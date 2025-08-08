Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
BYD Song PLUS
BYD Song PLUS
© commons.wikimedia.org by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:30

Маленький, дешёвый, опасно умный: электрокар из Китая взбудоражил Европу

США и ЕС ввели пошлины на электромобили из Китая в 2024 году — меры против субсидий

Когда-то Tesla была недосягаемым символом электрического будущего. Сегодня её догоняют и даже обгоняют китайские компании, предлагая автомобили, которые стоят в два раза дешевле и при этом не уступают в технологиях.

Электрошок по-китайски: старт с Seagull

В Китае электромобиль BYD Seagull стал настоящим прорывом. В Европе его представили под названием Dolphin Surf, и с момента появления он привлек внимание своей невероятно низкой ценой — всего около 18 000 фунтов стерлингов. В пересчёте на местные валюты это делает его доступным даже по западным меркам.

Модель, запущенная в 2023 году, стала символом новой волны — компактных, технологичных и недорогих машин, которые уверенно занимают всё больше места на мировом рынке.

Китай обгоняет всех: BYD на вершине

Согласно отчёту g1, в 2024 году BYD стала лидером глобальных продаж электромобилей, обойдя даже Tesla. Компания не только захватила внутренний рынок, но и активно расширяется в Европе.

BYD — не единственный игрок. Вслед за ней идут Nio, Xpeng, Zeekr и Omoda. Более того, известные бренды вроде MG, Volvo и Lotus теперь тоже принадлежат китайским компаниям. Они предлагают весь спектр моделей: от городских хэтчбеков до суперкаров, подчёркивая широту технологических амбиций Китая.

Цифры, которые говорят сами за себя

В 2024 году во всём мире продали 17 миллионов электромобилей и гибридов. Из них 11 миллионов пришлись на Китай. За пределами страны китайские бренды уже заняли около 10% мировых продаж — и этот показатель продолжает расти.

Почему Китай выигрывает: от стратегии до батарей

Успех не случаен. С 2001 года, после вступления Китая в ВТО, началось масштабное реформирование отрасли. В 2015 году стратегия "Сделано в Китае 2025" сделала ставку на электромобили — и ставка сыграла. Государственные субсидии, поддержка исследований и замкнутая производственная цепочка сыграли ключевую роль.

Ещё одно преимущество — стоимость. По анализу UBS, BYD может производить автомобили на 25% дешевле западных конкурентов. Это стало возможно благодаря дешёвой рабочей силе и технологическому лидерству в производстве аккумуляторов.

Защита или изоляция? Ответ мира

Реакция мирового сообщества не заставила себя ждать. В 2024 году США увеличили пошлины на китайские электромобили до 100%. ЕС также ввёл дополнительные сборы — до 35,3%, объясняя это демпингом, связанным с господдержкой.

Однако Великобритания не последовала примеру США и ЕС, сделав страну важным рынком для китайских автопроизводителей.

Европа спешит в погоню

Чтобы не остаться позади, европейские бренды активизировались. Пример — Renault, модернизирующий свой завод в Дуэ и выпустивший модель Renault 5 E-Tech. Здесь сочетаются классический дизайн и современные технологии — попытка дать бой китайским моделям и сохранить рабочие места в ЕС.

Проблемы будущего: киберугрозы и безопасность

Чем умнее становятся машины, тем больше опасений по поводу безопасности. Китайские автомобили с выходом в интернет вызывают обеспокоенность в Великобритании. Власти ограничили их использование в военных и спецслужбах из-за риска шпионажа и дистанционного управления.

"Киберриски можно контролировать через регулирование и мониторинг, но расслабляться нельзя”, — считают эксперты.

Мир на китайских деталях

Даже если автомобиль собран в Германии, велика вероятность, что аккумулятор или софт в нём произведены в Китае. Глобальные цепочки настолько переплетены, что без Китая сегодня не обходится ни один крупный автоконцерн.

Технологии из Азии играют ключевую роль в достижении климатических целей и развитии инфраструктуры электромобилей — особенно в областях аккумуляторов, двигателей и цифровых интерфейсов.

Преимущества для потребителя — вызов для классики

Автолюбители по всему миру всё чаще выбирают китайские электрокары за их цену, функциональность и разнообразие моделей. Это — шанс на настоящую демократизацию электромобильности.

Тем временем традиционные бренды стараются адаптироваться, ускоряя разработку новых моделей и меняя производственные подходы. Но сделать это быстро — задача не из лёгких.

