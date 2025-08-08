BYD не смогла — но скоро ударит по Европе с новой стороны: пошлины не помогут

Несмотря на ажиотаж и прогнозы о бурном захвате рынка, китайские автопроизводители пока не штурмуют Европу так, как от них ждали. Их доля в продаже новых автомобилей в регионе едва превысила 5% в первой половине 2025 года — такой результат приводит JATO Dynamics. Это немного, но рост впечатляет: всего за два года этот показатель удвоился.

Показательный пример — завод BYD в венгерском Сегеде. Он должен был стать флагманом наступления китайского автопрома на Европу. Однако реальность оказалась более сложной: электромобили BYD не достигли запланированных объёмов продаж, а введённые ЕС пошлины скорректировали стратегию компании. Ставку сделали на подключаемые гибриды и автомобили с ДВС.

Гибридная атака

Вместо дешёвых городских электромобилей — гибридные кроссоверы. Пять ведущих китайских брендов (BYD, Chery с Jaecco и Omoda, Leapmotor, Xpeng) уверенно продвигаются в Европе, но делают это в неожиданном формате — их портфель здесь состоит преимущественно из крупных моделей, часто с бензиновыми моторами.

Даже в сегменте электромобилей китайцы присутствуют скромно: BYD, MG, Polestar и Xpeng входят в топ-25 брендов по продажам электрокаров, но ни одна из их моделей не попала в двадцатку самых продаваемых полностью электрических автомобилей в ЕС и Великобритании. Лидерами по-прежнему остаются Volkswagen, Tesla и BMW.

Маленькие авто, большие проблемы

Сегмент малолитражек (A и B) сегодня — самая горячая точка противостояния. Раньше европейские производители чувствовали себя в нём уверенно, но ужесточение норм ЕС (включая экологические и GSR2 по безопасности) сделало производство таких машин сложным и малоокупаемым.

Stellantis, владеющая Fiat, Peugeot, Citroën и Opel, — одна из жертв этой тенденции: доля компании на рынке снизилась с 16,7% до 15,3%. Это её худший результат с момента создания.

Чтобы вернуть конкурентоспособность, Stellantis и Renault начали лоббировать создание отдельной категории для компактных электромобилей с более мягкими требованиями. Однако критики считают, что китайские малолитражки уже соответствуют этим нормам и стоят дешевле.

"Утверждение, что европейские нормы не дают производить доступные авто — это отговорка", — заявил заместитель главы BYD France Эммануэль Брет.

Экология против политики

ЕС оказался в ловушке: с одной стороны, есть стремление к декарбонизации, с другой — необходимость защищать свой автопром. Малолитражки — экологически эффективны: они потребляют меньше топлива, требуют меньше материалов и безопаснее в городах.

Но китайские автомобили, облагаемые пошлинами (у BYD, например, 27%), не могут в полной мере воспользоваться этой ситуацией. Таким образом, сам ЕС ограничивает развитие сегмента, который мог бы серьёзно снизить выбросы.

Надежда на Dolphin

BYD, несмотря на препятствия, не теряет энтузиазма. Весной компания презентовала в Берлине компактный электромобиль Dolphin Surf по цене 7,99 млн форинтов. По мнению Марии Грации Давино, регионального директора BYD, этот сегмент — ключ к будущему электрификации Европы.

На момент выхода модели на рынок выбор бюджетных электрокаров был невелик. Но ситуация меняется: в 2025–2026 годах ожидается выход Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda e, Renault 5, VW ID.2, Skoda Epiq и других. Подключаются и корейские и японские игроки — Hyundai Inster уже доступен, Kia EV2 и электрическая Micra от Nissan на подходе.

Китайские технологии — европейским концернам

Влияние китайцев чувствуется не только на уровне продаж. Renault и Volkswagen начали использовать китайские компоненты и технологии, включая LFP-аккумуляторы, чтобы удешевить собственные модели. Лояльность европейских клиентов к местным брендам всё ещё высока, но технологическая гонка идёт по китайским правилам.

Цены пойдут вниз

Усиление конкуренции, даже при частичном проникновении китайских игроков, уже даёт ощутимый эффект. "Цены в сегменте малолитражек будут приближаться к 20 тысячам евро", — уверен аналитик Маттиас Шмидт. А Ян Пламмер из Auto Trader отмечает: рост конкуренции выгоден покупателю и стимулирует инновации.

Что будет дальше?

Два фактора могут изменить правила игры. Во-первых, BYD обещает к 2026 году построить в Европе сеть быстрой зарядки — ключевой аргумент для покупателей. Во-вторых, после запуска заводов в Сегеде и Турции китайская продукция сможет поступать в Европу без пошлин.

"Мы не хотим конкурировать только ценой", — заявил вице-президент BYD на пресс-конференции в Будапеште.

Однако если цены всё же упадут после отмены пошлин, последствия для европейских автопроизводителей могут быть колоссальными.