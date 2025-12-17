Рынок в шоке: продажи премиальных авто из Китая обрушились в разы — и вот главная причина

Еще недавно китайские автомобили премиального сегмента уверенно закреплялись в числе самых заметных игроков российского рынка, однако к концу года ситуация резко изменилась. Продажи отдельных марок сократились кратно, а владельцы все чаще высказывают недовольство качеством техники. Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на данные рынка и жалобы автовладельцев.

Резкое падение продаж на фоне общего спада

По информации "Известий", на фоне общего снижения российского авторынка примерно на 18% продажи ряда китайских люксовых брендов сократились в несколько раз. Речь идет о моделях из КНР, которые еще недавно стабильно входили в десятку самых популярных в стране и рассматривались как альтернатива ушедшим европейским и японским маркам.

Журналисты отмечают, что столь сильное падение выделяется даже на фоне общего охлаждения спроса. Если рынок в целом снижается умеренными темпами, то премиальный сегмент китайских авто демонстрирует куда более резкую негативную динамику, что указывает на структурные проблемы, а не только на сезонный или экономический фактор.

Жалобы владельцев и проблемы с качеством

Одной из ключевых причин разочарования покупателей стали эксплуатационные проблемы. В материале "Известий" говорится, что владельцы премиальных китайских автомобилей жалуються на ржавеющие кузова и сбои в работе электроники. Именно эти факторы все чаще упоминаются как аргументы против повторной покупки или рекомендации таких машин.

"На фоне общего снижения рынка примерно на 18% продажи ряда люксовых марок из КНР упали сразу в несколько раз… Владельцы таких машин жалуются на ржавеющие кузова и проблемы с электроникой", — говорится в материале "Известий".

Подобные отзывы формируют устойчивый негативный фон вокруг брендов, которые позиционировались как технологичные и современные.

Потеря доверия и эффект ожиданий

Эксперты указывают, что эффект оказался особенно болезненным именно для премиального сегмента. Покупатели дорогих автомобилей предъявляют повышенные требования к надежности и качеству сборки. Когда ожидания не совпадают с реальным опытом эксплуатации, разочарование быстро отражается на спросе.

Дополнительным фактором становится распространение информации в профессиональных сообществах и соцсетях, где владельцы делятся проблемами. В результате потенциальные покупатели все чаще занимают выжидательную позицию, а часть спроса откладывается или перераспределяется в другие сегменты рынка.

Что это значит для китайских брендов в России

Ситуация с падением продаж показывает, что одного ценового преимущества и насыщенного оснащения недостаточно для долгосрочного успеха. Для сохранения позиций китайским автопроизводителям предстоит работать над качеством, сервисной поддержкой и репутацией, особенно в дорогих линейках.

Пока же, как отмечают "Известия", рынок фиксирует заметное охлаждение интереса именно к премиальным моделям из КНР, что может стать сигналом для пересмотра стратегии присутствия этих брендов в России.