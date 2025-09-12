Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Книги
Книги
© flickr.com by THOR is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:15

Китай без визы и перелётов: вышла книга, которая открывает Поднебесную с другой стороны

В России представили на ММКЯ второй выпуск "Большой китайской энциклопедии"

В России представили второй выпуск "Большой китайской энциклопедии" — уникального проекта, знакомящего читателей с многогранным миром Поднебесной. Книга стала заметным событием на рынке и вызвала интерес не только у специалистов, но и у широкой аудитории, интересующейся культурой и историей Китая.

Энциклопедия как мост между культурами

Издательство "Шанс" презентовало новый выпуск на Международной книжной ярмарке ММКЯ. На русском языке издание выходит впервые и включает пять томов. Авторы собрали огромный массив знаний о Китае — от древнейших эпох до современности. Энциклопедия охватывает такие области, как география, философия, медицина, искусство, образование и спорт. Особое внимание уделено культуре, архитектуре, археологии и литературе, что делает проект универсальным и ценным источником.

История выхода энциклопедии

Первый выпуск "Большой китайской энциклопедии" увидел свет в 2020 году и состоял из двух томов. Он сразу привлёк внимание как профессиональных синологов, так и обычных читателей, интересующихся Востоком. Популярность книги подтвердила, что интерес к китайской культуре в России стабильно растёт. В пресс-службе издательства подчеркнули, что продолжение стало логичным шагом, ведь аудитория ждала расширения материалов.

"Работа вызвала большой интерес как у среднестатистических читателей, так и у профессиональных синологов", — сообщили в пресс-службе издательства.

Темы и содержание

Второй выпуск значительно расширяет круг тем. Здесь можно найти статьи о музеях и туризме, национальных обычаях и традициях, истории китайских денег, военном деле и языке. Такая широта охвата позволяет воспринимать книгу не просто как справочник, а как культурную энциклопедию, в которой отражён целый мир.

Читатели узнают о традиционных видах искусства, системах образования, философских школах, а также о развитии медицины. Немаловажно и то, что в энциклопедии уделяется внимание современному Китаю, что делает её актуальной для тех, кто работает с международными проектами или занимается изучением экономики и политики страны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Петербурге выставили на продажу катушку с фрагментом фильма сегодня в 0:50

Как культовое кино 90-х оказалось на "Авито": скандальная находка в Петербурге

На просторах "Авито" всплыла катушка с фрагментом фильма «Брат» Алексея Балабанова. Как реликвия оказалась в продаже и что это значит для кинолюбителей?

Читать полностью » Парфюм из фильма вчера в 23:17

Когда аромат становится частью сюжета: утерянный парфюм 60-х вернулся

Утраченный парфюм, созданный для фильма с Элизабет Тейлор, возвращается на выставку в Нью-Йорке. Узнайте, как запах стал частью истории кино.

Читать полностью » Фильм вчера в 22:12

Письмо из могилы зовёт в Сайлент-Хилл: фильм, которого ждали 20 лет

В 2026 году на экраны выйдет фильм "Возвращение в Сайлент-Хилл" — новая экранизация культовой игры. Что ждёт зрителей в загадочном городе?

Читать полностью » HBO объявил о запуске третьего сезона сериала вчера в 21:06

Возвращение, которого ждали годы: Николь Кидман и Риз Уизерспун снова вместе

HBO официально подтвердил третий сезон "Большой маленькой лжи". Что известно о продолжении и почему зрители так ждут его возвращения?

Читать полностью » Бритни Спирс ответила на критику Daily Mail о беспорядке в её доме вчера в 18:30

"Позор тем, кто судит!" — Бритни Спирс сорвалась после нападок в сети

Бритни Спирс снова ответила на критику в сети. Что сказала певица и почему ее дом стал поводом для громких споров?

Читать полностью » Эльза Хоск объявила о помолвке с Томом Дейли после 10 лет отношений вчера в 17:25

Десять лет ожидания: как Эльза Хоск наконец сказала заветное "да"

Эльза Хоск поделилась романтическим моментом с поклонниками: предложение, роскошное кольцо и воспоминания о 10-летнем пути пары.

Читать полностью » Принц Гарри встретился с королём Карлом III в Лондоне после 19 месяцев разлуки — The Telegraph вчера в 16:17

Гарри вернулся в Лондон: примирение или новый виток драмы

Принц Гарри спустя 19 месяцев впервые встретился с королём Карлом III. Встреча прошла в Кларенс-Хаус и длилась меньше часа, но стала символом возможного примирения.

Читать полностью » Стендап-комик Евгений Чебатков назвал атмосферу в индустрии токсичной вчера в 15:11

Евгений Чебатков раскрыл: мир стендапа вовсе не так весел, как кажется

Евгений Чебатков откровенно рассказал о трудностях в среде стендап-комиков, о боли провалов и о том, почему выбрал творчество вместо карьеры в рекламе.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Медики указали: дневная сонливость и утренние головные боли являются признаками нарушений сна
Спорт и фитнес

Обратная тяга санки укрепляет сердце и мышцы ног — тренер Алекс Хига
Дом

Тостер используется для приготовления быстрых завтраков каждый день
Спорт и фитнес

Гребной тренажёр сочетает кардио и силовую нагрузку — объяснила директор по программированию CITYROW Энни Малгроу
Садоводство

Компостная яма и вредители: 4 типа насекомых, которые угрожают вашему урожаю
Туризм

Рейнджеры в национальных парках США совмещают охрану природы и работу с туристами
Наука

Астероид 2025 PN7 движется рядом с Землёй уже 60 лет — Pan-STARRS
Еда

Картофель на пару требует минимальных ингредиентов, согласно кулинарным правилам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet