Женщина купила автомобиль
Женщина купила автомобиль
© Freepik by senivpetro is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:29

Топ-5 причин, почему стоит выбрать китайский электромобиль вместо европейского

Китайские электромобили: как они изменяют предпочтения российских потребителей

Что, если машины из Китая уже не уступают Mercedes и BMW в качестве, но стоят вдвое дешевле? Мы поговорили с экспертом, который каждый день работает с премиальными китайскими авто и знает о них всё.

Кто такой эксперт и почему ему можно доверять?

Виталий Бондарь, директор по развитию компании Provolta Team Service, занимается русификацией, обслуживанием и ремонтом премиальных китайских автомобилей. Большинство машин приходят по параллельному импорту, но клиенты обращаются и из официальных дилерских сетей, когда сталкиваются со сложными проблемами.

"Мы работаем с электрокарами и гибридами — Li Auto, Zeekr, Voyah, Lotus. По качеству, отделке и динамике они уже близки к европейским аналогам", — говорит Виталий.

Клиенты часто отмечают, что за те же деньги можно получить больше возможностей. Например:

  • высокая энергоэффективность (особенно у гибридов);
  • современное оснащение и технологии;
  • привлекательное соотношение цены и качества.

Приводится пример клиента, который после 15 лет за рулем Range Rover пересел на Li Auto и остался доволен. Хотя эмоции от европейского авто остались уникальными, китайский аналог оказался экономичнее, динамичнее и комфортнее для дальних поездов.

А есть ли недостатки?

Парадокс в том, что те, кто уже купил китайский премиум, обычно довольны. А скептики, которые не решаются на смену бренда, находят минусы. Некоторые проблемы действительно есть, но, по словам эксперта, все они решаемы.

Официальных каталогов часто нет, так как многие машины поставляются через "серые" схемы. Но Provolta Team Service решает эту проблему с помощью партнёров в Китае, которые помогают подбирать детали по VIN.

Однако есть и подводные камни: на рынке встречаются подделки под оригинальные запчасти. Команда тщательно проверяет поставщиков, запрашивает фото и видео, чтобы убедиться в качестве.

"У Li Auto, например, серьёзный ремонт возможен только у официального дилера. Но по мелочам мы справляемся сами", — поясняет Виталий.

Стоимость ТО у китайских машин заметно ниже: первое обслуживание обходится в 15-20 тыс. рублей, а большое ТО — до 50 тыс. Для сравнения: у европейских аналогов цена может доходить до 100 тыс.

Блокировки, русификация и другие "страшилки"

Многие боятся, что производитель удалённо заблокирует автомобиль. Эксперт успокаивает: любую блокировку можно обойти — это дело времени. Обычно ограничиваются второстепенные функции, но машина остаётся на ходу.

Команда Виталия успешно справляется с русификацией, установкой навигатора (Яндекс), онлайн-кинотеатров и других сервисов. Даже если официальный дилер предлагает машинный перевод с ошибками — у Provolta есть свои, куда более качественные решения.

Будущее китайского премиума в России

Спрос на Li Auto, Zeekr и другие марки продолжает расти. Лишь единицы клиентов возвращаются к европейским брендам. Китайский автопром активно развивается, выпускает новинки, а европейские конкуренты пока сталкиваются с проблемами логистики, запчастей и сервиса.

Всё это делает китайские премиум-авто не временным трендом, а полноценным игроком на рынке.

