Заряжается за 18 минут и едет 145 км без бензина: возможности Leapmotor C10 ошарашили покупателей

Китайские автомобили перестали быть экзотикой, и Leapmotor C10 — яркое тому подтверждение. На первый взгляд он выглядит вполне европейским: спокойный дизайн, гармоничные пропорции и отсутствие кричащих деталей. Но за внешней простотой скрывается машина, которая способна удивить даже самых скептически настроенных автолюбителей.

Китайцы атакуют

Бренды вроде BYD, Omoda, Chery или MG уже давно на слуху, и их стратегия проста: доступные цены, насыщенная комплектация и всё более высокое качество. Но куда опаснее то, что китайские компании начинают отлично понимать, чего именно ждёт покупатель. Это ставит европейских производителей в непростое положение: репутация постепенно ускользает.

Дизайн без перегибов

Leapmotor C10 не кричит о своём происхождении. Он выглядит уверенно, хотя и не претендует на уникальность. Разработчики смешали европейские и восточные акценты, получив универсальный облик. Да, кое-где пропорции спорные, но в целом машина производит солидное впечатление.

Внутри C10 — совсем другой мир. Яркий персиковый салон смело контрастирует с минималистичной архитектурой. "Домашняя Тесла" — так можно описать атмосферу интерьера. Тут и скандинавский уют, и технологичность. Сборка и материалы достойны похвалы: всё сделано добротно и на ощупь дорого.

Технологии и эргономика

Центральный дисплей напоминает Tesla и iOS одновременно: красиво, но перегружено меню. Настройки климата или направления потока воздуха спрятаны в подменю, а физических кнопок вовсе нет. Это неудобно. Нет и поддержки CarPlay или Android Auto — пока серьёзный минус.

Простор и комфорт

Размеры C10 сопоставимы с BMW X3: 4,74 м в длину и 2,83 м колёсной базы. Сзади места предостаточно, крыша — не купеобразная, поэтому пассажиры сидят просторно и удобно. Передние кресла — настоящая находка: мягкие, поддерживающие, подходящие для длительных поездок.

Подвеска и динамика

Шасси настроено под комфорт: мягко проглатывает неровности, не раскачивается в поворотах и дарит спокойную езду. Управление чуть острее, чем ожидалось, но C10 явно не про драйверские амбиции, а про размеренное движение.

Особенности трансмиссии

Leapmotor C10 REEV — это не классический гибрид. Бензиновый двигатель здесь работает только как генератор, подзаряжая батарею. Итоговая мощность — 215 л. с. и 320 Нм крутящего момента. В обычных условиях этого хватает, но при разряженном аккумуляторе динамика падает, а шум мотора раздражает. И это действительно может стать проблемой при обгоне.

Запас хода и зарядка

Производитель обещает 145 км на электротяге, и в реальности удалось получить почти 140 км — отличный показатель. Зарядка быстрая: с 30 до 80 % — всего 18 минут. Расход топлива при разряженной батарее — около 6 литров на 100 км, что вполне приемлемо для двухтонного кроссовера.

Цена и конкуренты

Leapmotor C10 REEV в Китае стоит около 15-16 млн форинтов, включая богатое оснащение: панорамная крыша, вентиляция сидений, 20-дюймовые диски. Чисто электрическая версия C10 EV стоит столько же, но предлагает батарею на 69,9 кВт⋅ч и запас хода 424 км.

На европейском рынке соперниками становятся Nissan X-Trail e-Power, BYD Seal U DM-i и Opel Grandland PHEV. Однако Leapmotor выигрывает комбинацией цены, комплектации и реальной практичности.