растения "помнят" стресс и передают адаптивные реакции из поколения в поколение, улучшая устойчивость к насекомым и засухе.

Читать полностью » Минздрав РФ одобрил клинические испытания препарата против резистентных инфекций вчера в 19:16

Новый класс лекарств: теперь даже устойчивые инфекции можно победить

Российские учёные нашли способ обойти устойчивость патогенов к лекарствам. Их метод может стать прорывом в лечении рака и инфекций. Подробности — в материале.

Читать полностью » Генетики обнаружили следы одомашнивания лошадей в Испании 2500 лет назад вчера в 18:29

Трагедия исчезновения: как дикие лошади стали жертвой одомашнивания

Учёные выяснили, когда и как домашние лошади попали в Испанию. Генетический анализ показал: степные кони прибыли около 4000 лет назад и полностью вытеснили местную популяцию. Подробности — в исследовании.

Читать полностью » Учёные выяснили: татуировки на мумии пазырыкской женщины сделаны разными мастерами вчера в 18:23

Инфракрасный свет раскрыл правду: как технологии воскресили древние татуировки

Ученые раскрыли тайны древних татуировок пазырыкской женщины, найденной в Алтае. Как современные технологии помогли увидеть искусство, которое пережило века?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Как рассчитать целевую зону пульса при нагрузке — рекомендации AHA
Дом

Житель Южного Чертанова добился замены неисправных батарей через Мосжилинспекцию
Авто и мото

Эксперт Бруно Гибо: перепрошивка двигателя под E85 делает автомобиль нелегальным во Франции
Еда

Как приготовить песочное печенье с кунжутом за 25 минут — рекомендации шеф-поваров
Питомцы

Сиамский кот стал помощником в дрессировке собак-поводырей для глухих
Культура и шоу-бизнес

Бен Стиллер не будет режиссёром третьего сезона "Разделения"
Спорт и фитнес

Основные причины болей в пояснице у спортсменов, по данным Cleveland Clinic
Авто и мото

Почему октановое число на заправке может отличаться от заявленного — объяснили эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru