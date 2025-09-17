Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Электромобиль BYD E2
Электромобиль BYD E2
© commons.wikimedia.org by Strilets` is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:51

Канада открывает ворота китайским авто: кто проиграет — местные производители или фермеры

Канада рассматривает отмену 100%-ных пошлин на китайские электромобили — министр сельского хозяйства Макдональд

Канадский рынок электромобилей может столкнуться с серьезными изменениями: страна рассматривает возможность отмены 100%-ных пошлин на китайские автомобили. Эта мера способна не только изменить ценовую ситуацию на рынке, но и повлиять на переговоры с Китаем по другим направлениям, включая сельское хозяйство.

Китайские электромобили на мировых рынках

Китайские производители электромобилей уверенно расширяют своё присутствие за рубежом. Модели BYD и SAIC уже укрепили позиции в Европе, где традиционно сильны местные бренды. Поднебесные компании предлагают сочетание привлекательной цены и достойных технических характеристик, что делает их конкурентоспособными даже в сложных условиях.

В Северной Америке ситуация отличалась: высокие пошлины на китайские электромобили, превышающие 100%, ограничивали их поток на рынок. Мексика действовала мягче, вводя тарифы на уровне 15%, но сейчас обсуждает их повышение до 50%. При этом BYD уже стал лидером продаж электромобилей в Мексике, а самой популярной моделью остаётся Tesla Model Y, поставляемая из Китая.

Дискуссия в Канаде

В Канаде вопрос об отмене высоких тарифов вызывает оживленные споры. Правительство рассматривает возможность снижения пошлин как инструмент для смягчения китайских ограничений на канадскую сельхозпродукцию.

"Вопрос пересмотра 100%-ной пошлины обсуждается, но любое решение затронет и другие отрасли", — отметил министр сельского хозяйства Хит Макдональд.

С марта Китай ограничил импорт канадского рапсового масла и других агропродуктов, что создало трудности для фермеров. Пока неизвестно, на какие конкретные уступки рассчитывает Пекин, и производители остаются в состоянии неопределенности.

Настроения потребителей

Опросы показывают, что большинство канадцев поддерживают отмену пошлин на китайские электромобили. Они рассчитывают, что такой шаг приведет к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции.

На фоне неопределенности в отрасли наблюдается снижение интереса к электромобилям и рост популярности гибридов. Во втором квартале 2025 года продажи электрокаров и подключаемых гибридов снизились, тогда как традиционные гибриды показывают рост. Эксперты связывают это с завершением ряда государственных программ поддержки.

Опасения местных автопроизводителей

Канадские производители опасаются, что дешевые китайские автомобили могут ударить по местной промышленности. Снижение пошлин может замедлить переход на электромобили и внедрение новых технологий.

Неожиданным последствием изменения тарифной политики стало увеличение закупок автомобилей из Мексики. Для американских производителей это обернулось многомиллионными потерями ежемесячно, поскольку продажи стали уходить из США.

Сравнение: Китайские электромобили vs. местные модели

Параметр Китайские EV Канадские EV
Цена Ниже рынка Выше среднего
Технологии Современные, быстрый рост Развитые, но медленнее внедрение
Доступность Высокая Ограниченная
Гарантии Заводские условия Локальные программы
Влияние на рынок Давление на цены Зависимость от тарифов

А что если…

Если Канада снимет 100%-ные пошлины, рынок может увидеть резкий приток китайских электромобилей. Это приведет к снижению цен, но усилит конкуренцию для местных брендов. Фермеры, в свою очередь, могут получить выгоду, если Китай одновременно ослабит ограничения на канадскую продукцию.

Плюсы и минусы отмены пошлин

Плюсы Минусы
Снижение цен на электромобили Давление на канадских производителей
Расширение выбора моделей Возможная потеря рабочих мест
Стимул для переговоров с Китаем Риск зависимость от импортных автомобилей
Рост продаж гибридов и EV Давление на внедрение новых технологий
Возможность увеличения экспорта сельхозпродукции Нестабильность рынка

FAQ

Как выбрать электромобиль в Канаде?
Сравнивайте цену, доступность зарядной инфраструктуры и программы поддержки.

Сколько стоит китайский электромобиль с учетом пошлин?
В зависимости от модели и тарифов стоимость может превышать цену местных аналогов на 20-50%.

Что лучше — электрокар или гибрид?
Если есть ограниченная инфраструктура зарядки, гибрид будет практичнее, а электрокар выгоднее при доступной зарядной сети.

Мифы и правда

Миф: Китайские электромобили низкого качества.
Правда: современные модели предлагают высокие технические характеристики и соблюдают стандарты безопасности.

Миф: Отмена пошлин приведет к исчезновению канадских брендов.
Правда: рынок станет конкурентнее, но местные производители смогут адаптироваться через технологические улучшения и субсидии.

3 интересных факта

  1. BYD стал лидером продаж электромобилей в Мексике, опередив местные бренды.

  2. Tesla Model Y, поставляемая из Китая, — самая популярная модель на рынке Мексики.

  3. Продажи традиционных гибридов в Канаде растут на фоне снижения интереса к чистым электромобилям.

Исторический контекст

  1. В начале 2020-х Канада вводила высокие пошлины на китайские электромобили свыше 100%.

  2. Мексика удерживала тариф на уровне 15%, позже рассматривая его повышение.

  3. Китай с марта 2025 года ограничил импорт канадской сельхозпродукции, включая рапсовое масло.

