Турбомания захватывает рынок: но эти пять машин ещё держат оборону
В последние годы китайские автопроизводители уверенно завоевывают российский рынок. Однако в эпоху тотальной турбинизации найти машину с классическим "атмосферником" становится всё сложнее. Тем не менее такие модели ещё существуют — и для многих покупателей они остаются символом надёжности и простоты. Эксперт портала "Китайские автомобили" Георгий Вихров объяснил, почему атмосферные двигатели не спешат уходить в прошлое и какие машины с ними всё ещё доступны в России.
"Турбокомпрессоры позволяют уменьшить размеры двигателя, сохраняя или даже увеличивая его мощность", — отметил эксперт Георгий Вихров.
Почему турбомоторы вытесняют атмосферные
Современные турбированные двигатели действительно эффективнее по показателю "мощность на литр". Они позволяют экономить топливо и легче вписываются в экологические стандарты, что критически важно для китайского рынка. Но у классических атмосферных двигателей есть то, что ценят в России — простота конструкции, предсказуемость поведения и дешевизна обслуживания.
Для стран с холодным климатом это особенно актуально: такие моторы легче переносят морозы, не так чувствительны к качеству топлива и редко требуют вмешательства специалистов по турбонаддуву.
ТОП-5 китайских моделей с атмосферными ДВС
Эксперты выделили пять наиболее популярных автомобилей, которые сохранили классические моторы внутреннего сгорания. Эти модели отличает баланс цены, надёжности и ремонтопригодности.
1. Chery Tiggo 4 / Tenet T4
Один из старожилов российского рынка китайских SUV. Tiggo 4 — практичный городской кроссовер, который остаётся востребованным благодаря сочетанию проверенного двигателя и понятного обслуживания. Под капотом установлен мотор SQRE4G15C — атмосферный 1,5-литровый двигатель с чугунными гильзами, обеспечивающими долгий срок службы. Такой двигатель устойчив к перегреву, легко переносит большие пробеги и прост в ремонте.
2. Geely Emgrand / Belgee S50
Седан Emgrand давно стал символом "честного" китайского автомобиля без излишеств. Его 1,5-литровый двигатель BHE15-AFD выдаёт 122 лошадиные силы и не имеет турбонаддува. Благодаря этому мотор демонстрирует плавную тягу, нетребователен к топливу и обслуживается в любом сервисе. Простота конструкции делает Emgrand привлекательным выбором для тех, кто хочет надёжный автомобиль без "сюрпризов".
3. Changan Alsvin
Changan Alsvin — компактный седан, рассчитанный на практичных водителей. Под капотом — 1,5-литровый агрегат серии JL473Q мощностью 98 л. с. Несмотря на скромную динамику, автомобиль ценится за экономичность и мягкую подвеску. Ценник на новые комплектации 2024 года варьируется от 1,85 до 1,9 млн рублей, что делает модель одной из самых доступных в сегменте.
4. Jetour X50
Переднеприводный Jetour X50 — представитель молодого бренда, созданного в составе Chery. В базовой комплектации Comfort установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 113 л. с., который работает в паре с 5-ступенчатой механикой. Такое сочетание идеально подходит для тех, кто предпочитает проверенные решения и не гонится за турбинами. Автомобиль отличается просторным салоном, хорошим оснащением и привлекательной внешностью.
5. Kaiyi X3
Kaiyi X3 — фактически перелицованная версия Tiggo 4 Pro, но с другими настройками и собственным дизайном. Он оснащён тем же надёжным 1,5-литровым двигателем SQRE4G15C, который зарекомендовал себя как "рабочая лошадка". Мотор имеет чугунный блок, алюминиевую ГБЦ, распределённый впрыск топлива и систему DOHC с регулировкой фаз газораспределения. Всё это делает его устойчивым к износу и неприхотливым к условиям эксплуатации.
Сравнение популярных моделей
|Модель
|Объем двигателя
|Мощность (л.с.)
|Коробка передач
|Особенности
|Chery Tiggo 4
|1,5 л
|113
|Механика / вариатор
|Чугунные гильзы, долговечность
|Geely Emgrand
|1,5 л
|122
|Вариатор
|Простота обслуживания
|Changan Alsvin
|1,5 л
|98
|Механика
|Экономичность, низкая цена
|Jetour X50
|1,5 л
|113
|Механика
|Надёжный базовый двигатель
|Kaiyi X3
|1,5 л
|113
|Механика / вариатор
|DOHC, стабильная работа
Как выбрать атмосферный двигатель
-
Оцените стиль езды. Если вы часто передвигаетесь по городу, выбирайте двигатель объёмом 1,5 литра — он оптимален по расходу топлива.
-
Уточните происхождение мотора. Китайские производители нередко используют лицензионные разработки Mitsubishi и Toyota — это плюс в пользу надёжности.
-
Проверяйте обслуживание. Даже простой атмосферник требует своевременной замены масла, фильтров и ремней.
-
Учитывайте доступность деталей. Лучше отдавать предпочтение брендам с развитой сетью сервисов и складов запчастей — Chery, Geely и Changan.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка дешёвого турбированного авто без гарантии.
-
Последствие: возможные проблемы с турбиной после 60-80 тыс. км.
-
Альтернатива: модель с атмосферным двигателем — дольше служит, легче ремонтируется и требует меньше вложений.
А что если выбрать турбо?
Турбомоторы хороши для тех, кто хочет динамику и готов следить за состоянием техники. Они экономичнее при равных объёмах, но требуют качественного топлива и аккуратного вождения. Если автомобиль будет использоваться в такси или на дальние поездки, "атмосферник" окажется практичнее и надёжнее.
Плюсы и минусы атмосферных ДВС
|Плюсы
|Минусы
|Простота конструкции
|Менее динамичные
|Ремонтопригодность
|Выше расход топлива
|Надёжность
|Меньше потенциал для тюнинга
|Долговечность
|Сложнее вписаться в эко-нормы
|Устойчивость к плохому топливу
|Меньше крутящего момента
FAQ
Какой китайский автомобиль с атмосферным двигателем самый надёжный?
Chery Tiggo 4 и Kaiyi X3 считаются самыми выносливыми благодаря проверенным агрегатам SQRE4G15C.
Сколько стоит обслуживание атмосферного двигателя?
Средняя стоимость ТО в России составляет 10-15 тысяч рублей, включая замену масла и фильтров.
Что лучше — турбо или атмосферник?
Если вам важны динамика и экономичность, берите турбо. Если надёжность и простота — выбирайте атмосферник.
Мифы и правда
-
Миф: атмосферные двигатели устарели.
Правда: они по-прежнему востребованы благодаря долговечности и простому ремонту.
-
Миф: турбомотор всегда мощнее.
Правда: только при равном объёме. Большой атмосферник нередко выдает ту же мощность.
-
Миф: китайские "атмосферники" ломаются быстрее.
Правда: современные агрегаты Chery, Geely и Changan производятся по лицензиям японских брендов и служат десятилетиями.
3 интересных факта
-
Мотор SQRE4G15C, используемый Chery и Kaiyi, имеет японские корни — его прототип разработан Mitsubishi.
-
Geely Emgrand стал первым китайским седаном, сертифицированным для экспорта в Европу.
-
Changan — один из старейших автопроизводителей Китая, компания существует с 1862 года.
