Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Lixiang
Lixiang
© commons.wikimedia.org by Windmemories is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:32

Премиум из Китая обернулся ловушкой: почему владельцы массово спешат избавиться от этих машин

В России втрое выросло число объявлений о продаже премиальных китайских машин

Почему "премиум из Китая" неожиданно стал нежелательным для многих владельцев? Еще недавно такие машины воспринимались как выгодная альтернатива европейским брендам, но сегодня рынок подержанных авто в России буквально наводнён предложениями. За последний год количество объявлений о продаже премиальных китайских машин выросло втрое, и это лишь начало.

Молодые машины на вторичке

Любопытно, что средний возраст выставленных на продажу автомобилей не превышает двух лет. Это говорит о крайне коротком сроке владения: многие автовладельцы не держат машину дольше пары сезонов. Эксперты отмечают: россияне торопятся избавиться от этих авто, пока они сохраняют ликвидность и не требуют серьёзных вложений. На фоне такого ажиотажа средняя цена также пошла вниз — с 5,17 до 4,86 млн рублей.

Лидеры падения и роста

Особенно заметна динамика у марок Lixiang и Tank. Первая показала четырёхкратный рост предложений, но потеряла почти полмиллиона рублей в цене. Tank прибавил втрое, при этом сумел удержать стоимость примерно на прежнем уровне.
Гибриды и электромобили Voyah также стали чаще появляться на вторичке — рост почти в три раза. Но именно они сильнее всего потеряли в цене: с 4,9 млн рублей до 4,4 млн. По мнению аналитиков, это отражает общую ситуацию: премиальные китайские автомобили, активно купленные в 2022–2023 годах, сегодня массово выходят на рынок.

Статистика продаж

Если смотреть только на первые семь месяцев текущего года, картина ещё нагляднее:

  • Lixiang — +85,9% по сравнению с прошлым годом;

  • Tank — почти трёхкратный прирост;

  • Zeekr — +84,4%;

  • Voyah — более чем вдвое.

Таким образом, вторичный рынок буквально захлёстывает волна предложений. Причём многие бывшие владельцы вовсе не уходят к европейским брендам, а просто меняют одну китайскую "премиалку" на другую, рассчитывая на удачное обновление.

Причины разочарования

"Машины не всегда соответствуют ожиданиям". — объяснил Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем"

Многие водители сталкиваются с тем, что дорогие и технологичные на первый взгляд автомобили в повседневной эксплуатации оказываются не такими надёжными или комфортными, как хотелось бы. Иногда вопрос касается программного обеспечения, иногда — качества сборки, а порой и слишком резкого падения цен на вторичном рынке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Производство автомобилей Solaris в России сократят до 6 тысяч в квартал сегодня в 11:01

Замки, кнопки и реле: детали, которые могут остановить выпуск Solaris

Производство Solaris в IV квартале могут снизить до 6 тыс. машин из-за дефицита деталей, хотя продажи модели в России выросли более чем вдвое.

Читать полностью » Soueast, дочерний бренд Chery, готовит кроссовер S06 с эксклюзивной модификацией для России сегодня в 10:01

Китайский бренд готовит сюрприз россиянам: Soueast S06 выйдет в РФ с особой версией

Компактный кроссовер Soueast S06 выйдет в России с передним и эксклюзивным полным приводом. Какие двигатели предложат покупателям?

Читать полностью » Лавровый лист вместо освежителя: как натуральный аромат улучшает атмосферу в машине сегодня в 9:47

Маленький листок в машине решает сразу три проблемы — вы этого точно не знали

Лавровый лист может превратить салон автомобиля в уютное пространство: он освежает воздух, отпугивает насекомых и помогает снизить стресс в дороге.

Читать полностью » Новый Jeep Cherokee 2025 получил 210-сильный гибрид и сохранил внедорожные параметры сегодня в 9:24

Новый Cherokee вырос во всех направлениях: больше, мощнее, экономичнее

Новый Jeep Cherokee 2025 получил гибридную установку, вырос в размерах и сохранил внедорожный характер, оставаясь стильным и современным.

Читать полностью » Байкеры Германии в 1956 году ввели жёлтый шарф как сигнал поломки мотоцикла сегодня в 8:27

Мотоциклист привязал жёлтый шарф к рулю — значение удивит даже бывалых

Жёлтый шарф на руле мотоцикла — не просто аксессуар. Этот символ родился в 1950-х как сигнал бедствия и дружбы среди байкеров.

Читать полностью » Эксперты спрогнозировали рост доли китайских авто на вторичном рынке сегодня в 8:18

Китайские авто захватили рынок, но на вторичке их почти нет — в чём подвох

Китайские автомобили завоевали рынок новых машин в России, но справятся ли они с испытанием временем и ремонтом на вторичке? Эксперты не единодушны.

Читать полностью » Автоэксперт: электромобиль Toyota bZ4x и модели Supra и Sienna признаны провальными сегодня в 7:26

Эти модели Toyota лучше не покупать: водители предупреждают друг друга

Даже у признанного лидера автопрома есть модели, которых лучше избегать. Эксперт рассказал, какие Toyota вызывают больше всего нареканий.

Читать полностью » Mercedes и BMW обсуждают совместное производство двигателей сегодня в 7:11

Mercedes и BMW зарыли топор войны: что стоит за неожиданным союзом конкурентов

Mercedes и BMW обсуждают редкое для автопрома партнерство: штутгартцы хотят закупать моторы у давних соперников, чтобы спасти гибридные проекты.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Журнал JMIR Serious Games: просмотр мультфильмов Ghibli улучшает настроение студентов
Спорт и фитнес

Исследование JAMA: максимальный эффект для здоровья достигается при 7500 шагах в день
Еда

Рецепт быстрого картофеля: микроволновка и пищевая плёнка сокращают готовку до 10 минут
ЮФО

В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Наука и технологии

Учёные обнаружили следы древних воздушных космических взрывов в отложениях позднего дриаса
Дом

Как правильно расхламить дом: пошаговая инструкция и ошибки, которых нужно избегать
Спорт и фитнес

Кардиолог Нил Чокши назвал показатели пульса, требующие внимания
Садоводство

Осенью садоводы могут нанести решающий удар по сорнякам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru