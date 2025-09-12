Китай без визы и перелётов: вышла книга, которая открывает Поднебесную с другой стороны

В России представили второй выпуск "Большой китайской энциклопедии" — уникального проекта, знакомящего читателей с многогранным миром Поднебесной. Книга стала заметным событием на рынке и вызвала интерес не только у специалистов, но и у широкой аудитории, интересующейся культурой и историей Китая.

Энциклопедия как мост между культурами

Издательство "Шанс" презентовало новый выпуск на Международной книжной ярмарке ММКЯ. На русском языке издание выходит впервые и включает пять томов. Авторы собрали огромный массив знаний о Китае — от древнейших эпох до современности. Энциклопедия охватывает такие области, как география, философия, медицина, искусство, образование и спорт. Особое внимание уделено культуре, архитектуре, археологии и литературе, что делает проект универсальным и ценным источником.

История выхода энциклопедии

Первый выпуск "Большой китайской энциклопедии" увидел свет в 2020 году и состоял из двух томов. Он сразу привлёк внимание как профессиональных синологов, так и обычных читателей, интересующихся Востоком. Популярность книги подтвердила, что интерес к китайской культуре в России стабильно растёт. В пресс-службе издательства подчеркнули, что продолжение стало логичным шагом, ведь аудитория ждала расширения материалов.

"Работа вызвала большой интерес как у среднестатистических читателей, так и у профессиональных синологов", — сообщили в пресс-службе издательства.

Темы и содержание

Второй выпуск значительно расширяет круг тем. Здесь можно найти статьи о музеях и туризме, национальных обычаях и традициях, истории китайских денег, военном деле и языке. Такая широта охвата позволяет воспринимать книгу не просто как справочник, а как культурную энциклопедию, в которой отражён целый мир.

Читатели узнают о традиционных видах искусства, системах образования, философских школах, а также о развитии медицины. Немаловажно и то, что в энциклопедии уделяется внимание современному Китаю, что делает её актуальной для тех, кто работает с международными проектами или занимается изучением экономики и политики страны.