Сын учит слова быстрее: признание Милоша Биковича о съёмках в Китае

На премьере фильма "Красный шелк" в Китае сербский актер Милош Бикович поделился с журналистами, что съемочный процесс оказался для него настоящим испытанием. Главная сложность — необходимость говорить на китайском языке, который он специально изучал для работы над картиной.

Языковой барьер на съемочной площадке

Актер признался, что освоение китайского далось ему особенно тяжело. В отличие от русского языка, который он когда-то учил и находил в нем схожие корни и знакомые слова, китайский оказался совершенно иным. Бикович рассказал, что в кадре ему приходилось буквально бороться за каждую фразу, стараясь правильно воспроизвести сложные для слуха и памяти звуки.

"Особенно в кадре, когда надо на китайском говорить. Я скажу так: одни трудности. Китайский язык… Когда я русский учил — одни корни, очень много общих слов и так далее", — сказал актер Милош Бикович.

По его словам, каждое занятие напоминало ему попытку маленького ребенка выучить новое слово. Бикович даже сравнил себя со своим сыном: чтобы запомнить одно выражение, приходилось повторять его десятки раз.

Сравнение с изучением русского языка

Для актера, уже знакомого с русской культурой и языком, контраст оказался особенно разительным. Русский в свое время он осваивал быстрее, потому что в нем находил параллели с сербским. В китайском же, по признанию артиста, подобные опоры просто отсутствуют.

Такое столкновение с чужой языковой системой сделало подготовку к роли куда более напряженной. Тем не менее актер подчеркнул, что именно преодоление этих трудностей стало важной частью его профессионального опыта.

"Красный шелк" и китайский прокат

Фильм "Красный шелк" уже успел привлечь внимание не только в России, но и в Китае. Весной стало известно, что картина получила так называемую "печать дракона" — особое разрешение на неограниченный прокат иностранного кино в Поднебесной.