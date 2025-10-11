Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Geely Emgrand
Geely Emgrand
© commons.wikimedia.org by Quzhouliulian is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:14

Турбомания захватывает рынок: но эти пять машин ещё держат оборону

Портал "Китайские автомобили" опубликовал рейтинг китайских машин с атмосферными моторами в 2025 году

В последние годы китайские автопроизводители уверенно завоевывают российский рынок. Однако в эпоху тотальной турбинизации найти машину с классическим "атмосферником" становится всё сложнее. Тем не менее такие модели ещё существуют — и для многих покупателей они остаются символом надёжности и простоты. Эксперт портала "Китайские автомобили" Георгий Вихров объяснил, почему атмосферные двигатели не спешат уходить в прошлое и какие машины с ними всё ещё доступны в России.

"Турбокомпрессоры позволяют уменьшить размеры двигателя, сохраняя или даже увеличивая его мощность", — отметил эксперт Георгий Вихров.

Почему турбомоторы вытесняют атмосферные

Современные турбированные двигатели действительно эффективнее по показателю "мощность на литр". Они позволяют экономить топливо и легче вписываются в экологические стандарты, что критически важно для китайского рынка. Но у классических атмосферных двигателей есть то, что ценят в России — простота конструкции, предсказуемость поведения и дешевизна обслуживания.

Для стран с холодным климатом это особенно актуально: такие моторы легче переносят морозы, не так чувствительны к качеству топлива и редко требуют вмешательства специалистов по турбонаддуву.

ТОП-5 китайских моделей с атмосферными ДВС

Эксперты выделили пять наиболее популярных автомобилей, которые сохранили классические моторы внутреннего сгорания. Эти модели отличает баланс цены, надёжности и ремонтопригодности.

1. Chery Tiggo 4 / Tenet T4

Один из старожилов российского рынка китайских SUV. Tiggo 4 — практичный городской кроссовер, который остаётся востребованным благодаря сочетанию проверенного двигателя и понятного обслуживания. Под капотом установлен мотор SQRE4G15C — атмосферный 1,5-литровый двигатель с чугунными гильзами, обеспечивающими долгий срок службы. Такой двигатель устойчив к перегреву, легко переносит большие пробеги и прост в ремонте.

2. Geely Emgrand / Belgee S50

Седан Emgrand давно стал символом "честного" китайского автомобиля без излишеств. Его 1,5-литровый двигатель BHE15-AFD выдаёт 122 лошадиные силы и не имеет турбонаддува. Благодаря этому мотор демонстрирует плавную тягу, нетребователен к топливу и обслуживается в любом сервисе. Простота конструкции делает Emgrand привлекательным выбором для тех, кто хочет надёжный автомобиль без "сюрпризов".

3. Changan Alsvin

Changan Alsvin — компактный седан, рассчитанный на практичных водителей. Под капотом — 1,5-литровый агрегат серии JL473Q мощностью 98 л. с. Несмотря на скромную динамику, автомобиль ценится за экономичность и мягкую подвеску. Ценник на новые комплектации 2024 года варьируется от 1,85 до 1,9 млн рублей, что делает модель одной из самых доступных в сегменте.

4. Jetour X50

Переднеприводный Jetour X50 — представитель молодого бренда, созданного в составе Chery. В базовой комплектации Comfort установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 113 л. с., который работает в паре с 5-ступенчатой механикой. Такое сочетание идеально подходит для тех, кто предпочитает проверенные решения и не гонится за турбинами. Автомобиль отличается просторным салоном, хорошим оснащением и привлекательной внешностью.

5. Kaiyi X3

Kaiyi X3 — фактически перелицованная версия Tiggo 4 Pro, но с другими настройками и собственным дизайном. Он оснащён тем же надёжным 1,5-литровым двигателем SQRE4G15C, который зарекомендовал себя как "рабочая лошадка". Мотор имеет чугунный блок, алюминиевую ГБЦ, распределённый впрыск топлива и систему DOHC с регулировкой фаз газораспределения. Всё это делает его устойчивым к износу и неприхотливым к условиям эксплуатации.

Сравнение популярных моделей

Модель Объем двигателя Мощность (л.с.) Коробка передач Особенности
Chery Tiggo 4 1,5 л 113 Механика / вариатор Чугунные гильзы, долговечность
Geely Emgrand 1,5 л 122 Вариатор Простота обслуживания
Changan Alsvin 1,5 л 98 Механика Экономичность, низкая цена
Jetour X50 1,5 л 113 Механика Надёжный базовый двигатель
Kaiyi X3 1,5 л 113 Механика / вариатор DOHC, стабильная работа

Как выбрать атмосферный двигатель

  1. Оцените стиль езды. Если вы часто передвигаетесь по городу, выбирайте двигатель объёмом 1,5 литра — он оптимален по расходу топлива.

  2. Уточните происхождение мотора. Китайские производители нередко используют лицензионные разработки Mitsubishi и Toyota — это плюс в пользу надёжности.

  3. Проверяйте обслуживание. Даже простой атмосферник требует своевременной замены масла, фильтров и ремней.

  4. Учитывайте доступность деталей. Лучше отдавать предпочтение брендам с развитой сетью сервисов и складов запчастей — Chery, Geely и Changan.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка дешёвого турбированного авто без гарантии.

  • Последствие: возможные проблемы с турбиной после 60-80 тыс. км.

  • Альтернатива: модель с атмосферным двигателем — дольше служит, легче ремонтируется и требует меньше вложений.

А что если выбрать турбо?

Турбомоторы хороши для тех, кто хочет динамику и готов следить за состоянием техники. Они экономичнее при равных объёмах, но требуют качественного топлива и аккуратного вождения. Если автомобиль будет использоваться в такси или на дальние поездки, "атмосферник" окажется практичнее и надёжнее.

Плюсы и минусы атмосферных ДВС

Плюсы Минусы
Простота конструкции Менее динамичные
Ремонтопригодность Выше расход топлива
Надёжность Меньше потенциал для тюнинга
Долговечность Сложнее вписаться в эко-нормы
Устойчивость к плохому топливу Меньше крутящего момента

FAQ

Какой китайский автомобиль с атмосферным двигателем самый надёжный?
Chery Tiggo 4 и Kaiyi X3 считаются самыми выносливыми благодаря проверенным агрегатам SQRE4G15C.

Сколько стоит обслуживание атмосферного двигателя?
Средняя стоимость ТО в России составляет 10-15 тысяч рублей, включая замену масла и фильтров.

Что лучше — турбо или атмосферник?
Если вам важны динамика и экономичность, берите турбо. Если надёжность и простота — выбирайте атмосферник.

Мифы и правда

  • Миф: атмосферные двигатели устарели.
    Правда: они по-прежнему востребованы благодаря долговечности и простому ремонту.

  • Миф: турбомотор всегда мощнее.
    Правда: только при равном объёме. Большой атмосферник нередко выдает ту же мощность.

  • Миф: китайские "атмосферники" ломаются быстрее.
    Правда: современные агрегаты Chery, Geely и Changan производятся по лицензиям японских брендов и служат десятилетиями.

3 интересных факта

  1. Мотор SQRE4G15C, используемый Chery и Kaiyi, имеет японские корни — его прототип разработан Mitsubishi.

  2. Geely Emgrand стал первым китайским седаном, сертифицированным для экспорта в Европу.

  3. Changan — один из старейших автопроизводителей Китая, компания существует с 1862 года.

