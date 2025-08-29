Европа подняла пошлины — BYD нашла хитрый путь и обошла правила

Европейский автопром переживает напряжённый период: в прошлом году Евросоюз установил дополнительные пошлины на импорт китайских электромобилей. Для разных производителей они различаются, но для BYD ставка составила 17% против прежних 10%. Формально это не самый высокий показатель по отрасли, но он ощутимо влияет на конечную стоимость машин.

Компания быстро нашла выход. Вместо того чтобы снижать темпы, BYD сосредоточилась на выпуске подключаемых гибридов и параллельно начала строительство новых заводов за пределами Китая.

Новые заводы и обходные маршруты

В ближайшие месяцы в Европе должны заработать предприятия в Венгрии и Турции. Они будут обслуживать локальный рынок, снижая зависимость от поставок из Китая.

Однако компания использует и другой путь: часть моделей отправляют в Европу из Таиланда. Об этом свидетельствует загрузка собственного судна BYD типа ро-ро Zhegzhou, которое доставит на Старый Свет почти тысячу электромобилей. Всего 959 хэтчбеков BYD Dolphin вышли из тайского порта в рамках первой крупной партии.

Тайская сборка с европейским акцентом

Производство этой бюджетной модели стартовало в Таиланде год назад. Важно, что автомобили получили местные VIN-номера, а значит, на них не распространяются дополнительные европейские пошлины.

Завод BYD расположен в промышленном районе Районг, всего в нескольких километрах от Паттайи. Его проектная мощность — 150 тысяч автомобилей в год. Сейчас здесь трудятся около 6000 сотрудников.

Первоначально завод планировался как площадка для выпуска машин с правым рулём, ориентированных на рынки Азии. Но теперь предприятие освоило и производство автомобилей с левым рулём, что напрямую открывает путь на европейский рынок.

В перспективе на заводе будут выпускать не только готовые автомобили, но и собственные аккумуляторы с электродвигателями, что позволит значительно снизить издержки и повысить автономность производства.