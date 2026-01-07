Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:37

100 тысяч км до капиталки: реальный ресурс вариатора, на который молчаливо соглашаются покупатели

Вариатор WanLiYang CVT7 устанавливают на автомобили Chery и Lifan — За рулём

Китайские вариаторы давно перестали быть экзотикой на российском рынке, но вопросы к их ресурсу остаются. Особенно это касается трансмиссий, установленных на массовые модели Chery и Lifan, которые активно эксплуатируются в городских и загородных условиях. Подробный разбор слабых мест одного из самых распространённых агрегатов опубликован в последнем выпуске журнала "За рулём".

Наследие японских технологий

Вариатор WanLiYang CVT7 разрабатывался китайскими инженерами с оглядкой на решения японских компаний Jatco и Aisin, имеющих большой опыт в создании бесступенчатых и автоматических коробок передач. Агрегат получил качественные материалы и прочный гидротрансформатор, что изначально внушало доверие к его конструкции.

Однако на практике часть технических решений повторила не только сильные, но и проблемные стороны японских вариаторов ранних поколений. Это стало заметно по мере роста пробегов автомобилей, особенно при активной эксплуатации без щадящих режимов.

Износ валов и характерный шум

Одной из наиболее серьёзных проблем WanLiYang CVT7 специалисты называют износ валов, соединяющих конусы вариатора. После 80-100 тысяч километров пробега начинают вырабатываться канавки, в которых расположены шарики, отвечающие за регулировку положения конусов. По мере износа шарики могут выпадать, из-за чего конус теряет опору и появляется люфт.

Разрушение усиливается за счёт рассыпавшихся элементов, а работа трансмиссии сопровождается характерным звуком, напоминающим кофемолку. Эксперты подчёркивают, что при появлении таких признаков эксплуатацию автомобиля следует прекратить, иначе стоимость восстановления может значительно возрасти.

Подшипники и особенности ремонта

Ещё одним уязвимым местом вариатора считаются подшипники. Гул нередко появляется после 100-120 тысяч километров пробега. Замена конусных подшипников редуктора, как правило, не вызывает серьёзных сложностей, поскольку их внешняя обойма запрессовывается непосредственно в корпус.

Гораздо больше рисков связано с заменой шариковых подшипников шкивов. При неаккуратных работах возможно повреждение посадочных мест, что вынуждает либо менять легкосплавные половины корпуса, либо использовать ремонтные втулки. Именно поэтому при восстановлении CVT7 специалисты советуют модернизацию — замену шариков на ролики, как это было реализовано в более позднем поколении вариаторов WanLiYang CVT18/25, появившемся в 2018 году.

