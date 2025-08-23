Премиум из Китая обернулся ловушкой: почему владельцы массово спешат избавиться от этих машин

Почему "премиум из Китая" неожиданно стал нежелательным для многих владельцев? Еще недавно такие машины воспринимались как выгодная альтернатива европейским брендам, но сегодня рынок подержанных авто в России буквально наводнён предложениями. За последний год количество объявлений о продаже премиальных китайских машин выросло втрое, и это лишь начало.

Молодые машины на вторичке

Любопытно, что средний возраст выставленных на продажу автомобилей не превышает двух лет. Это говорит о крайне коротком сроке владения: многие автовладельцы не держат машину дольше пары сезонов. Эксперты отмечают: россияне торопятся избавиться от этих авто, пока они сохраняют ликвидность и не требуют серьёзных вложений. На фоне такого ажиотажа средняя цена также пошла вниз — с 5,17 до 4,86 млн рублей.

Лидеры падения и роста

Особенно заметна динамика у марок Lixiang и Tank. Первая показала четырёхкратный рост предложений, но потеряла почти полмиллиона рублей в цене. Tank прибавил втрое, при этом сумел удержать стоимость примерно на прежнем уровне.

Гибриды и электромобили Voyah также стали чаще появляться на вторичке — рост почти в три раза. Но именно они сильнее всего потеряли в цене: с 4,9 млн рублей до 4,4 млн. По мнению аналитиков, это отражает общую ситуацию: премиальные китайские автомобили, активно купленные в 2022–2023 годах, сегодня массово выходят на рынок.

Статистика продаж

Если смотреть только на первые семь месяцев текущего года, картина ещё нагляднее:

Lixiang — +85,9% по сравнению с прошлым годом;

Tank — почти трёхкратный прирост;

Zeekr — +84,4%;

Voyah — более чем вдвое.

Таким образом, вторичный рынок буквально захлёстывает волна предложений. Причём многие бывшие владельцы вовсе не уходят к европейским брендам, а просто меняют одну китайскую "премиалку" на другую, рассчитывая на удачное обновление.

Причины разочарования

"Машины не всегда соответствуют ожиданиям". — объяснил Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем"

Многие водители сталкиваются с тем, что дорогие и технологичные на первый взгляд автомобили в повседневной эксплуатации оказываются не такими надёжными или комфортными, как хотелось бы. Иногда вопрос касается программного обеспечения, иногда — качества сборки, а порой и слишком резкого падения цен на вторичном рынке.